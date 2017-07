Racing Quique Rivero vuelve al Racing Jagoba Beobide, en el encuentro en El Sardinero ante el Barcelona B en la final del play off de ascenso. / Javier Cotera El cántabro regresa al club verdiblanco tras cuatro temporadas de ausencia, en las que ha jugado en Tenerife y Cartagena M. VIDART / M. MENOCAL santander. Domingo, 9 julio 2017, 09:06

El Racing ha unido para su causa de la próxima temporada a su primer refuerzo. Y se trata de un viejo conocido. Quique Rivero (Cabezón de la Sal, 1992), vuelve al club en el que se formó como futbolista y en el que militó en la primera plantilla en las temporadas 2011-2012 y 2012-2013. El centrocampista llega tras finalizar su contrato con el Cartagena, donde ha militado las dos últimas campañas. Antes, había jugado dos temporadas en el Tenerife.

El centrocampista de Cabezón de la Sal llegó incluso a vestir la elástica verdiblanca en la última campaña del Racing en Primera, la 2011-2012 -debutó ante el Mallorca en Los Campos de Sport, el 12 de abril de 2012-. Cuando más jugó con el primer equipo del Racing fue en la temporada 2012-2013, cuando en Segunda B disputó 32 partidos.

En las dos campañas que militó con el Tenerife, en Segunda División, sus números fueron más discretos. Dieciséis partidos en su primera temporada y cuatro en la segunda fueron su bagaje con los insulares. Donde ha jugado, y mucho, ha sido en el Cartagena, equipo de la Segunda División B y que fue el rival del Barcelona B en las semifinales del play off de ascenso a Segunda en esta temporada, antes de que los culés apearan al Racing. En el 'Efesé', se ha hartado de jugar. En la temporada 2015-2016, 29 partidos -23 de ellos como titular- y en esta última, 36 encuentros, con 35 de ellos saliendo de inicio. En la ciudad murciana ha anotado más goles que en todas las campañas anteriores. Dos goles en su primera campaña con los cartageneros y cuatro en esta última.

Llorca y Beobide esperan ofertas de equipos de Segunda División

El cántabro tenía bastantes ofertas de equipos de Segunda B, pero ha decidido volver al equipo de su tierra.

Llorca y Beobide

El Racing continúa a la espera de una respuesta de Samuel Llorca y Jagoba Beobide. Los dos futbolistas tienen desde hace algo más de una semana una oferta del equipo cántabro para renovar, pero aún no se han decidido. Ambos son los únicos jugadores de la pasada temporada que tras finalizar su contrato han recibido el interés del Racing por su continuidad. En El Sardinero saben que no será sencillo retenerlos, sin embargo hasta que no se les descarte son los elegidos para apuntalar la plantilla. La secretaría técnica valoró todos los casos de los jugadores que quedaron libres el pasado 31 de junio y hubo unanimidad en realizar un esfuerzo por contar con ellos. En el caso de Llorca, el Elche ha llamado a la puerta del jugador con una propuesta tentadora en varios aspectos; el primero, en lo económico y el segundo en lo personal ya que el defensa es alicantino y supondría acercarse a su casa. Tanto para Pachín, director técnico del Racing, como para el propio Viadero, la presencia de Llorca sería uno de los primeros pasos para reforzar una defensa que actualmente no tiene centrales. Tras la marcha de Santamaría y Puerto, el primer equipo no tiene un zaguero profesional y a buen seguro si no se remedia pronto, el próximo 17 de julio -fecha de inicio para la pretemporada- serán los jugadores del filial los que cubran la posición. Llorca disputó en la pasada campaña 33 partidos de Liga y los seis del play off; para el entrenador fue indiscutible y su capacidad de liderazgo en la retaguardia es una de las condiciones indispensables que en la secretaría técnica les ha impulsado a proponerle una renovación. La propuesta que tiene sobre su mesa el alicantino incluye una prorroga más si el equipo lograse el ascenso.

Jagoba Beobide

Algo similar al caso del central ocurre con Beobide. Para el club y, fundamentalmente, para el entrenador, el vasco es otro de los jugadores sobre el que le gustaría posicionar el proyecto para el año que viene. Su rendimiento fue bueno, aunque las lesiones mermaron su aportación e hicieron sembrar las dudas. La experiencia del futbolista, aparte de su sacrificio -virtud que le distingue-, es lo que ha convencido a los responsables racinguistas para ofrecerle quedarse un año más. Sin embargo, Beobide aún no se ha posicionado.