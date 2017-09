Fútbol-Racing El Racing confía en su defensa Celedonio Martínez Pese a encajar un gol por partido, en el club descartan incorporar un zaguero y prefieren esperar al mercado de invierno para satisfacer las necesidades prioritarias MARCOS MENOCAL Santander Jueves, 21 septiembre 2017, 20:16

Cinco goles en cinco partidos. No es el registro esperado por un Racing que pretende ser campeón, pero al cuerpo técnico por el momento le es suficiente para confiar plenamente en la defensa con la que cuenta la plantilla actual. Tan solo han logrado mantener la puerta a cero en dos ocasiones, ante el Arenas de Getxo y el pasado domingo en Leioa, frente a rivales supuestamente inferiores a los cántabros, pero en El Sardinero no se ponen nerviosos. Al menos por ahora.

Ya se ha consumido algo más de un mes de competición y a la agenda de la dirección técnica siguen ofreciéndole jugadores. Pese a la irregularidad mostrada por la retaguardia y a los obligados cambios de ficha, no habrá ninguna sorpresa de última hora. Granero será el comodín que supla cualquier eventualidad que surja en la pareja de centrales específica formada por Regalón y Gonzalo; en la recámara se quedarán los dos chavales, Juan Gutiérrez y Javi Gómez. Al menos hasta Navidad no habrá más cambios.

El canterano Javi Gómez ya está a disposición del entrenador

Este próximo fin de semana se repetirá la fórmula del último partido en Leioa en el que Granero formó como zaguero. El valenciano se ha convertido, como ya ocurrió en las dos últimas temporadas, en el recambio perfecto para las urgencias. Ante el Leioa brilló en una posición mucho más retrasada de lo habitual. Su experiencia y buen manejo de balón, así como el dominio del juego aéreo le permiten ser una solución para Viadero. Granero ocupó el puesto de Gonzalo, al que este miércoles se le pudo ver correteando por La Albericia y con el que salvo sorpresa no se podrá contar el domingo. El burgalés sufrió un pisotón hace ya diez días durante el partido que el Racing perdió en El Molinón frente al Sporting de Gijón B y desde entonces anda convaleciente. La hinchazón ha disminuido, pero aún así es más que probable que no esté en la lista ante la Peña Sport. Por esta razón, Granero formará pareja con Regalón a quien se disponía a sustituir en la eliminatoria copera jugada también en Lejona y unas repentinas molestias en la rodilla le dejaron fuera de combate. Ahora será de nuevo el elegido para tapar el agujero en el centro de la zaga verdiblanca.

A Viadero parece que le es suficiente disponer de un futbolista como Granero para paliar posibles contratiempos. Por otra parte, la plantilla cuenta con dos jugadores a quienes les llegará el proceso de maduración de golpe, Juan Gutiérrez y Javi Gómez. El primero debutó en el partido copero y el segundo, después de problemas físicos esta semana por fin se ha sumado a las órdenes del entrenador. Los dos son del agrado de Viadero y es más que probable que las exigencias del guión les den la oportunidad que buscan desde hace tiempo. Gutiérrez es juvenil, pero su regularidad le ha permitido ganarse un hueco en los entrenamientos, mientras que Gómez, que ya formó parte del trabajo diario con el primer equipo el año pasado seguirá entrenando con Viadero y cuando no sea convocado jugará con el filial. Con estos cinco efectivos piensa el Racing llegar a Navidad. Es obvio que espera que el rendimiento defensivo mejore y que el registro de cinco goles en cinco partidos se supere.

En los laterales no parece que existan premuras y pese a que Julen Castañeda no tiene sustituto natural en el carril del zurdo tampoco preocupa. En el otro flanco, Córcoles y Gándara se reparten el puesto con prioridad para el primero. La regularidad de este último, capaz de cumplir sin grandes alardes en cualquier posición de la línea defensiva es el argumento perfecto para no mover ficha.

Quintanilla a tiro, pero no

Por cosas como estas, el Racing ha dejado aparcada una incorporación para la que se daban muchos factores a favor; el futbolista Álex Quintanilla, actualmente sin equipo, pero que perteneció al Almería la pasada temporada y jugó cedido en el Mirandés, se ofreció al club hace unos días. Quintanilla, ademas de ser un defensa central con experiencia, es ingeniero y posee una empresa en Bilbao, por lo que jugar en el Racing le encajaba a la perfección. Esa circunstancia, un tanto peculiar, colocó al zaguero a alcance del presupuesto racinguista y su llegada podría concretarse en unas condiciones muy ventajosas para el club, pero finalmente la decisión ha sido la de esperar. Existe libre tan solo una ficha para incorporar un jugador con más de 23 años y la secretaría técnica prefiere esperar al mercado al de invierno para comprobar las necesidades prioritarias del equipo.