Pouso, obligado a reparar su tridente

«Me operaré.Será menos tiempo y además me quedará mejor», afirma Héber Pena

«Creí que iba a ser un esguince o algo así», lamentaba ayer Héber Pena en La Albericia después de que las pruebas médicas confirmaran el peor de los desenlaces.El gallego sufre rotura de escafoides en su mano izquierda y será operado en los próximos días. «No me han precisado el tiempo de recuperación.Me ha dicho Mantecón (doctor del Racing) que iremos negociando conforme a la evolución», añadió el futbolista.Pese a no dar un pronóstico aproximado, Pouso tendrá que prescindir del gallego al menos unas semanas.

Héber Pena tenía ante sí dos posibilidades una vez que se diagnostico la lesión. «La primera no operarme, pero entonces estaría con un yeso ocho semanas y encima correría el riesgo de que se me necrosara el hueso». La otra de las alternativas, pasar por el quirófano, –a la postre la elegida por el futbolista– es la que más garantías ofrece. «El tiempo será menor y encima me va a quedar mejor. Voy a ver si exprimo al máximo el plazo de vuelta y ya veremos». La inoportuna jugada llegó en el minuto diez del partido Barakaldo-Racing. «Me intenté meter por entre dos contrarios y uno me cazó por detrás; no sé si se cae encima o qué. Me dolía mucho y en el descanso, que a mi no me gusta, pedí que me vendaran.Por la noche los dolores eran grandes y por la mañana ya me hicieron pruebas».

El Racing, por tanto, tendrá que buscarle sustituto al gallego durante este periodo de baja. Aún así, Héber Pena, que invitó a a pensar en el futuro más que en el pasado, admitió que «el equipo no estuvo bien en Barakaldo, no estuvo cómodo, como si le costase mucho». Para el gallego, «el Racing tuvo tres o cuatro ocasiones claras para empatar o ponerse por delante, pero es vedad que no estuvo bien». No duda de que «si se quiere estar arriba no se pueden tener esos errores, un córner y un saque de banda que nos hicieron perder el partido».

El jugador se mostró positivo. «Es cierto que los de atrás vienen pegando fuerte, pero lo que hay que pensar es en ganar nuestros partidos, hacerlo de manera vistosa si se puede y si no pues nada, lo que importa es ganar y estar fuerte en el play off. Si conseguimos ser primeros, bien, y si no afrontarlo como el año pasado, de la misma manera y tratrar de que el final sea distinto».

No tuvo reparos en pronunciarse acerca de los pitidos y protestas que la afición les ‘brindó’ en Baracaldo:«A nadie le gusta que le increpen en su trabajo; imagináos que mientras vosotros hacéis preguntas os lo hicieran en la oreja, pero hay que asimilarlo, forma parte de nuestro trabajo», añadió. En la misma línea, el gallego aseguró que «si nosotros ganamos y hacemos las cosas bien los que ahora nos silban terminarán diciendo que jugamos como Messi y que nos quedemos aquí toda la vida». El futbolista será operado por el doctor Del Piñal, una eminencia mundial en los tratamientos relacionados con la mano. El santanderino llevará personalmente la recuperación del futbolista junto con los médicos del Racing.