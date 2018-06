La prensa catalana sitúa a Ángel Viadero en el Lleida Ángel Viadero. / DM . Catalunya Radio informó este sábado de que el presidente del club ilerdense, Ángel Esteve, viajó esta semana a Cantabria para negociar el fichaje del técnico MARCOS MENOCAL Santander Domingo, 3 junio 2018, 08:28

En Cataluña sitúan a Ángel Viadero en el Lleida la próxima temporada. Catalunya Radio anunció esta semana que el presidente del club ilerdense, Ángel Esteve, viajó a Cantabria convencido de cerrar la incorporación del entrenador santanderino al equipo para la próxima temporada. La noticia no ha sido desmentida por el entorno del Lleida y varios medios de comunicación de la provincia catalana se hicieron eco de la misma.

El Lleida, una de las entidades más potentes del grupo III de la Segunda B y habitual en los play off de ascenso ha sufrido esta campaña un importante revés -al igual que el Racing- al no ser capaz ni tan siquiera de clasificarse entre los cuatro primeros. Ocupó un discreto séptimo puesto, en un grupo en el que el Mallorca, Villarreal B, Elche y Cornellá fueron los que consiguieron los puestos privilegiados. Desde que en la campaña 2005-2006 militase en Segunda División, el objetivo prioritario de la entidad siempre ha sido el ascenso. Precisamente hace dos años (2015-2016), justo antes de fichar por el Racing, el ahora portero del equipo verdiblanco, Iván Crespo, jugó con los catalanes la fase de ascenso para regresar a la división de plata y no lo logró cayendo en los lanzamientos de penaltis.

Viadero, destituido como entrenador del Racing el pasado mes de febrero, sigue teniendo un cartel muy atractivo en la Segunda B, en la que ha dirigido a muchos de los mejores equipos de la categoría como la Ponferradina, Pontevedra, Eibar o el propio Racing y Sestao, con los que se quedó a un paso de ascender. El cántabro cumplió una temporada casi inmaculada en Santander, la primera, a la que tan solo le faltó el broche final. Ese fue precisamente el lastre que tuvo que arrastrar en la siguiente, en la que la presión y los malos resultados pudieron con él. El Lleida es uno de los primeros que se ha interesado por contratarle y en los próximos días se verá si cristaliza su fichaje.