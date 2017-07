Racing El Racing se presentará en Luanco La zona en la que se ubicó el escenario del concierto de Enrique Iglesias quedó muy deteriorada / Antonio 'Sane' El club decide trasladar de lugar el encuentro ante el Sporting del 9 de agosto, ya que el césped de El Sardinero aún estaría en recuperación tras el concierto de Enrique Iglesias MARCO GARCÍA VIDART Santander Jueves, 20 julio 2017, 07:27

A día de hoy, no hay fecha para que un aficionado verdiblanco vea a su Racing jugar en El Sardinero. Con el sorteo del calendario de los grupos de Segunda B en el limbo, sólo quedaba una fecha antes del comienzo de la Liga. El 9 de agosto el Racing se iba a presentar ante los suyos ante su rival de mayor entidad de la pretemporada, el Sporting de Gijón. Y ese día, santanderinos y gijoneses jugarán, sí, pero en la localidad asturiana de Luanco. El concierto de Enrique Iglesias arreó un buen puñetazo al estómago del tapete verde de El Sardinero. Así que en el Racing han preferido no arriesgar lo más mínimo. El 'prao', siempre perfecto, esta vez ha pedido ayuda. Y no ha habido dudas a la hora de dársela.

«La zona en la que se ha ubicado el escenario sí ha sufrido mucho. Tanto tiempo tapada...». Víctor Alonso, director general del Racing, señala que esa parte del campo, la que da a la zona norte, «estuvo tapada una semana. Y eso hizo que la planta se haya visto muy afectada». El resto del campo no estaba tan maltrecho.

En el Racing tenían un dilema. Levantar todo el 'prao' y ponerle nuevo a base de rollos de tepes. O bien, optar por un tratamiento conservador para curar al enfermo. Esta segunda opción es la que se ha elegido. «Así que se realizarán trabajos de regeneración, oxigenación, poner arena, semillas...».

El buen clima del Cantábrico hará que esa parte del campo menos tocada se recupere «en unos pocos días». Pero la zona en la que ha estado el escenario del concierto requiere de mucha más paciencia. Y para el día 9 de agosto no falta tanto. «No llegamos. No hay garantías de que para esa fecha, el campo esté bien. Y si llegásemos a tiempo, seguro que en ese partido -que además no sería nada lucido- deterioraríamos mucho el césped. Las plantas no tendrían aún fuerza», lamenta el director general verdiblanco.

Lo importante, la Liga

Con esas premisas, en el Racing no lo han dudado ni un segundo. «No hay más remedio que cambiar de lugar el encuentro ante el Sporting del 9 de agosto», apunta Alonso. Será en Luanco. Porque lo primordial es que el césped de El Sardinero luzca como siempre en el primer partido de Liga como locales de los verdiblancos. «Además, es importante que la gente esté contenta con el terreno de juego, que también es la imagen del club».

Así, a la afición del Racing le toca otro viaje para ver la 'presentación' de los suyos. Y es de esos que suele gustar a la parroquia verdiblanca. «Otro viaje a Asturias», resume con una sonrisa Alonso. Una excursión a Luanco, comer por allí y luego ver un Sporting-Racing luce también como un gran plan para una tarde de verano.