El Racing incrementará su presupuesto para acudir al mercado de invierno D. Pedriza El club contará con al menos 50.000 euros adicionales gracias a ingresos por derechos federativos y una variación al alza dela venta de abonos SERGIO HERRERO Santander Martes, 12 diciembre 2017, 08:18

La falta de gol en el Racing es cada vez más evidente y provoca un efecto dominó. Si la pelota no entra en la portería rival, es imposible ganar. Y si no se gana, el primer puesto, de inicio, y el ascenso, después, no son más que bonitos pero imposibles objetivos. El fútbol profesional es como es y el gol se paga. Se compra. Caro. Y en eso es en lo que trabaja el club verdiblanco, ya que todas las alternativas propuestas en ataque por Ángel Viadero desde el inicio del campeonato se han mostrado ineficaces y demasiado dependientes de la figura de su máximo artillero, Dani Aquino. Hace falta fichar a un ‘nueve’ y para ello el Racing contará con al menos 50.000 euros, aunque en los Campos de Sport aspiran a poder habilitar una partida mayor.

El presupuesto para colgarse la cesta del brazo y salir al mercado de invierno estaba prácticamente a cero, si bien la directiva contaba con tener que hacerlo de todos modos, aun a costa de un ligero déficit. Gracias a unos ingresos adicionales extraordinarios por derechos federativos y venta de abonos, ahora podrá contar con esa cantidad añadida, y dada la falta de puntería, tendrá que incrementar la partida destinada a la primera plantilla para comprar gol de cara a la fase decisiva del campeonato y un futuro play off de ascenso a Segunda División.

Ese nuevo escenario será posible gracias a una serie de ingresos que no estaban contemplados en las cuentas que se presentaron en la pasada Junta General de Accionistas del mes de noviembre. Proceden, entre otras cosas, de beneficios de una serie de derechos federativos en concepto de televisión y de las cantidades obtenidas por la venta de abonos, algo mayores de lo previsto. Este aspecto ha tenido una ligera variación al alza sobre el previsto inicial, y por eso se planea un pequeño exceso que la entidad de los Campos de Sport ahora se puede permitir, también, por la mejoría en su situación financiera.

El objetivo es que el delantero esté disponible para el primer partido de 2018

Por eso en las oficinas del estadio se interpreta esta estrategia como una inversión en el futuro deportivo y económico: el ascenso supondría una importante inyección a las arcas verdiblancas; la solución casi definitiva de los problemas monetarios racinguistas.

El presupuesto actual para el personal deportivo –jugadores, técnicos, servicios médicos, etcétera– es de 1.435.000 euros, de los cuales algo más de un millón va destinado al pago de los futbolistas. Con este nuevo margen –nada estratosférico, pero sí suficiente para acudir al mercado con garantías–, el Racing intentará, como objetivo prioritario, la contratación de un delantero que mejore los registros goleadores del equipo cántabro. La comisión deportiva, liderada por el secretario técnico, Pachín, ya se encuentra trabajando en la búsqueda de objetivos a por los que ir, cuando se acerca la apertura del mercado invernal, que se producirá el próximo 1 de enero de 2018.

El club tiene una licencia para mayores de 23 libre y la contratación de un delantero es la prioridad

La primera estimación de la cifra con la que el Racing podrá salir de compras son los citados 50.000 euros, aunque es una cantidad siempre sujeta a cambios y que el club confía en poder incrementar. La aparición de algún otro ingreso extraordinario en las próximas semanas –exjugadores verdiblancos como Ezequiel Garay e Iván Marcano pueden cambiar de equipo en enero y aportar una nueva inyección económica al club por derechos de formación, por ejemplo–; la salida de algún miembro actual de la plantilla, que rebajaría la carga salarial o incluso que el club se plantee aumentar el esfuerzo si cree que realmente merece la pena para subir el nivel del equipo de cara a la fase decisiva del campeonato, pueden ser algunos de los condicionantes imprevistos.

A falta de un partido para finalizar la primera vuelta, el equipo de Ángel Viadero ha dejado patente, más o menos, lo que puede dar de sí y ahora la pelota está en los despachos. Acertar en las contrataciones que se hagan será clave para mejorar el rendimiento futuro.

La secretaría técnica tiene ahora una nueva oportunidad para resarcirse de un trabajo estival que se ha demostrado fallido e insuficiente. Los fichajes veraniegos no han rendido al nivel esperado.

Solo se reforzarán otras demarcaciones si se produce alguna baja en enero El Racing, ahora mismo, cuenta únicamente con una licencia disponible para futbolistas mayores de 23 años. Esa es la bala a gastar para dar cabida al ansiado delantero. Es el primer objetivo. Lo demás, se irá viendo. El club no descarta hacer más incorporaciones en otras posiciones, pero para eso deben salir jugadores de la actual plantilla. Eso lo complica todo un poco más. Puede llegar una oferta por algún jugador que no esté teniendo excesivo protagonismo. Puede ser el caso de Quique Rivero, aunque el club ya ha afirmado públicamente que no tiene intención de desprenderse del cabezonense, quien puede resultar apetecible para otros equipos de la categoría. Será más difícil que lleguen propuestas por otros futbolistas como David Córcoles –que el domingo fue titular– o Juanjo, por ejemplo. Sin ofertas, hay que llegar a un acuerdo o indemnizar para desalojar. El caso del de Ontaneda es más espinoso, ya que el Racing ha estado varios años detrás suyo y decirle ahora que no se cuenta con él sería reconocer el error en la elección de su fichaje. De todas formas, son todo hipótesis. También puede darse la circunstancia de que alguien pida salir. La cesión de alguno de los jóvenes no serviría de mucho, ya que todos ellos tienen menos de 23 años y económicamente supondría una rebaja mínima de la carga salarial, ya que sus sueldos son inferiores a los de otros futbolistas más veteranos de la plantilla verdiblanca.

El ejemplo a seguir es el de la pasada ventana invernal. Hace un año salieron del equipo Bontempo, Coulibaly, Caye Quintana, Kamal, Camus y Laro Setién. Sus plazas fueron ocupadas por Jagoba Beobide, Carlos Álvarez, Santi Jara y Abdón Prats –Israel Puerto llegó en noviembre de 2016–. El caso del delantero balear es el más representativo de lo que quiere lograr este año el Racing. El perfil de ariete que se busca es un ‘9’ puro, rematador, con nivel de al menos Segunda División, capacidad goleadora acreditada y que se complemente con las características de Aquino.

Será difícil encontrar otro Prats. El mallorquín le supuso al Racing, durante sus seis meses de estancia en Santander, un desembolso aproximado de unos 45.000 euros. Algo perfectamente asumible con este incremento presupuestario. El problema del club será el de casi siempre. Hay otros equipos en mejor situación económica y con mucho más que ofrecer. Clubes como Extremadura, Recreativo y Mallorca están dispuestos a tirar la casa por la ventana para volver al fútbol de élite. Por eso, el Racing, además de exprimir hasta el último euro disponible, tendrá que tirar de imaginación y capacidad de persuasión para sustituir el dinero por otro tipo de compensaciones más abstractas a la hora de convencer al futbolista o futbolistas elegidos. Después de tres años en Segunda División B, el argumento de ‘somos el histórico Racing’ va perdiendo fuerza. No se descarta tampoco la posibilidad de una cesión. Eso sí, nada de pagar por traspasos.

Los jugadores del primer equipo suponen un coste de algo más de un millón de euros a las arcas

La necesidad de la llegada de un delantero es una evidencia. El Racing sale a prácticamente un gol marcado por partido. Con veinte tantos en 18 jornadas, se sitúa en la posición número 11 de equipos más realizadores en el grupo. Unos números paupérrimos para un aspirante al ascenso. A eso hay que sumarle el deficitario rendimiento de sus delanteros. Salvo Dani Aquino, que suma ocho tantos, entre los otros tres habituales atacantes –César Díaz, Juanjo y Pau Miguélez– han anotado dos. Menos incluso que Coulibaly y Caye Quintana en el curso anterior, quienes antes de marcharse en enero sumaban tres tantos. Los catorce goles de Abdón Prats y los cuatro de Carlos Álvarez cambiaron de forma ostensible el guión de la película.

El caso es que este mercado de invierno abre nuevas posibilidades al Racing, porque lo que en verano costaba 100.000 ahora vale 50.000 o incluso menos. Las diferencias entre ofertas se acortan y los futbolistas tienen una mayor necesidad de encontrar equipo y minutos para no pasar un año en blanco.

Como suele ocurrir en estos escenarios, los tiempos no les marcan los clubes, sino los futbolistas. Ellos son los que eligen destino. Pero el Racing quiere acelerar cuanto antes el proceso para tener al delantero en Santander de cara al primer partido de la segunda vuelta, frente al Arenas de Getxo –el fin de semana del 6 y 7 de enero–. Lo que viene siendo un regalo de Reyes. No tanto por el choque de Gobela, sino porque dos semanas después el equipo cántabro se juega gran parte de sus opciones de salir campeón de grupo contra el Mirandés –20 o 21 de enero–.