La presencia de Gonzalo condiciona el equipo titular Después de perder ante el Sporting, de nuevo el Racing juega ante su afición. :: SANE Con Antonio Tomás de baja, Granero se debate entre el pivote y la defensa a la espera de que hoy se confirme si el burgalés está o no para jugar mañana MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 3 febrero 2018, 08:58

La presencia de Gonzalo mañana en el equipo condiciona la alineación titular. El defensa ha estado entre algodones toda la semana y su tobillo no ha dejado de darle guerra. No ha entrenado con el grupo y hoy se someterá a una prueba para comprobar si está en condiciones o no de jugar mañana ante el Leioa. «Hay acciones en las que le duele y ya veremos», anunciaba ayer Viadero. La situación no es nueva, ya que el burgalés lleva 'peleándose' con las lesiones toda la temporada y la incertidumbre obliga a Viadero a mantener la duda hasta el final.

Lo de Gonzalo se hace aún más urgente como consecuencia de la baja segura de Antonio Tomás. El cántabro, con gastroenteritis toda la semana, sería una sorpresa mayúscula que hoy entrase en la lista por lo que por si fuera poco, a la plaza vacante en defensa se suma también una en el centro del campo. Esta coyuntura es la que produce que Borja Granero se debata entre volver a ocupar su puesto en el pivote o repetir en el de defensa central.

Será Viadero el que decida dónde situar al capitán, al que considera válido para los dos puestos. El pasado jueves ensayó varios de los planteamientos de inicio. Todos ellos sin Gonzalo, al que sólo ayer le otorgó un porcentaje de posibilidades de estar presente ante el Leioa. El primero contempla a Gándara como sustituto en la zaga lo que situaría a Granero en la zona ancha. Esta puesta en escena es del agrado del técnico, puesto que no es nueva la confianza en el canterano -prueba de ello es que ante el Sporting terminó jugando en la defensa- y podría disfrutar de Granero en el eje, su prioridad.

Adán Gurdiel debutará en el lateral derecho y Héber Pena recuperará la banda izquierda

Este es el dibujo que más encaja en la filosofia de Viadero, pero ahí no terminaron las pruebas. La otra alternativa es la de mantener a Granero en el puesto de central y colocar a Quique Rivero en la medular. Este último lleva sin ser titular desde el partido en Guecho cuando el Racing cayó con estrépito ante el Arenas. El resto del equipo no ofrece dudas; Regalón y Julen se han recuperado de sus molestias y no tendrán problemas para jugar. Adán Gurdiel debutará en el lateral derecho y las bandas serán para Óscar y Héber Pena. En la punta de ataque, César Díaz y Aquino serán los titulares, con Sergio Ruiz por detrás de ellos. Acosta comenzará el partido en el banquillo.