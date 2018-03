Fútbol | Racing «Todavía es demasiado pronto para hacer valoraciones» Chuti Molina, junto a Manuel Asensio, en el palco de El Plantío. / Javier Cotera El nuevo director deportivo, Chuti Molina, que siguió en directo el partido de El Plantío junto a Manolo Higuera y Pedro Ortiz, de Pitma, pide más tiempo para extraer conclusiones ASER FALAGÁN Santander Lunes, 26 marzo 2018, 14:09

Chuti Molina tiene mucho por hacer. Su problema –o uno de ellos–es que el Racing debe tirar hasta final de temporada con lo que tiene. Ya no hay margen de mejora. El nuevo director deportivo siguió el partido de este domingo desde el palco de El Plantío y se dejó ver junto al presidente, Manolo Higuera, y unos de los copresidentes del Grupo Pitma y patrones del Racing, Pedro Ortiz. Y lo tiene claro, o al menos eso dice: «Todavía es demasiado pronto para hacer valoraciones». Él pide tiempo, pero al equipo sólo le quedan siete partidos para acabar la Liga.

«El equipo ha trabajado y ha luchado, y yo me quedo con eso», señalaba Molina en el recinto exterior de El Plantío ya al final del partido. Pero aún sin tiempo para una valoración global. «Vamos a dejar para mas adelante una impresión mas profunda sobre el equipo», aseveraba tras haber sido testigo de ciertas debilidades del Racing, en especial en el primer tiempo.

Tras unos días en el club, Molina ya ha diseñado un discurso institucional y coherente con la situación: «Los jugadores que tenemos ahora mismo son los mejores porque no puede haber otros. No podemos estar pensando en qué jugadores vamos a contratar en el futuro», señalaba consciente no solo de que ya no hay opción de incorporar futbolistas, sino que ni siquiera se puede planificar la temporada hasta que el Racing sepa si la próxima temporada militará en Segunda División o en Segunda B.

«El futuro son estos jugadores», insistía, y no porque se vaya a llevar a cabo una política inmediata de renovaciones, sino porque en la actual situación son los que deben buscar el play off y, en caso de clasificarse, el ascenso a Segunda, sin posibilidad ya de fichar, y por un intento de transmitir confianza. «Vamos a esperar un poco más para extraer conclusiones», señalaba de nuevo.

El club verdiblanco presentará esta misma semana –en principio se bajara el martes, día de descanso del primer equipo– a su nuevo responsable deportivo, si bien la convocatoria no se conocerá oficialmente hasta este mismo lunes.