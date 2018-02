Para Ángel Viadero, cada partido se está convirtiendo en un examen. Para el director deportivo del Racing, Antonio Martínez 'Pachín' (Turón, Asturias, 13 de junio de 1952) ahora empieza el test de recuperación. Los fichajes veraniegos, hasta el momento, no han estado a la altura y el mercado invernal le ha dado una nueva oportunidad de resarcirse. Su nota final está en las botas de Franco Acosta, Borja Lázaro y Adán Gurdiel. «Quizá nos falta algún jugador atrás, pero la plantilla queda equilibrada», afirma. Es «quien tiene la última palabra» en las decisiones que afectan al equipo. También en la mejorable -en las formas- salida del club de David Córcoles, que deja esa línea defensiva con los mismos efectivos que había antes. «Ha sido una decisión dura para todos», afirma Pachín.

-Finalizó el mercado de fichajes, ¿está satisfecho con cómo ha ido?

-Sí. Al principio dimos el paso más importante, que era el de los delanteros y ahora el lateral derecho. El mercado se ha cerrado sin más novedades.

-Las prioridades iniciales iban encaminadas a tres fichajes en la zona de ataque. Sin embargo, de repente han cambiado el objetivo.

-Sí, porque a veces el mercado te lleva a tomar decisiones que a lo mejor al principio no piensas en ellas, pero principalmente nuestro objetivo en el mercado eran los dos delanteros. Después se ha dado la posibilidad del lateral derecho.

-¿Qué balance hace de la plantilla resultante?

-Creo que queda bien. Quizá nos siga faltando atrás algún jugador, pero la plantilla queda equilibrada. Pensamos que no se ha podido hacer más y en último caso hay que contar con los jugadores del B. Posiblemente atrás estemos un poco cortos en número, pero ahora mismo prácticamente hay dos jugadores por posición.

«Ha llegado un momento en el que el club ha tomado la decisión que creía más conveniente»

-¿El Racing tiene nivel para competir en un play off y subir a Segunda?

-Espero que sí. El inicio ha sido irregular el equipo, pero deseamos que la segunda vuelta sea mejor. Hemos tenido muchas lesiones e inconvenientes, que esperamos que en la segunda vuelta no sucedan y tengamos más regularidad para llegar al play off en las mejores condiciones.

-Adán Gurdiel ha sido el último en llegar, ¿qué puede decir de él?

-Es un defensa para una posición en la que no teníamos mucha gente específica. Un jugador que tiene mucha experiencia ya, en Segunda y en Segunda B, y que creo que nos va a venir muy bien.

«Creemos en la cantera y tratamos de mejorarla en lo posible. Debe ser un complemento»

-Dijo la semana pasada en la rueda de prensa de presentación de Borja Lázaro que la línea de atrás estaba corta de efectivos. Ha llegado Adán Gurdiel y se ha dado salida a Córcoles. Las cosas siguen igual.

-Mantenemos los mismos. Al principio no era la idea, cuando empezamos a buscar jugadores, pero el mercado nos ha llevado a esta situación.

-Sin embargo, ahora en la delantera hay 'overbooking'.

-La delantera está bien cubierta. A medida que transcurría la Liga, veíamos que hacían falta más jugadores de ataque. Ahora hay más competencia y eso tiene que redundar en beneficio del equipo.

-La salida de Córcoles. Parece que las formas no han sido las adecuadas.

-Lo primero que quiero es agradecerle su entrega al equipo, su profesionalidad, su buena disposición para todo... Ha sido una decisión difícil de tomar. Dura para todos. Pero ha llegado un momento en el que el club ha tomado la decisión que creía más conveniente para el bien del equipo.

-¿Por qué ha pasado de ser un jugador titular a ser totalmente prescindible en apenas dos días?

-Sólo disponíamos de una ficha absoluta -antes de la llegada de Borja Lázaro-. Se ha presentado la oportunidad de firmar a Adán. No hemos encontrado un sub 23 que fuera de garantías y que pensásemos que iba a darnos un plus y al final no ha habido más remedio que prescindir de una ficha sénior.

«Aquí ficha el Racing. Lógicamente, yo soy el máximo responsable de esa parcela»

-Una salida tan abrupta de un futbolista con peso en el vestuario como Córcoles, ¿puede tener repercusión en el ánimo de la plantilla?

-No lo sé. Eso tienes que preguntárselo a la plantilla. Esto es fútbol. Puede que alguno esté afectado, no lo sé. Quien mejor pueden responder son los jugadores.

-¿Por qué Córcoles y no otro?

-Pensamos que eso era lo mejor para el club. Hay momentos en que hay que tomar decisiones. Estamos para eso. Y consideramos que era la más conveniente.

-El tipo de contrato largo firmado a jugadores como Juanjo, por ejemplo, ¿ha condicionado esa decisión?

-Repito que la decisión de Córcoles es la que el club ha considerado más conveniente.

-Quique Rivero ha tenido opciones de salir y apenas está contando en las últimas semanas. ¿Por qué ha decidido el club que continúe en la plantilla?

-Consideramos que puede ser un hombre importante. Interesante. Por eso hemos decidido que no salga.

-Después de tres años en Segunda B, ¿es más difícil convencer a los futbolistas para que firmen por el Racing?

-Habrá de todo. Por ejemplo, Adán ha mostrado una gran disposición para venir. Lo que no cabe duda es que cuantos más años estemos en Segunda B, más difícil será todo. Más presión habrá de todos los sitios y más complicado para firmar jugadores.

-Los fichajes realizados en verano apenas están siendo habituales en el once. Cuando ve las alineaciones, ¿qué piensa sobre su labor?

-Todos los que están en el Racing son jugadores del Racing. Depende del entrenador que jueguen unos u otros. Ahí no tengo nada que decir. En una plantilla juegan sólo once. Siempre tiene que haber otros tantos que no juegan. Todos son buenas opciones para jugar y el entrenador decide quién juega y quién no.

-Lo que sí es evidente es que los jugadores que llegaron en verano no han cumplido las expectativas.

-Ha habido jugadores que han llegado tarde. Han necesitado un poco más de tiempo que el resto para coger la forma. Yo espero que a partir de ahora mejore el rendimiento de todos.

-Si pudiese volver al mes de julio, ¿ficharía otros jugadores?

-Para atrás no podemos volver ni cambiar las decisiones. Yo estoy muy contento con lo que tenemos. Sí que es verdad que esperamos que el equipo crezca en algunos aspectos y podamos hacer una segunda vuelta mejor.

«Esperamos que el equipo crezca en algunos aspectos y podamos hacer una segunda vuelta mejor»

-Se apeló al aspecto sentimental a la hora de convencer a los futbolistas cántabros que regresaron. ¿En una situación económica mejor, habría cambiado su estrategia?

-Esto es lo que hay, lo que hemos hecho y ya no hay vuelta atrás. De pensar en lo que hubiésemos fichado o lo que hubiésemos podido hacer no vamos a sacar nada. Vamos a pensar en el futuro, en lo que viene, que es lo que nos va a dar si estamos bien o no.

-Formulo la pregunta de otra manera. ¿Se ha visto muy limitado a la hora de buscar jugadores con la actual situación económica del club?

-No. Sí que es verdad que en verano, en algunos aspectos podía haber algunas limitaciones económicas, pero tampoco podemos decir que eso sea un motivo para que el equipo esté donde está ahora. Si hubiéramos tenido veinte millones, mejor, pero la Segunda B es lo que es y el presupuesto es el que hay y hay que amoldarse a esas circunstancias y fichar de acuerdo con ello.

-Pero reconocerá que el Racing parte en desventaja con otros clubes a la hora de salir al mercado.

-De eso no hay dudas. Es una realidad. En algunos aspectos no podemos competir. El Mallorca acaba de descender. Tiene un presupuesto más alto. O el Murcia... No podemos compararnos con ellos en ese aspecto, pero tenemos que competir con otras armas y en otras circunstancias.

-¿Quién ficha en el Racing?

-Ya lo he explicado. Hay una comisión deportiva y un director deportivo que tiene la última palabra. Cuando llegué al Villarreal, lo primero que me dijo el presidente fue: «Aquí ficha el Villarreal. No ficha Pachín, ni Pepe, ni Juan». Y aquí ficha el Racing. No sé por qué ese interés de este fichaje es de éste y éste es del otro. Lógicamente, yo soy el máximo responsable y quien tiene la última palabra.

-¿Y qué responsabilidad tiene Ángel Viadero dentro de esa comisión deportiva a la hora de fichar?

-Intentamos consensuar y que el entrenador esté al cabo de las operaciones. Que pueda dar sus opiniones sobre el jugador. Lógicamente, él es una parte importante en la marcha deportiva. Vuelvo a repetir que la responsabilidad es de la comisión deportiva y el director deportivo es quien tiene la última palabra.

«Ahora hay más competencia y eso tiene que redundar en beneficio del equipo»

-Precisamente hoy -por ayer- ha estado hablando con Viadero en La Albericia. ¿Cree que el técnico está satisfecho con los mimbres que se le han facilitado para trabajar?

-Eso tiene que contestarlo él. Yo también fui entrenador y los entrenadores siempre queremos tener a lo mejor. Es con lo que tiene que trabajar y quien tiene que contestar si está satisfecho o no es él.

-Viadero fue el responsable de los fichajes la pasada temporada y su labor fue aplaudida. Sin embargo, este año la mayoría son críticas hacia la dirección deportiva.

-Es inevitable que haya dudas o que se piense que hay mejores o peores fichajes. Cada uno puede pensar lo que quiera. No me voy a parar a pensar en lo que se dice. Yo hago mi trabajo lo mejor que sé, lo mejor que puedo y a partir de ahí, cada uno que juzgue como crea conveniente. Tampoco me puedo volver loco pensando en todo eso.

-El partido del domingo ante el Leioa, ¿será un nuevo examen final para el entrenador?

-No tiene por qué. Ángel es el entrenador del Racing. Confiamos en él. Lo que tenemos que hacer es estar todos juntos e intentar que el equipo gane y haga las cosas bien.

-¿Esperaba tanta presión antes de firmar por el Racing?

-Sí, claro. La presión existe siempre. Si vas primero, porque quieres mantenerte. Si vas quinto, porque quieres llegar a cuarto. Si vas el 17, porque no quieres descender. Sí que este año hay un poquito más que el año pasado, pero lo veo normal. Lo ideal sería que los jugadores los domingos no la tuvieran, porque puede influir en su rendimiento. Pero entiendo que si no se juega bien la gente tiene todo el derecho del mundo a criticar, porque a la afición no la podemos pedir más.

-El Racing, ¿necesita un director deportivo en Segunda B?

-Sí, por qué no. Lo tiene el Barakaldo, el Logroñés, el Gernika... Director deportivo o secretario técnico, pero los equipos tienen que tener una persona que se encargue de la parcela deportiva. Lo puede hacer el entrenador, como lo hacía el año pasado Ángel, pero eso puede ser mucho trabajo para una persona. Lo veo normal. ¿Qué hay gente que no lo ve? Es entendible. No es que sea imprescindible, pero necesario sí me parece.

-¿La apuesta del Racing por la cantera es real?

-Sí. La cantera es un tema que hay que coordinar, que compaginar. Sergio Ruiz ha jugado muchos partidos. Javi Cobo ha jugado muchos partidos. Pau Miguélez ha jugado muchos partidos... Que todos jueguen de la cantera es difícil. Tiene que ser un complemento. El Racing cree en la cantera y trata de mejorarla en lo posible.

-¿Tiene nivel la cantera del Racing para sostener un equipo que aspira a ascender a Segunda División?

-Lo tiene. Tenemos que razonar. Todos los jugadores de la cantera no van a llegar a jugar en el Racing. Eso no ocurre en ninguna cantera. Que haya veinte de la primera plantilla es difícil. También en su momento la cantera había sufrido un parón. Veo bastante al filial y al juvenil y creo que hay muy buena materia prima y que se está trabajando bien.