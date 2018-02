«No me preocupa no marcar» Dani Aquino resta importancia al hecho de llevar dos meses y medio sin ver portería Aquino protesta una falta en el partido contra el Izarra / Daniel Pedriza SERGIO HERRERO Santander Martes, 20 febrero 2018, 07:29

La foto de Dani Aquino en modo celebración hace tiempo que no aparece en los videomarcadores de los Campos de Sport. La lluvia y las nieves han devuelto la vida a los ríos y al embalse del Ebro, pero el delantero murciano sigue en plena sequía. Aunque el ‘Torito’ se mantiene al margen. Apela a su optimismo innato para afrontar la situación. «No me preocupa no marcar», afirma. Y lo dice con tal convicción que no suena a discurso prefabricado. A sentencia sacada del catálogo avanzado de tópicos para futbolistas y entrenadores. Con el del pasado domingo ante el Izarra son ya nueve partidos sin ver portería. 688 minutos sin celebraciones. 79 días en blanco. En concreto, desde el pasado 3 de diciembre, cuando anotó el tanto verdiblanco en la derrota frente a la Unión Deportiva Logroñés (2-1).

Pudo romper su mala fortuna en la cita ante el cuadro navarro. Salió en el segundo tiempo. De suplente, después de los problemas en el bíceps femoral que sufrió en Tafalla. Y nada más pisar el área, tuvo una buena ocasión: un remate de cabeza que se marchó cerca del poste izquierdo de la meta de Iricíbar. Cuando a Dani Aquino se le pregunta por su actual falta de gol, él prefiere hablar de felicidad. Cambio de juego. «Me siento igual de feliz cuando anota cualquier otro compañero que cuando lo hago yo, como pasó ayer –por el domingo– con Regalón, por ejemplo». Fue uno de los primeros en ir a celebrar el tanto de la victoria con el central cordobés.

Según el propio Aquino, sus cifras deben estar en un segundo plano. Su objetivo principal es jugar la temporada que viene con el Racing en Segunda División. Regreso para ambas partes, de la mano, al fútbol profesional. «Lo más importante de todo es que el equipo saque adelante los partidos. Hay que ganar, ganar y ganar». Eso es. Dos de cal y una de arena no son suficientes. Luis Aragonés dejó huella.

El máximo goleador racinguista se ha quedado estancado en las ocho dianas. Se antoja muy complicado que esta temporada pueda acercarse a los guarismos del curso anterior, que terminó con una espectacular cifra de 26 tantos. Casi nada. Y a pesar de todo sigue siendo el mayor artillero del equipo verdiblanco. Óscar Fernández, con cinco goles, y Borja Granero y César Díaz, con cuatro cada uno, son los únicos que se le acercan un poco. En la lista de mejores delanteros del grupo II de Segunda División B, el futbolista verdiblanco marcha en la octava posición, muy lejos del ‘pichichi’ del campeonato, Diego Cervero, del Mirandés, que acumula ya 17 dianas en lo que va de temporada.

Los números de Dani Aquino y los de sus compañeros son a la vez consecuencia y causa de que el equipo cántabro lleve unos registros muy tristes en el área rival. Es el décimo conjunto más realizador del grupo, con 29 tantos en 26 jornadas. Una exigua media de 1,11 goles por partido. 17 menos que el rival más productivo, el Sporting B, que ha alcanzado ya los 46.

El murciano llevaba la campaña pasada, a estas alturas, doce tantos. Cuatro más que en la actualidad. Pero se da una circunstancia muy curiosa. Dani Aquino vivió una sequía prácticamente igual a la de este curso. Estuvo ocho jornadas se celebrar un gol. Una racha negativa que arrancó el 10 de diciembre y se cerró el 26 de febrero. Fechas calcadas. En aquella ocasión, un tuit sirvió de acicate. «Toca recuperar las buenas sensaciones. De esta semana no pasa. ¡Vuelve a ser mi momento! Por mí, por vosotros y por nosotros», sentenció en las redes sociales. Dicho y hecho. En el choque posterior, contra Osasuna B, hizo un doblete. El sábado tendrá una oportunidad idéntica. Prácticamente en las mismas fechas –24 de febrero–, ante un filial y después de más de dos meses sin marcar. Los toros son animales de costumbres. Los goleadores, también.

Está siendo una temporada de altibajos para Dani Aquino. Diferente a la anterior. Incluso su forma de jugar ha cambiado. Esta temporada su fútbol es más anárquico. Ha retrasado su posición, entra más en juego, pero casi siempre muy lejos de la portería rival. Su relación con el gol ya no es tan apasionada. Y con la afición ha tenido sus más y sus menos. Una reunión entre ambas partes devolvió las aguas a su cauce.

Un reto

Será uno de los principales retos de Carlos Pouso de cara al futuro. Recuperar al futbolista más determinante de la plantilla. De momento, tiene que buscarle una ubicación. El técnico vasco dijo el domingo que el 4-4-2 puede convertirse en su sistema de cabecera para los partidos en los Campos de Sport. Eso ubicaría al murciano como delantero junto a Borja Lázaro. Aunque el míster verdiblanco también dejó entrever la opción de colocar al ‘Torito’ pegado a la banda, para buscar la diagonal hacia el interior. Con otros sistemas, habrá que ver qué decisiones toma el preparador vasco.

La temporada pasada, la llegada de Abdón Prats sirvió de revulsivo para Dani Aquino, que aceleró en sus registros goleadores en la última parte del campeonato. Desde que logró cerrar su periodo de sequía, el delantero verdiblanco hizo un total de 14 tantos entre la liga regular y el play off de ascenso a Segunda División. Un arreón similar en esta campaña dependerá mucho de su compenetración con Borja Lázaro. A priori, las características de ambos se complementan, pero solo la pelota dará o quitará razones de aquí en adelante. Lo primero, aunque Dani Aquino diga no estar preocupado, es que recupere su tino en los últimos metros.

Lógicamente, de lo que haga el delantero verdiblanco de aquí hasta el final de la temporada, dependerán muchas de las opciones del Racing de lograr el ansiado ascenso a Segunda División. A pesar de este periodo de vacas flacas, sigue siendo el futbolista más decisivo del equipo cántabro, de ahí que sea tan importante que recupere su mejor versión de cara al tramo decisivo del campeonato liguero. El Racing le echa de menos.