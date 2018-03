Fútbol | Segunda B Pouso no mejora el promedio de Viadero Pouso confía en mejorar en los siete partidos que restan. / Celedonio Bajo las órdenes del nuevo mister, hay más derrotas, más empates y menos victorias DAVID PÉREZ Santander Miércoles, 28 marzo 2018, 07:15

El Racing de Carlos Pouso progresa. Eso es al menos lo que el técnico vasco defiende y espera. Y así lo manifestó en la sala de prensa de El Plantío, donde su equipo arrancó al menos un punto, pero no terminó con la mala racha a domicilio, donde los verdiblancos no ganan desde hace más de dos meses, aún con Ángel Viadero en el banquillo.

Por el momento el relevo no ha tenido el efecto deseado. La directiva aplazó al máximo la decisión de destituirle, mostrando su confianza en el de Canalejas cuando una parte de la afición y el entorno se le había puesto ya en contra, pero al final decidió mover el banquillo ante los malos resultados. Un movimiento que aún no ha cambiado la dinámica.

PROMEDIO DE PUNTOS 1.83 puntos por partido ha conseguido Ángel Viadero en sus 24 enfrentamientos esta temporada 1.57 puntos bajo las órdenes del nuevo entrenador, Carlos Pouso, en estos últimos siete partidos

Con Pouso como entrenador el Racing ha sumado once puntos en siete partidos. Con Ángel Viadero fueron 44 en 24 jornadas. Los números avalan así, por ahora, al santanderino, que conseguía una media de 1,83 puntos por partido, mientras que su sustituto llega sólo a los 1,57. Claro que todavía no ha tenido excesivo tiempo, pero tampoco lo tiene su equipo, que se ha quedado ya descolgado de la lucha por el título de campeón de grupo y busca ahora el objetivo de mínimos: clasificarse para la fase de ascenso. También en Burgos lanzó una predicción: «El día del juicio final, si hemos sido buenos iremos al cielo y si no, iremos al infierno». De momento no sé está portando demasiado bien, a tenor de la fría estadística que monitoriza el rendimiento verdiblanco.

El balance de victorias del Racing del nuevo entrenador también es peor -0.43 por partido- que el de Viadero, que hasta su despido tras la jornada 24 ganaba el 54 por ciento de los partidos. La plantilla cántabra empata más ahora -0.28 tropiezos por partido disputado- que antes -0.21 empates por choque- y sufre más derrotas -0.29 encuentros perdidos frente a las 0.25 derrotas por partido de Ángel Viadero-. A pesar de que con Pouso, el conjunto verdiblanco golea más -1.29 goles por partido frente a los 1.13 tantos de Viadero-, también es más goleado. Con el actual técnico racinguista se encajan 1.14 goles por encuentro frente a los 0.75 de Ángel Viadero.

Índice goleador

Durante la etapa de Viadero en la presente temporada el Racing consiguió marcar tres goles o más en tres ocasiones. La primera fue en la jornada dos frente al Gernika fuera de casa por 1-3. La segunda en la jornada 10 en los Campos de Sport ante el Barakaldo por 3-2 y por último, en el enfrentamiento contra el Real Unión por 1-3 en la jornada 19.

Aunque Pouso solo ha logrado una goleada en los siete partidos que lleva dando instrucciones en el banquillo, lo cierto es que con él, el cuadro santanderino ha conseguido marcar cuatro goles por primera vez en lo que va de temporada, cuando se midió en casa ante el Vitoria con 4-1 en el marcador.

Tras el nuevo empate cosechado en El Plantío frente al Burgos, los pupilos de Pouso están obligados a cambiar la dinámica actual para mantenerse, al menos, en la zona de la fase de ascenso. La primera oportunidad pasa por vencer el domingo (Campos de Sport, 17.00 horas) al Caudal, equipo menos goleador del grupo y último en la clasificación, en la que la plantilla racinguista contará con el ambiente de los Campos de Sport a su favor.

Otra de las tareas pendientes del Racing para acceder al menos al play off será reforzar el rendimiento en los encuentros a domicilio, concretamente en los tres últimos desplazamientos a los territorios del Osusana B, el Tudelano y la Real Sociedad B.