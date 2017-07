El Racing se adelanta a Aquino El Racing no quiere quedarse sin Aquino pese a que el murciano tiene contrato. / Celedonio Martínez Ante la dificultad para subirle la ficha buscará ampliarle la duración e introducir cláusulas por objetivos para evitar que le seduzcan las posibles ofertas El club mejorará el contrato del murciano ante el riesgo de una posible salida MARCOS MENOCAL santander Domingo, 2 julio 2017, 09:29

Dani Aquino sí o sí. El Racing no quiere que el delantero ni tan siquiera se piense el abandonar el club y esta semana espera sentarse con el futbolista para acercar posturas. Aquino tiene contrato en vigor después de que él mismo se lo renovase al cumplir los objetivos; su relación se prolongó automáticamente al sumar 25 partidos oficiales como racinguista, algo que superó holgadamente durante la temporada pasada ya que su participación fue incontestable: 36 partidos de Liga más los seis de play off de ascenso a Segunda. En todos y cada uno de ellos, el murciano fue titular, totalizando 23 goles en la fase regular y otros tres en la definitiva. Por toda esta trayectoria, la dirección deportiva quiere adelantarse a cualquier tentación y pretende mejorar el contrato del murciano.

Para conseguir algo así, los recursos verdiblancos son escasos y los responsables del club lo saben. En condiciones económicas es difícil que pueda competir con las presuntas ofertas que le van a llegar durante estos días, por eso la estrategia de los cántabros es ampliar la duración del mismo y la fórmula de los objetivos. Aquino y el Racing tienen por delante un año de relación por escrito, sin embargo esta temporada el murciano ha logrado por fin la estabilidad futbolística que en las últimas campañas se le negó; bien por su irregularidad o bien porque ni en Soria ni en Madrid (Atlético de Madrid B) supieron entender su peculiar forma de ser, lo cierto es que en ambos lugares el delantero no demostró el talento que le permitió debutar en Primera con apenas 18 años. La relación con Ángel Viadero es excepcional hasta el punto de que Aquino ha declarado en varias ocasiones que el santanderino ha sido capaz de entenderle del todo. «Es el mejor entrenador que he tenido; el que más ha sacado de mí y el me ha sabido llevar». Este es el argumento fundamental en el que el Racing se va a basar para que al murciano no le entren las dudas. El delantero es un futbolista de carácter y durante esta temporada se ha sentido importante. «Se ha convertido en el estandarte de la afición», recordaba el presidente, Manolo Higuera, durante la rueda de presentación del pasado viernes en la que el Racing dio un cambio brusco en su peregrinar. El Racing baraja ofrecerle una ampliación en la duración del contrato; una de las cláusulas sería, como ya ocurrió el pasado año, la renovación automática si se logra el ascenso. Pero la mejora no sólo contemplaría esta situación, sino que también se introducirían una serie de primas por objetivos; goles, partidos jugados... «No sé cómo lo haremos», reconoció Higuera.

SU TRAYECTORIA uPartidos jugados en Liga Dani Aquino ha jugado 36 partidos, tan solo se ha perdido dos jornadas; una por lesión y la última por amenaza de sanción. Viadero decidió no arriesgar un posible castigo de cara al play off. uCopa del Rey y play off El murciano estuvo presente en todos los compromisos de Copa del Rey, cuatro, así como en los seis corespondientes al play off de ascenso a Segunda. uGoles. La capacidad goleadora del delantero le colocó entre los mejores de la categoría y firmó su mejor temporada 23 goles en la fase regular más los tres que anotó en el play off, uno en cada eliminatoria . uEquipos Antes de llegar a Santander, Aquino pasó por el Murcia (donde debutó en Primera), Atlético de Madrid (primer y segundo equipo), Oviedo y Numancia. Suma 217 partidos en total.

El murciano es de los pocos pilares de la pasada temporada, junto a Iván Crespo y el capitán, Borja Granero, que también fue renovado tras caer lesionado de gravedad en su rodilla, que tiene contrato en vigor. Afortunadamente, a su llegada a Santander, el Racing y el representante del futbolista decidieron acordar una renovación en función de los partidos jugados. Aquino firmó por el equipo cántabro después de una temporada aciaga y gris en el Numancia y su deseo era el de estabilizarse y poner fin a su frenético cambio de equipo y residencia.

«No sé qué haremos, pero algo le propondremos», asegura Manolo Higuera, presidente

Con esta maniobra, el Racing quiere adelantarse a lo que a buen seguro ya es un hecho: las ofertas por contratarle. Es evidente que con contrato en vigor, el equipo cántabro se guarda un as en la manga, pero en realidad de poco le serviría si Aquino decidiese abandonar el club. Esta será una de las primeras tareas que acometerá esta semana la dirección deportiva con Pachín a la cabeza y con un Viadero a quien le tocará el trabajo psicológico. Después vendrá Prats, Llorca y los descartes. Mucho y en poco tiempo. El reloj no se detiene y no descansa.