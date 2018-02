«Queremos estar todos enchufados y hay más exigencia por dar el máximo nivel» Sergio Ruiz ensayó ayer como lateral en el debut de Pouso en La Albericia. / Celedonio Martínez El canterano Sergio Ruiz reconoce que «si se pudiera, habría que haber echado a la gran mayoría de los jugadores que estamos aquí. No hemos rendido como debemos» MARCOS MENOCAL Santander Jueves, 8 febrero 2018, 07:22

«Al principio todos queremos estar enchufados. Hay más exigencia, todos queremos dar el máximo nivel», aseguró ayer Sergio Ruiz. Actitud más que habitual en un jugador -sea cual fuere la categoría- cuando llega un 'jefe' nuevo a la oficina. El canterano vino a corroborar una máxima en el fútbol que en el lenguaje coloquial responde a una frase muy ilustrativa: 'pinar la orejas'. Nadie quiere desaprovechar la oportunidad de colocarse en la primera fila de la lista del nuevo entrenador. Ese es, precisamente, el efecto que se busca cuando hay un cambio de entrenador.

-Usted es de los jóvenes de la plantilla, ¿la de Viadero ha sido la primera destitución de un técnico que ha vivido de cerca?

-Se puede decir que sí. En mi época de juvenil sí viví un cese, pero en los años que llevo jugando ya en un nivel alto no. Es la primera vez que me toca en el vestuario del primero equipo.

-¿Qué sensación tiene?

-Pues es algo así como empezar de cero. Cada entrenador tiene su metodología y su estilo y habrá que adaptarse lo más rápido a ella.

-Para usted, Viadero fue importante, ¿cómo ha vivido estos días?

-Es una sensación mala, triste. Ángel (Viadero) es un hombre de la casa y no puede ser fácil. Es un entrenador que se ha entregado y no pudo conseguir el año pasado el ascenso por muy poco. No puedes estar bien, pero no queda otra que desearle lo mejor y nosotros seguir trabajando por mejorar.

-Cuando las cosas van mal, el entrenador fuera ¿Qué piensa de esto?

-Hay que cambiar algo y lo más fácil es que sea el entrenador. Si se pudiese cambiar a la gran mayoría de los jugadores que estamos aquí es lo que se debería hacer, porque no hemos estado a la altura. No hemos rendido como debemos hacer en el Racing.

-La ley del fútbol: un entrenador se va y viene otro. ¿Qué le ha parecido el primer día con Carlos Pouso?

-La impresión que me ha dado es que es una persona que habla muy directo y que dice las cosas a la cara. Eso siempre es de agradecer. Acaba de llegar y parece que tiene las cosas muy claras. Quiere ascender, que es lo que también queremos todos y ojalá salga todo bien.

-¿Conocía a Carlos Pouso? Él parece que sí, porque le ha colocado en los primeros ensayos de lateral derecho...

-Personalmente, no. Sí que he oído hablar de él y de lo que hizo con el Mirandés hace años. Y cuando entrenó al Logroñés. Es verdad que hemos probado de lateral, ha debido verme en algunos partidos en los que me tocó jugar ahí. No me importa, estoy para jugar donde me ponga.

-¿Se trabaja con más presión cuando hay un entrenador nuevo en el vestuario?

-Al final cuando las cosas no van bien siempre hay presión. Ya no hay excusas de que si el entrenador no me pone o no me entiende.

-Se ha ido un entrenador de la casa y llega uno de fuera, ¿qué piensa un canterano?

-El objetivo es ascender y no creo que le tiemble el pulso por poner a uno o a otro ni que mire de dónde es un jugador u otro.