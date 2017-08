«Este año queremos ser más valientes», dice Granero Granero, a la derecha, trata de arrebatar el balón a Javi Cobo en la sesión matinal de ayer. / R. Ruiz El capitán racinguista inicia la temporada de cero, tras superar su lesión de rodilla, junto al resto de sus compañeros SERGIO HERRERO Santander Martes, 1 agosto 2017, 08:55

Borja Granero es un tipo optimista. Hasta en las malas. Arranca su quinta campaña como racinguista y por Santander ya las ha vivido de todos los colores. En lo colectivo y en lo individual. «Una temporada otra vez ilusionante», inició ayer ante los medios su comparecencia tras la sesión matinal.

Las declaraciones del valenciano dejaron entrever que algo está cambiando en el equipo racinguista. El estilo de la pasada campaña tal vez sufra algunos matices después del fracaso en el play off de ascenso. O, al menos, añadirá nuevos argumentos. Unas capacidades que a Granero le agradan. «Este año queremos ser más valientes y más protagonistas. Igual que el pasado ganábamos partidos de otra forma, este año aumentan nuestros registros», comentó. Algo que se pudo entrever en el último partido amistoso ante el Barakaldo, en el que la salida de balón desde atrás ganó algo de protagonismo: «Los equipos deben crecer y evolucionar. Es un registro que podemos tener también. No va a ser el único. Evidentemente, a todo hay que adaptarse, y más en este grupo que nos viene este año. Si podemos enriquecer nuestro juego, mucho mejor».

Un grupo, el II de Segunda División B, en el que asegura que «no me he fijado mucho». «El del año pasado fue muy fuerte, ya se vio. Y este también va a ser muy duro. Equipos fuertes y salidas muy difíciles. Tendremos que adaptarnos a todo e ir preparándonos para cualquier circunstancia», añadió.

«La presión es evidente; esto es el Racing y hay que ganar todos los partidos»

Después de dos años «casi sin vacaciones» por las graves lesiones de rodilla que sufrió, este verano ha tenido «veinte días para olvidarme un poco de todo». «Para mí ha sido importante. Me ha venido muy bien y a nivel físico llego con una buena base para empezar a trabajar otra vez», comentó. Y aunque «siempre aprendo cosas» de cualquier circunstancia, no ha querido darle más vueltas al varapalo del último play off de ascenso. «Analizar en demasía te acaba paralizando. No he estado analizando veinte días lo que pasó aquí y en Barcelona. Soy optimista con este año. He preferido centrarme en lo bueno que pasó, que fueron muchas cosas. No conseguimos el objetivo, pero si tengo que hacer 86 puntos otra vez, lo firmo ahora mismo», afirmó el valenciano.

La exigencia vuelve a ser «máxima». «La presión es evidente, esto es el Racing y hay que ganar todos los partidos. Es más bonito tener este objetivo -el del ascenso-, que luchar por otras cosas». Por eso, insistió de nuevo. «Vuelvo a ilusionarme».

El equipo, con apenas caras nuevas, no ha cambiado demasiado desde que arrancó la pretemporada. A Borja Granero no le preocupa demasiado eso. «Es muy pronto. El equipo tiene que seguir haciéndose. Trabajamos al margen de todo lo que se pueda decir o pasar. Os lo dejamos a vosotros -por los medios-. Nos centramos en trabajar con los que estamos aquí y en llegar en las mejores condiciones a la jornada 1».

También le restó importancia a los partidos de pretemporada, «que sirven para ir rodando y cogiendo ritmo. Que no sean sólo entrenamientos, que se hacen muy rutinarios». Cree que Amorebieta o Barakaldo, rivales durante el próximo campeonato liguero, «no van a parecerse mucho a los que nos enfrentemos en Liga. Y nosotros, igual».

Por último, el veterano tuvo palabras de halago para los canteranos. «Los chavales están haciéndolo muy bien, metiéndole mucha intensidad. Sabemos que es un ritmo al que no están acostumbrados y aún así se les ve bien. En general todos están dando un buen nivel esta pretemporada. Les cuesta asimilar el nivel de las cargas, pero tú les ves entrenar y ninguno desentona».