Pouso elige a Regalón y Gonzalo

La temporada del Racing está siendo pobre. En resultados, pero sobre todo en actuaciones brillantes. La goleada del domingo ante el Vitoria puede haber sido un punto de inflexión. Habrá que refrendarlo en el choque frente al Barakaldo. Pero hubo una parcela del campo que ha seguido generando dudas: el centro de la zaga. Carlos Pouso, tras lo visto en la sesión de este jueves, dará continuidad a lo que por fin salió bien, aunque en la parte vertebral de la defensa le ha tocado elegir entre las diferentes opciones. Y lo ha hecho. Salvo sorpresa mayúscula, Paco Regalón y Gonzalo serán los titulares en la retaguardia verdiblanca en esta ocasión.

Desde que llegó el técnico vizcaíno al banquillo racinguista, no había podido contar con todos sus especialistas en la demarcación. Gonzalo ha estado más de un mes de baja por el esguince de tobillo que se produjo en el partido contra el Mirandés. Allá por el 21 de enero. El penúltimo partido de Ángel Viadero. Con el burgalés recuperado al fin, con Gándara y especialmente Regalón generando dudas y con un Borja Granero que al míster le ofrece más garantías como interior, Pouso tenía que tomar una decisión y ayer se pudo vislumbrar en la sesión matinal en los Campos de Sport. Gándara será el damnificado.

Y eso que el canterano no ha sido el peor en este tiempo. Ha estado irregular, pero al menos ha cuajado buenos momentos. Es conocedor de sus limitaciones y prefiere no complicarse si no es necesario. Es inteligente. Sin embargo, para el técnico la, a priori, falta de experiencia por la edad y los problemas en el juego por alto del santanderino han pesado lo suficiente para dejar a Miguel Gándara el domingo en el banquillo. Al menos, eso es lo que se vio en el entrenamiento, ya que Gonzalo y Regalón fueron pareja perpetua y el canterano trabajó siempre en el lateral izquierdo.

El entrenador vasco tiene previsto dar continuidad al equipo que goleó al Vitoria

Por su parte, Paco Regalón pasa por su peor momento de la temporada. No está fino. Aún así, Carlos Pouso apuesta por recuperarle. El cordobés está evidenciando una gran falta de confianza tanto en la salida del balón como en tareas defensivas. Ni siquiera su potencial en las jugadas de ataque a balón parado, que le llevaron a marcar el gol del triunfo racinguista frente al Izarra de hace dos semanas han conseguido llevarle a alcanzar el nivel que se le presupone por su currículum.

Los centrales Paco Regalón. A pesar de que no pasa por su mejor momento, Carlos Pouso sigue confiando en el central cordobés, que será titular. Gonzalo de la Fuente. Vuelve al equipo tras pasar más de un mes lesionado. Su rendimiento hasta ahora no ha estado a la altura de lo previsto. Miguel Gándara. El damnificado para el domingo. Siempre es el primer recambio. Ha alternado buenas actuaciones con algunos errores. Borja Granero. El técnico le prefiere como centrocampista, así que la opción de que actúe como central se queda para emergencias. Javi Gómez. El canterano, pese a ser un habitual en los entrenamientos, aún no ha debutado esta temporada. Permanece a la espera.

Así, con la vuelta de Gonzalo, el Racing volverá a contar con la pareja de centrales que llegó en verano con la vitola de candidatos a la titularidad. De hecho, tanto el burgalés como el andaluz dejaron buenas sensaciones en la pasada pretemporada. Sin embargo, sus altibajos en el rendimiento y las continuas ausencias por diversas circunstancias les ha convertido en una pareja de fijos discontinuos que no ha convencido. Y en diciembre, el club optó por no reforzar la posición. Así, con estos mimbres, Carlos Pouso tendrá que vérselas de aquí hasta el final. Porque, además, el técnico parece haber dejado la opción de Borja Granero como central para las emergencias y, de momento, ha optado por no contar con Javi Gómez ni siquiera para las convocatorias. En esta última semana se han incorporado a los entrenamientos del primer equipo los juveniles Juan Gutiérrez y Mirapeix.

Lázaro mejora

La mejor noticia de la mañana de este jueves fue la participación de Borja Lázaro en la sesión, aunque se marchó antes de tiempo por precaución. El madrileño avanza positivamente del proceso febril que le impidió trabajar el miércoles y, salvo empeoramiento, Pouso podrá contar con su delantero referencia, que viene de marcar tres goles contra el Vitoria en el último compromiso racinguista. Si todo va bien, el domingo en Lasesarre volverá a ser la punta de lanza del tridente racinguista, con Héber a su izquierda y Dani Aquino a su derecha.

Óscar Fernández y Antonio Tomás están descartados para entrar en la convocatoria

Porque, a la vista de las pruebas realizadas por Carlos Pouso en la mañana de este jueves, la idea es dar continuidad a lo mostrado en el partido del pasado domingo. Tanto al sistema -4-3-3- como a los hombres que lo compondrán, salvo la ya citada novedad de Gonzalo en el centro de la defensa. Todo apunta a que Iván Crespo estará en portería; Adán Gurdiel y Julen Castañeda escoltarán a Gonzalo y Regalón en la zaga; Sergio Ruiz actuará como enlace entre la defensa y el centro del campo, con Borja Granero y Quique Rivero por delante de él y el tridente del partido frente al Vitoria repetirá en tierras vascas.

En el capítulo de bajas, continúan en la enfermería Antonio Tomás y Óscar Fernández. El de Cartes, con un esguince de tobillo, ayer realizó algo de carrera continua junto al recuperador, José Ángel Gutiérrez. Por su parte, el extremo de Piélagos evoluciona favorablemente de su rotura de fibras en el aductor y completó la primera parte de la sesión de ayer. Sin embargo, está descartado para el choque del domingo ante el Barakaldo y tendrá que esperar una semana más.