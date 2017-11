El Racing ya tiene su muro al completo

«Ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos. Hay que evitar esos picos»

«No sé qué tendrá Pamplona», dijo medio en broma medio en serio César Díaz ayer cuando le recordaron que su último gol fue precisamente allí hace un año. «Aquel día marqué dos y ahora uno;lo importante fue que sirvió para que el equipo reaccionara y se ganó», admitió el manchego.La pasada campaña contribuyó en la fácil victoria de su equipo por 0 a 2 en Tajonar y desde entonces no había visto portería. El que apunta a titular en la delantera –ante la casi segura baja de Aquino– insistió en la mejoría que el equipo ha experimentado últimamente:«Ha habido algún partido en el que no transmitíamos esas sensaciones de otras veces, pero la Liga es muy larga y hay muchos obstáculos. Lo importante es no perder la cabeza y mantener la línea». Para el manchego, «ni antes, hace dos semanas, éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos». Díaz señaló como clave «evitar esos picos» y que sea la regularidad la que coloque al equipo en su sitio. «Hace unos días todo era una catástrofe, querían echar al entrenador y ahora somos segundos... Hay que ser más fríos». Su gol el pasado sábado, además de para encarrilar la victoria del Racing ante el filial rojillo, sirvió para «recuperar la confianza y para tener más ganas», reconoció una vez más. La aparición del albaceteño fue un aire nuevo para el equipo. La baja de Aquino llevó a la obligación a Viadero de explorar sus recursos.Juanjo fue el elegido y a Díaz le tocó el turno en el segundo tiempo. Si el primero puede aportar un trabajo más de posicionamiento o contacto, el segundo tiene una virtud, la velocidad, que le distingue. Esta semana parte con más posibilidades.«Se trata de ponérselo difícil al míster». Después de una temporada en el dique seco por las dichosas lesiones y los contratiempos. «Empecé poco a poco. Tras de la lesión de rodilla, pues lo normal, tenía molestias y no tuve la continuidad en los entrenamientos.No podía enganchar una serie de días sin problemas. Ahora parece que sí la he encontrado y eso es lo principal», señaló. Díaz lanzó un mensaje de optimismo: «El equipo está recuperando a jugadores que al principio llegaron justos y eso se nota». Volvió a señalar los datos como síntoma inequívoco de que las cosas no van tan mal:«Llevamos más puntos ahora que el año pasado por estas fechas, eso es algo que también nos tiene que animar».

El Racing arranca este domingo, con el Tudelano, un tramo de calendario en el que se emparejará con el Logroñés, La Real Sociedad B o el Real Unión de Irún, teóricos candidatos siempre a los puestos de privilegio. «Son equipos que estarán arriba, que tienen plantillas contrastadas en la categoría y que te obligan a ser mejor.Es un tramo que nos vendrá bien para saber dónde estamos», añadió.

Finalmente, los periodistas en la sala de prensa de La Albericia quisieron ponerle en un compromiso. Aquino aseguró hace semanas que el Racing sería campeón de invierno, sin embargo Díaz, sin descartarlo, quiso ser más comedido. «No me gusta aventurar.Claro que es posible que ganemos los partidos que restan y lo seamos, pero no quiero pensar tan lejos».