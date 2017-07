Fútbol El Racing no duda de que Javi Cobo seguirá en el equipo Javi Cobo celebra un gol esta temporada / Javier Cotera El entorno del jugador, que dio por finalizado su contrato de forma unilateral, da marcha atrás y el canterano acudirá el próximodía 17 a La Albericia MARCOS MENOCAL Santander Viernes, 7 julio 2017, 07:26

. Javi Cobo acudirá el próximo día 17 de julio a La Albericia, fecha en la que comenzará la pretemporada del Racing. Al menos es lo que el club asegura, desterrando todo tipo de dudas sobre la continuidad del canterano en el equipo tras el anuncio de la finalización de su contrato que el entorno del futbolista hizo pública hace un mes. Cobo, asesorado por sus representantes y abogados, dio por concluida la relación contractual con el conjunto racinguista, pese a que esta se había prolongado de forma automática al jugar más de diez partidos con el primer equipo la pasada temporada. Dicha cláusula, incluida en el documento de manera específica, amplió su contrato tres temporadas más. Sin embargo los asesores del joven no lo vieron así entendiendo que Cobo quedaría libre el pasado 30 de junio.

Así las cosas y con el deseo de abandonar el club, el canterano se lo comunicó a la entidad por medio de un burofax en pleno play off de ascenso y automáticamente dejó de contar para el entrenador. La situación originó una reunión entre los representantes del jugador y la directiva racinguista en la que no hubo entendimiento. No obstante, el paso del tiempo, así como las coincidencias con casos muy similares han hecho reflexionar a los abogados. Ese epígrafe, en el que se detalla que al superar los diez partidos (con más de 45 minutos en cada uno de ellos) el jugador queda renovado por tres años está incluido en todos los contratos de los canteranos;Sergio Ruiz, Óscar Fernández, Miguel Gándara –todos ellos han prolongado su relación– y Alberto, aunque en el caso de este último no se ha materializado al no sumar esa cifra en la finalizada campaña.

Por tanto, desde El Sardinero entienden que el cántabro acudirá el primer día de trabajo con el resto de sus compañeros y se incorporará al grupo, donde de momento luchará por un puesto en el centro del campo con Borja Granero y Sergio Ruiz.

Por otro lado, la secretaría técnica del Racing continúa enfrascada en la primera fase de trabajo que consiste en atar a los jugadores que interesan, como Crespo, al que se le amplió ya el contrato, o Aquino, con quien se está negociando una mejora del mismo. El siguiente episodio será el de las incorporaciones, en el que ya se han dado pasos y se han entablado contactos con equipos de Segunda para valorar posibles descartes de futbolistas.

Amorebieta y Barakaldo

La pretemporada del Racing ya tiene dos fechas comprometidas, el 25 y el 29 de julio.En la primera, el equipo se desplazará al Campo Municipal de Urretxe para enfrentarse al Amorebieta y en la segunda acudirán a Lasesarre para jugar contra el Barakaldo. Serán los dos primeros partidos amistosos que tendrá el equipo de Viadero. Las buenas relaciones del técnico con los clubes vecinos y la proximidad con el País Vasco han propiciado los ensayos. Lo curioso de la situación es que ambos equipos podrían ser rivales en la Liga si finalmente –como se rumorea– el Racing es incluido en el Grupo II en el que militan los conjuntos vascos y madrileños. La Federación dará a conocer la composición de los Grupos el próximo 20 de julio.