Fútbol | Racing Pouso: «Hay que ir con mucho cuidado y las orejas tiesas a Barakaldo» Pouso habla con su equipo técnico en el entrenamiento de este viernes. / Javier Cotera El técnico verdiblanco agradece por anticipado a los aficionados que viajan este domingo a la localidad vizcaína y les desea «que la vuelta sea más agradable que el último de Lezama» DM . Santander Viernes, 9 marzo 2018, 19:31

El entrenador del Racing de Santander, Carlos Pouso, ha valorado la gran campaña como local de su próximo rival, el Barakaldo, que aún no conoce la derrota en su feudo, Lasesarre, y ha advertido de que «hay que ir con las orejas tiesas y con mucho cuidado a Barakaldo».

Pouso, que ha comparecido este viernes en rueda de prensa, ha indicado que es una oportunidad de «corroborar» el trabajo realizado ante el CD Vitoria pero ha reiterado que no será «un partido fácil» aunque tiene el «aliciente» de intentar ser el primer equipo en derrotarles en su campo.

Ver fotos Entrenamiento del Racing antes del partido ante el Barakaldo

«Hay que reconocerle sus virtudes, no es normal, van ya 15 partidos en casa y no es fácil», ha añadido el técnico verdiblanco sobre el particular récord de su próximo oponente.

Sobre el Barakaldo ha manifestado que «es un equipo muy agresivo, intenso, compacto, que tiene pegada arriba, saben a lo que juegan y tienen varios registros».

Además, ha destacado la «movilidad, desparpajo y gol» de sus hombres de arriba, en su opinión «de lo mejor de la categoría».

Para el partido, Carlos Pouso no podrá contar con Antonio Tomás, que no ha entrenado con normalidad durante la semana, pero parece que después de mucho tiempo tiene a toda la defensa a su disposición.

Está previsto que alrededor de 1.000 aficionados viajen a Barakaldo con el equipo. En este sentido Pouso ha agradecido «por anticipado» su apoyo y ha señalado que intentarán «que el viaje de vuelta sea más agradable que el último de Lezama»