Fútbol-Racing «Al principio los futbolistas me veían como a un policía» Juan Carlos Llamas se ha encargado de ponerles deberes a los jugadores durante la semana de vacaciones. / Daniel Pedriza Juan Carlos Llamas es desde hace tres años el encargado «de una parte del entrenamiento invisible» de los jugadores del Racing: la alimentación MARCOS MENOCAL Santander Miércoles, 20 diciembre 2017, 07:15

«Al principio me veían como un policía. El primer sentimiento fue de rechazo, pero al final eran los futbolistas los que deseaban verme», rememora Juan Carlos Llamas García (Santander, 1973), el nutricionista del Racing. Su labor no sólo consiste en que los jugadores mantengan la línea sino en «obtener el mayor rendimiento de cada uno». Llamas se ocupa de suministrarles la gasolina necesaria para afrontar la carga de entrenamiento necesaria y «competir al máximo de sus posibilidades». Hace años, la parcela de la que se hoy en día se encarga reposaba en manos «de alguien que sabía algo de alimentación, alguien que había leído». Ahora es impensable pensar en un deportista o equipo del máximo nivel que no cuente con los servicios de «un profesional de la salud de alta cualificación». Los tiempos cambian, pero lo que no varía es esa famosa frase: «Somos lo que comemos». En el Racing se come a la carta que escribe Llamas.

Llegó al equipo de la mano de Pedro Munitis hace tres temporadas. El excapitán del club y por aquel entonces entrenador del primer equipo decidió incorporar una persona que se dedicara a enseñar los hábitos saludables y esa parte del «entrenamiento invisible» a los jugadores. Fue entonces cuando surgió su nombre: «Tuvimos una charla y en media hora nos pusimos de acuerdo». Llamas (Graduado en Nutrición Humana y Dietética) es profesor de fisioterapia y logopedia del campus de Torrelavega y suma más de quince años de trayectoria personal en el mundo del asesoramiento alimenticio a deportistas. Munitis, firme creyente de la importancia para un deportista de los aspectos alimenticios aprobó la forma de actuar de Llamas. «Para mí fue la primera vez que entré en un vestuario. Llevaba catorce años en esto, pero siempre con deportistas a nivel individual. Tuve que cambiar la metodología de trabajo y poco a poco...», explica el santanderino. Cada sábado acudía a La Albericia para 'pasar revista' y los cambios fueron visibles y francamente positivos. «Pasé de que los futbolistas poco más o menos que se escondieran a que fueran ellos los que me esperasen. El doctor Mantecón me llegó a decir que nunca antes lo había visto», señala con orgullo. Desde entonces y pese a la salida del club de Munitis, Llamas procura «ser uno más y mediante refuerzos positivos» conseguir el mayor rendimiento posible.

Llegó Ángel Viadero al banquillo y la confianza se mantuvo y aunque el nutricionista no pertenece internamente a la estructura del club, en el día a día apenas hay diferencia; su trabajo está totalmente integrado en la dinámica del equipo: «Trabajamos de manera conjunta con el cuerpo técnico y médico. Ninguno se mete en lo del otro, lo consensuamos todo».

Y así se consolidó en el club el departamento que dirige este santanderino de quien dependen, además del Racing, los ciclistas del Movistar y algunos de los corredores de los equipos más importantes del pelotón internacional, así como atletas de fama nacional. Sus conocimientos se han extendido por toda España y el 'menú' de algunos de los mejores deportistas del país lleva su nombre. «Para mí el Racing es como una inversión. Es el equipo de mi tierra y quiero estar vinculado a él. Es algo que hago gustosamente», indica. La relación que existe entre él y el club es poco más o menos que amistosa, «pero no importa. Conozco las tremendas dificultades por las que pasa la entidad y por eso es el momento de apretar entre todos».

Llamas está en contacto permanente con los técnicos del primer equipo; elabora una dieta tipo para los jugadores que «posteriormente se va modificando en función de las necesidades de cada jugador, de manera individual, de la estructura corporal, de la carga de entrenamientos y de los minutos de competición de cada uno. Es obvio que no puede tener una ingesta calórica similar un futbolista que juegue habitualmente y otro que no lo hace semanalmente». Todos los sábados elabora un análisis antropológico, que en palabras sencillas es una medición de la grasa corporal de cada jugador a través de la cual se puede concluir si se mantiene en su peso competitivo o no. «Al principio había algunos que no querían medirse y al final los hubo que se medían hasta tres o cuatro veces al día, como Dioni», asegura Llamas, y pone el ejemplo del delantero racinguista en su primera temporada en el Racing (2015-2016), actualmente completando una sensacional campaña en el Fuenlabrada, posible rival del Racing en el futuro play off de ascenso.

«El Racing lo veo como una inversión y no importa cómo, pero hay que ayudarle ahora que lo necesita»

Llamas ha roto esa barrera psicológica que representaba su figura cuando llegó al club a base de «convertirse en un amigo, en alguien más del grupo que busca sacar lo mejor de cada uno» y por eso cuando llegan épocas del año como esta, las Navidades, el futbolista se marcha con unos deberes que cumplir y confía en que «será en su beneficio». Turrones, vacaciones, días sin entrenar... Llega el fin de año y con ello el cocktail de excesos. «El día después del partido tuvieron libre. Se les ha suministrado una dieta orientada a no coger peso. Podrán tener libre para comer más de lo normal en los días señalados, Navidad y Año Nuevo, pero también con pautas a cumplir los días antes y después. El único producto que realmente dificulta las cosas es el alcohol así que por ahí están advertidos».

Comida 'extra'

En la actualidad el concepto sobre la importancia de la alimentación ha evolucionado ostensiblemente. Llamas asesora a los futbolistas y confecciona sus dietas desde lo básico. Algunas de sus mandamientos son: «Aumentar la ingesta de hidratos de carbono pero siempre integrales, no refinados. Priorizar el pescado por encima de la carne; frutas y verduras frescas; limitar los zumos; 30 gramos de frutos secos al día y huevos y carnes rojas, dos veces a la semana, por poner un ejemplo». El nutricionista invita a «eliminar los productos procesados y consumir productos ecológicos». Estos consejos, al que más le costó asimilarlos fue a «Dani Aquino. Sin embargo ahora lo nota y lo agradece más que nadie».

Debido al esfuerzo extra del futbolista, Llamas también se encarga de la suplementación: «Son cosas muy básicas. En el día es conveniente después de los entrenos tomar una bebida recuperadora de alto índice de hidratos. Una bebida de proteínas de suero de leche para potenciar la fuerza». Para los partidos, él mismo prepara una bebida especial «con algo de cafeína que les ayude a evitar al fatiga para antes de empezar y para los descansos. También con sales minerales para evitar la deshidratación».