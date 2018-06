Fútbol | Racing Aquino: «Quiero seguir en el Racing, en Santander estoy muy feliz» Dani Aquino, con contrato en vigor, deberá incorporarase a la pretemporada el 5 de julio. / Daniel Pedriza El delantero murciano Dani Aquino asegura que «no ha cambiado nada desde que acabó la Liga. Tengo dos años de contrato» MARCOS MENOCAL Santander Jueves, 7 junio 2018, 07:24

El Dani Aquino 'versión Iván Ania' puede ser posible. La continuidad del delantero en el Racing no deja de ser una incógnita desde el día en que acabó la Liga. El murciano tiene contrato con el club, pero los rumores se han disparado desde entonces. Sin embargo, este miércoles, desde Murcia, donde pasa sus vacaciones, el futbolista mandó un mensaje muy claro: «Quiero seguir en el Racing, estoy muy feliz en Santander». Rompe su silencio y sus palabras contradicen la corriente que le coloca en la fila de salida justo detrás de Granero, Óscar Fernández, Regalón y Héber Pena. Bien es cierto que la diferencia es palmaria: cualquiera de estos cuatro jugadores finalizan su relación el próximo 30 de junio y el murciano no.

«Tengo dos años más de contrato», añadió el atacante. El club mejoró y amplió las condiciones que le unían al Racing el pasado verano justamente cuando a su puerta se acercaron varios pretendientes. Su rendimiento el primer curso como racinguista fue espléndido; anotó 26 goles y fue el futbolista más importante de la plantilla. El murciano puso el listón tan alto que en su segunda campaña de verdiblanco los trece tantos marcados no han tenido el mismo efecto. Precisamente por el tremendo peso específico que Aquino ha tenido en el vestuario fue uno de los señalados por el pobre bagaje colectivo y el sabor agridulce al finalizar la Liga. No obstante, después de escuchar al 'Torito' todo puede ser posible: «No ha cambiado nada desde que acabó el campeonato», indicó.

El delantero tiene una cláusula en su contrato que es la que realmente hace que surja la duda, pese a sus palabras; a partir del 30 de junio y hasta el 15 de julio existe una ventana en la que el futbolista podría abandonar el club mediante el pago de una cantidad simbólica (30.000 euros). De esta manera, es pronto para asegurar su continuidad puesto que por un lado el mercado aún está parado dado que la competición -fases de ascenso- sigue y, por otro, el jugador resultará mucho más asequible en ese periodo puntual. «No he recibido ofertas ni nada. Estoy tranquilo», aseguró Aquino, quien admitió que la llegada de un nuevo proyecto con Alfredo Pérez al frente «siempre es bueno para el Racing. La ilusión es fundamental para conseguir las cosas».

Su última afirmación pone en solfa la impresión que Chuti Molina, director deportivo, transmitió el día de su presentación: «Mi sensación es que Aquino no seguirá en el Racing». El manchego se entrevistó con el futbolista y después de escucharle extrajo una conclusión muy distinta: «Es un jugador muy importante, pero su continuidad depende de él exclusivamente. Queremos un Aquino 100%, versión Iván Ania». Molina llegó a insinuar que su futuro apuntaba al «extranjero». De todo esto, Aquino tan solo se refirió a que «ni mucho menos» se había consumado su ciclo como racinguista. El tiempo pasa y la situación actual recuerda a una partida de ajedrez. El Racing busca un sustituto para un futbolista muy importante que pese a tener contrato tiene su salida muy fácil. Un enredo.

Mientras tanto, el club sigue a la espera de que la competición finalice. Los partidos de play off y las distintas fases de ascenso paralizan el mercado ante la incertidumbre de las categorías en las que jugarán los equipos la temporada siguiente.

La situación no ha cambiado en especial de un tiempo a esta parte y el club necesita prácticamente refuerzos en todas las posiciones del campo. En la actualidad no tiene centrales, extremos ni delanteros y tan solo cuenta con dos pivotes. La necesidad de incorporar futbolistas con fichas sub 23 de calidad que «no bajen el nivel de la plantilla» -según reconoció Ania- activa los contactos con los filiales de equipos grandes.