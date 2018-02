«Hemos pinado las orejas, lo importante es que nos dure» Juanjo se reconcilió con el gol en Tafalla. / Celedonio Martínez «Prefiero que gane el equipo a marcar un gol», asegura el delantero, que anotó en Tafalla después de más de cuatro meses sin hacerlo MARCOS MENOCAL Santander Miércoles, 14 febrero 2018, 07:21

Para Juanjo no es nuevo que se le exija marcar. Desde muy pequeño, cuando dio el salto al profesionalismo, ya se dio cuenta de que un delantero está siempre obligado. No importa que repita una y otra vez que prefiere «ganar que marcar». Es un mensaje que se agradece, pero a él siempre le van a medir por los goles. Maldita condena de delantero. El pasado domingo consiguió poner fin a una sequía de más de cuatro meses. «Una pena que no sirviera para ganar», lamentó. Ni juega lo que quiere, ni el Racing es líder ni «nada es lo que esperábamos, pero esto es fútbol».

-¿Qué tal está de sus molestias?

-Bien. No es preocupante, es una zona un poco cargada. Nada más. Los cambios de superficie: hierba artificial, barro... Pero no es nada. Estoy bien.

-Estará contento después de su gol, ¿le ha costado más de lo que se esperaba?

-Tenía ganas de jugar; no lo hacía desde que jugamos en Guecho. Me gustó marcar, pero no sirvió para ganar así que ¿contento?

-A un delantero se le exige anotar goles...

-Sí, pero yo firmó ganar y no marcar yo. Necesitamos ganar, somos el Racing, eso es lo que vale.

-Entrenador nuevo, ¿cómo lo llevan en el vestuario?

-Siempre que llega un técnico nuevo pinamos las orejas, lo importante es que nos dure. Por desgracia he vivido esta situación y no es grato; hay que adaptarse sin perder tiempo a sus ideas.

-Nuevos sistemas, nuevos compañeros, ¿lo tiene difícil para jugar?

-Nunca es fácil. El míster ha dicho que le gusta jugar 4-1-4-1 y 4-4-2; tiene gente para hacerlo de todas las formas. Yo estoy para jugar donde quiera y me ponga. El otro día estaba Borja lesionado, Aquino se lesionó y me tocó a mí. Esto es competencia y de la buena.

-¿El Racing está donde usted creía que iba a estar?

-No. Creía que íbamos a ganar más partidos, pero estamos a tiempo de mejorarlo y remediarlo.

-¿Están más cerca los que vienen por detrás que los primeros?

-Sería un error mirar a los que nos persiguen; tenemos que corregir, como dice el míster, lo que hacemos mal y si lo hacemos seguro que nos acercaremos a los de arriba.