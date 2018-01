«Me he quedado impresionado; la gente que ha venido y cómo aprieta»

El susto de Iván Crespo: «Nada que no se solucione con un par de días de descanso»

«Nada que no se solucione con un par de días de descanso». O al menos eso espera Iván Crespo, que terminó el partido tocado. El portero sufrió durante los últimos cuatro minutos y el largo tiempo añadido molestias en el aductor, aunque confía en no tener problemas para jugar el domingo.En caso de no evolucionar favorablemente, tendrá que someterse esta semana a una prueba. «Tenía molestias ayer –por el sábado– en ese aductor y en una parada se me acalambró un poco esa zona. Nada que con un par de días de descanso no se solucione», afirmó el guardameta al término del partido. Todo ocurrió en el minuto 86, en plena acometida mirandesa en un partido que se prolongó casi hasta el 96. El de Viveda protagonizó una gran estirada ante un disparo de Igor Martínez que se barruntaba gol; la mejor ocasión de los burgaleses. Atajó con seguridad, pero acto seguido se quejó de su pierna por el movimiento, tuvo que ser atendido y terminó el partido con muchas molestias. Algo que no pasó inadvertido a un rival que le puso a prueba siempre que pudo, pero sin éxito. La portería quedó a cero.

El meta valoró la victoria de su equipo:«El resultado era corto y al final te queda la incertidumbre. Han tenido ocasiones a última hora, pero en el resto del partido el Racing ha sido superior. Hemos sido un equipo fiable y no hemos hecho concesiones al rival».