Fútbol | Racing Fernández Romo dirigirá la cantera del Racing Vicente Vicens El técnico madrileño llega del Jumilla, donde ha ejercido como director deportivo y entrenador SERGIO HERRERO Santander Martes, 22 mayo 2018, 13:13

El Racing anunciará hoy la incorporación de Guillermo Fernández Romo, que será el nuevo responsable de la cantera verdiblanca, tal y como anticipó El Diario Montañés. El técnico madrileño llega procedente del Jumilla. En el club andaluz, de Segunda División B, ejerció como director deportivo hasta que tuvo que tomar las riendas del banquillo a falta de cinco jornadas para el final del campeonato.

Guillermo Fernández Romo (Madrid, 23 de noviembre de 1978) sustituirá a Ezequiel Loza, un técnico formado en La Albericia, que tras comenzar su carrera en el Racing (llegó hasta el filial) militó en la Gimnástica antes de colgar las botas. Loza ya había comunicado hace meses tanto a la actual directiva como al nuevo equipo gestor su decisión de no continuar como coordinador del fútbol base -quiere entrenar a algún equipo- y el relevo es inminente, a pesar de que el cántabro continúa aún -por un tiempo muy breve- en la disciplina verdiblanca. Hombre cercano a Manolo Higuera, asistió a la rueda de prensa del anuncio de la dimisión del ya expresidente y el resto de exconsejeros.

Al igual que el director deportivo, Chuti Molina, y el director general, Víctor Alonso, Guille Romo también ha pasado en un momento de su carrera por el Real Murcia, donde ejerció como secretario técnico. De esa época vienen sus informes favorables para los actuales responsables de la parcela deportiva del Racing, que siguen trabajando para reestructurar el club después de la cascada de bajas en todos los estamentos.

La última parada de Romo en su carrera como técnico ha sido en el Jumilla. Ejerció como director deportivo en el club andaluz hasta que, a falta de cinco jornadas, saltó al banquillo para sustituir al anterior entrenador: José Francisco 'Pato' Grao. Con el equipo luchando por la permanencia, el madrileño completó un sprint final casi inmaculado, con cuatro victorias y un empate, que permitió al club jumillano mantenerse una temporada más en Segunda División B.

En esa misma categoría, Guillermo Fernández Romo ha dirigido como primer entrenador a Olimpic de Xàtiva y Sabadell. Y ha ocupado otros cargos en clubes como Pontevedra, Betis, Melilla, Alcoyano y Celta. Además, el madrileño fue entrenador del Noja, en Tercera División, en la temporada 2010-2011. El equipo de La Caseta finalizó el campeonato en primera posición, aunque luego no logró el ascenso en el play off. Su sustituto en el banquillo nojeño fue, precisamente, Ángel Viadero, que sí consiguió dar el salto de categoría.

La cantera racinguista volverá a estar dirigida por alguien de fuera de la casa, algo que no ocurría desde la estancia del vasco Iñaki Urquijo durante la Era Okupa, con la presidencia de Ángel 'Harry' Lavín y Francisco Pernía moviendo los hilos por detrás. Aquella fue, sin duda, una época nefasta para las secciones inferiores verdiblancas, que aún hoy están pagando el estropicio realizado por Urquijo. De hecho, su 'labor' fue a los tribunales y el Racing -ya liberado- ganó un juicio en el que la jueza dijo que el contrato del coordinador de la base era «simulado». Por fortuna, eso ya es pasado.

Fernández Romo heredará un puesto que anteriormente gestionaron técnicos como Julio Santamaría. José Ceballos apenas duró un mes en el cargo junto a Santi Gutiérrez Calle, en la segunda etapa de este último al frente. Ambos decidieron marcharse tras el regreso de Jacobo Montalvo como máximo accionista del Racing. Gutiérrez Calle ha sido el principal abanderado de la cantera verdiblanca, con más de un cuarto de siglo al frente del trabajo en las Instalaciones de La Albericia. También pasó por el puesto Isaac Gutiérrez.

Al respecto de la salida de Ezequiel Loza y del futuro de la cantera racinguista, Chuti Molina dijo esta misma semana, en una entrevista concedida a El Diario Montañés, que «las plantillas están muy adelantadas, porque no cabe duda que el trabajo hecho ahí está. Ezequiel ha dejado la cantera estructurada, podremos aplicar detalles. A mí me gusta diferenciar de sub 15 hacía abajo y de sub 16 hacía arriba, porque entiendo que el especialista de sub 16 hacia arriba es distinto al especialista por abajo. Aunque el director lo coordine todo, que haya también ciertas diferencias a la hora del método».