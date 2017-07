«Mi prioridad siempre ha sido quedarme en el Racing» Miguélez ha firmado con el Racing el primer contrato profesional de su vida. :: celedonio El canterano de 19 años afronta la nueva temporada tras firmar su primer contrato profesional con el equipo verdiblanco Pau Miguélez Jugador del Racing VÍCTOR PUENTE santander. Lunes, 10 julio 2017, 10:22

No fue uno de los canteranos más utilizados por Viadero la temporada pasada (10 partidos y uno sólo de titular), pero el Racing ha querido adelantarse a la lista de clubes que sigue la pista desde hace tiempo a Pau Miguélez (Noja, 1999), una de las perlas de la cantera. A sus 19 años y a punto de comenzar su tercer año como juvenil, el centrocampista nojeño ha firmado su primer contrato profesional con el equipo en el que «he soñado jugar toda mi vida».

-¿Qué se siente al firmar el primer contrato profesional con el Racing?

-Muy orgulloso. Poder firmar un contrato profesional y poder disfrutar de minutos con el primer equipo es el sueño de todo canterano del Racing. Es algo increíble.

-¿Quién tenía más interés en renovar, Miguélez o el Racing?

-Siempre me he querido quedar aquí, cerca de mi familia y el Racing también ha tenido interés en renovarme. Aunque nos costó llegar un poco a ese acuerdo, al final poniendo un poco de cada parte se llegó a buen puerto.

-¿Se le pasó en algún momento por la cabeza salir del club?

-Mi primera opción siempre ha sido quedarme aquí, cerca de los míos y en el club en el que he querido jugar toda mi vida. Desde niño sólo he soñado con jugar en El Sardinero.

-Novias no le habrán faltado.

-La verdad es que no. Ha habido intereses de otros clubes pero siempre hemos dicho que la prioridad era el Racing y si no llegábamos a un acuerdo aquí ya miraríamos otras opciones.

-¿Qué hay de cierto en el interés del Betis de Quique Setién?

-La verdad es que es un tema que lleva mi representante y yo prefiero mantenerme al margen porque no quiero tener la cabeza en otros sitios. No sé si el Betis habrá hablado con el Racing o no, pero no me gusta estar rodeado de esos temas.

-¿Por qué decidió renovar?

-Soy un chaval de la cantera que siente el racinguismo y estoy rodeado de la familia y he estado muy a gusto todos estos años aquí. No necesito más.

-¿Cree que el año que viene tendrá más minutos que este curso?

-No sé si los tendré o no pero voy a trabajar para intentar jugar lo máximo posible en el primer equipo.

-¿Alternará el primer equipo con el filial para acumular minutos?

-Sí. En principio entrenaría con el primer equipo pero si no tengo continuidad también me gustaría jugar en el filial porque jugar partidos es algo fundamental.

-¿Ha hablado con el míster tras su renovación?

-Aún no hemos hablado. Pero siempre que lo hemos hecho me ha dicho que estaba muy contento y que contaba conmigo. Entiendo que soy muy joven y que se necesita tiempo para competir con gente mayor.

-Este año la presencia de canteranos ha sido peculiar. Al principio contaban mucho para el míster pero en cuanto los jugadores lesionados volvieron, los jóvenes al banquillo ¿Cómo se llevó todo aquello?

-Son cosas que decide el entrenador. Nosotros trabajamos siempre para jugar pero no podemos hacer más. Trabajar duro y esperar la oportunidad. No queda otra.

-¿Se ha recuperado del palo de no lograr el ascenso?

-La verdad es que estuvimos bastante fastidiados. Lógicamente, nadie se esperaba lo que pasó en El Sardinero ante el Barcelona B. Pero bueno, esto es fútbol y pasan estas cosas. Y al final no te queda otra que cambiar el chip porque esto sigue. Hay que pensar que el año que viene lo vamos a conseguir.

-¿Qué le faltó al equipo para lograr el ascenso?

-Al final fue un partido (la ida ante el Barcelona B) en el que cometimos tres errores puntuales y nuestras ocasiones no entraron. Eso nos penalizó muchísimo. Tuvimos muy mala suerte, pero son cosas que pasan en el fútbol.