Racing «Al Racing puede haberle venido bien el cambio» Gontzal Suances, en un entrenamiento con el Barakaldo. / L. A. Gómez El que fuera jugador verdiblanco en los noventa elogia «la capacidad ofensiva» de los cántabros y admite que «si el Barakaldo sale bien de este partido estará cerca del play off» MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 10 marzo 2018, 08:00

A Gontzal Suances (1972, Guecho) se le recuerda por ser aquel jugador escurridizo que militó en el Racing de los años noventa (1995-1997). No brilló todo lo que quiso -apenas jugó 19 partidos-, porque las lesiones no le dejaron, pero coincidió en un vestuario que dejó poso en Santander. «No lo olvidaré; mira que hay rivalidad con Bilbao, pero allí me trataron muy bien». Ahora es el segundo del Barkaldo y fue entrenador de las secciones inferiores del Athletic. No oculta su deseo de «salir bien de este partido y pensar en estar lo más cerca posible del cuarto puesto». Respeta al Racing, admite que el cambio de entrenador «puede habele venido bien, pese a la salida de un gran técnico» y sólo tiene palabra de elogio para Carlos Pouso: «Es de esta zona, lo conozco muy bien, y es un técnico con mucha experiencia. Ya le hemos visto en estos partidos como ha trabajado»

-¿Cómo recibirá mañana Lasesarre al Racing?

-Va a haber mucha gente. Más de la habitual. El otro día con el Mirandés ya se vio. La gente está con el equipo y le calculó que más de 4.000 personas si que va a haber. La afición está ilusionada.

-¿Cuál es el secreto del Barakaldo para que aún no haya perdido en su campo?

-No hay pócima perfecta. Desde la pretemporada hemos demostrado que somos un equipo muy intenso. Cuando el estadio estaba mejor, practicábamos un fútbol más combinativo, pero luego con el barro nos hemos sabido adaptar. Pecamos de juventud, pero con la intensidad lo pulimos como podemos.

-El Barakaldo es el eterno aspirante. Siempre está ahí, pero no llega a rematar...

-Si miramos los diez últimos años, tan solo hemos jugado un play off. Hemos tenido uno de los mejores presupuestos, pero siempre ha faltado algo. Hay que pensar que si salimos bien de este partido, si conseguimos seis puntos de los nueve contra Mirandés, Sporting y Racing, vamos a estar muy cerca del cuarto puesto.

-Intensidad, pero, ¿tendrá más el Barakaldo?

-Tiene talento, pero mucha juventud. Somos el segundo equipo menos goleado, pero nos han marcado en los minutos finales y hemos perdido muchos puntos; Racing, Bilbao Ahtletic, Tudelano, Real Unión... Pecamos al final y se nos han escapado grandes oportunidades.

-Y del Racing, ¿qué nos puede decir? ¿Qué le parece la plantilla y la trayectoria que lleva el equipo?

-Es un equipo que ofensivamente tiene un potencial enorme; tiene jugadores de una categoría superior. Los Aquino, Álex García, Héber Pena... De medio campo para arriba tiene un gran equipo. Atrás, quizás esté descompensado. Ahora parece que han mejorado. En los últimos dos partidos se ha visto que está mejor.

-¿Cree usted que ha cambiado el equipo con la llegada de Carlos Pouso al banquillo?

-Es posible que le haya venido bien, no porque se haya cambiado, si no porque ha hecho tomar conciencia a los jugadores y dejar a un lado lo que no les iba bien. Se ha ido un buen entrenador. A Pouso le conocemos bien aquí.

-Y de su pasado como jugador, ¿qué recuerdos le trae el Racing?

-Fue una etapa que recuerdo con nostalgia. No pude jugar mucho, tuve muchos problemas con los isquiotibiales. Pero Setién, Esteban Torre... Nos mantuvimos en Primera. Aunque había mucha rivalidad con Bilbao, siempre me trataron muy bien. Es una pena lo que le ocurrió. Yo cuando vi la llegada de Piterman... Hay cosas que se ven venir. El club lo debería de llevar gente de la ciudad, que siente el Racing.