Fútbol-Racing El Racing busca un lateral derecho y no descarta salidas Quique Rivero, junto a Franco Acosta. / María Gil Lastra El deseo es que el jugador sea sub 23 y no ocupe ficha profesional, pero no es prioritario | El club ha recibido ofertas de Segunda por Quique Rivero, pero el cántabro interesa MARCOS MENOCAL Santander Martes, 30 enero 2018, 07:20

En la hoja de ruta del Racing está escrito: se busca un lateral derecho, a ser posible sub 23, pero no es prioritario. No se descarta que haya alguna salida, tanto si se necesita para fichar como si algún jugador -de los que no son imprescindibles- insiste en abandonar el club. Este es el plan que ahora mismo se maneja en las oficinas de El Sardinero y el que hasta mañana por la noche se mantendrá, salvo que las sorpresas del último día de mercado -no sería nada extraño- cambien el escenario previsto.

La secretaría técnica lleva tiempo en busca de fortalecer dos posiciones: delantera y defensa. La primera parece que a priori está completa, pero en la segunda están teniendo serios problemas. Actualmente, con la llegada de Borja Lázaro, se han agotado las fichas profesionales libres por lo que si se quiere fichar a alguien más o es sub 23 o sería imposible si no sale nadie. La situación ha cambiado un tanto respecto a hace dos semanas; por entonces ningún miembro de la plantilla había expresado su interés por abandonar el equipo, pero ahora no hay nada descartable. Varios representantes se han acercado a los responsables racinguistas para valorar el futuro. Así las cosas, el club ha recibido la llamada de un club de Segunda División preguntando por la situación actual de Quique Rivero. El cántabro, titular indiscutible al principio de la Liga, ha perdido su status y ha pasado a no contar para Ángel Viadero. Sin embargo, el club no tiene pensado dejarle salir puesto que interesa al cuerpo técnico -culpable de su fichaje en verano-.

Último día: todo es posible

Ahora bien, en El Sardinero saben por experiencia que el último día siempre puede ocurrir cualquier cosa, por lo que no se descarta nada. Sí es menos probable que se produzcan salidas de jugadores con contratos largos, aunque hayan dejado de tener el peso que tenían o no hayan respondido a la expectativas que se esperaban de ellos. Es el caso de Juanjo; el de Ontaneda se quedará unido a la entidad una vez que cuelgue las botas como jugador, por lo que es complicado que sea uno de los descartes. Entre este martes y el miércoles se espera la respuesta de varias propuestas que el Racing le ha hecho llegar a equipos de Segunda en busca de la cesión de ese lateral derecho sub 23, en una operación similar a la que trajo a Franco Acosta a Santander. Tampoco se puede desterrar la idea de que los responsables apuesten por pagar y forzar una salida para dejar hueco a un fichaje, si finalmente se consigue lo que se busca. Todo está abierto y será el mercado el que decida.