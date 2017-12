Racing y Real Unión, primos-hermanos Ambos clubes fueron dos de los fundadores de la Liga de Primera División en la temporada 1928-1929 | Los cántabros se estrenaron como visitantes en Irún; allí compraron sus primeras equipaciones y una derrota en aquel estadio les privó de ser campeones de Liga Arriba, el equipo del Real Unión de la temporada 1925-26. Abajo, el Racing de 1928, que quedó subcampeón de la liga. / Racing de Santander, 75 años de historia / D.V. MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 16 diciembre 2017, 09:23

El Racing y el Real Unión de Irún son primos-hermanos. El cántabro, el mayor, y el guipuzcoano, el pequeño de la saga. En realidad los dos son veteranos, el primero tiene 114 años y el segundo, 112. A ninguno le faltan pilas; los dos están en guardia desde que el espectáculo levantó el telón. Pese a su largo peregrinar y sus épocas de vacas flacas pueden presumir de ser fundadores de la Liga de Primera División en España.Ni más ni menos. Hace 88 años, los dos clubes decidieron junto al Arenas de Gecho, Athletic Club, Foot-Ball Club Barcelona, Atlético Club de Madrid, RealClub Deportivo Español, Club Deportivo Europa, Real Madrid Foot-Ball y RealSociedad Foot-Ball organizar de una vez por todas la máxima competición nacional después de que la temporada anterior el intento hubiese acabado en desastre. Lo consiguieron. Es probable que por aquel entonces ninguno de los culpables pensase –ni por asomo– en lo que se convertiría.

Real Unión de Irún y Racing se enfrentan mañana (17:00 horas), casi un siglo después de que lo hicieran por primera vez. Ambos se vieron las caras el 2 de marzo de 1926 en los viejos Campos de Sport de El Sardinero en partido de Copa. Aquella fue la primera victoria oficial del Racing en su historia; los cántabros ganaron por 4 a 3 con un tanto final de Amos. Ni más ni menos que 91 años después, vascos y cántabros vuelven a enfrentarse.

La historia juega al gato y al ratón con ambos. En aquel primer campeonato liguero de Primera, los irundarras y los racinguistas cerraron la clasificación. El Real Unión sumó doce puntos y le sirvió para descansar, sin embargo el Racing, con nueve, tuvo que jugar una fase de promoción con el Sevilla puesto que no había descensos directos. Los verdiblancos se salvaron y repetirían la temporada siguiente entre los grandes. Aquel curso fue todo un espectáculo. El público no daba crédito e inundaba las viejas gradas de los estadios de la época. Y la lluvia, la de antes, embarraba los terrenos de juego. En aquella temporada comenzó la leyenda del fútbol del norte; barro y más barro. Campos anegados y futbolistas pintados de negro. En la primera temporada con fútbol de Primera en España, el Racing perdió los dos partidos con el Real Unión de Irún, el de ida y el de vuelta. Su primer duelo fue precisamente el primer partido a domicilio que reza en la historia de los cántabros. Aquella tarde se cerró con victoria irundarra por 3 a 1 y el tanto de los cántabros, el del honor, lo marcó Gómez-Acebo.

Luis Echeveste hará el saque de honor en el Stadium Gal Luis Echeveste, jugador del Real Unión de Irún y del Racing, realizará el saque de honor mañana, domingo, en Stadium Gal. Defendió los dos clubes en la década de los cincuenta y estará a acompañado de ‘Tuto’ Sañudo, presidente honorífico del Racing, y Ricardo García, máximo mandatario de la entidad irundarra. Nacido en Rentería (Guipúzcoa) el 21 de abril de 1927, Echeveste llegó al Racing tras haber militado en el Club Deportivo Touring (1945- 47) y el Club Deportivo Tolosa (1947- 49). El jugador vasco, que actuaba de extremo izquierdo y destacaba por su potencia y disparo se estrenó con la elástica verdiblanca en un amistoso que el Racing jugó ante el Fulham FC inglés (1949).Ese mismo año debutó en El Sardinero ante el Club Ferrol. La primera temporada en el equipo cántabro terminó con el ascenso a Primera. El primer partido entre los mejores del país lo jugó aquel Racing, con Echeveste en su plantilla, ante el Alcoyano. Dejó el Racing en 1952 para fichar por el Real Unión de Irún, con más de cien partidos como racinguita a sus espaldas. Su marcha propiciaría el regreso de Alsúa a Santander.

Ese gol, que en enero de 1929 no significó mucho, pasaría a los anales como el primero del Racing fuera de El Sardinero. Los paralelismos entre ambos clubes se multiplican; los dos fundaron la Liga, el primer partido a domicilio del Racing fue en Irún y... su primera gran tristeza tiene su origen en la ciudad fronteriza. Tres años más tarde, los dos equipos continuaban entre los mejores en la cada vez más grande y mejor organizada Primera División. El campeonato fue sumando fechas y se llegó a la anteúltima jornada. El Racing visitó al Real Unión de Irún y los dos junto al Athletic Club y la Real Sociedad tenían opciones de ser campeones. Los cántabros perdieron nuevamente en aquel encuentro, esta vez por 4 a 3. Aquella derrota condenó a la última jornada a una carambola para que el Racing lograse ser campeón. Una carambola que no se dio. Se produjo un triple empate entre los dos clubes vascos, Athletic y Real Sociedad y el Racing, pero el ‘gol average’ le dejó al Racing como subcampeón por detrás de los rojiblancos. Nunca jamás estuvo tan cerca el equipo verdiblanco de la gloria. El recuerdo de aquel partido en Irún le perseguirá para siempre.

Tristezas y alegrías

Pero no todo lo que les une es triste. Ni mucho menos. La historia está llena de casualidades que describen lo enigmático que puede resultar el fútbol. El rival del Racing de mañana nació de la fusión de dos clubes, el Racing de Irún y el Sporting de Irún. Los cántabros decidieron acercarse a la localidad irundarra allá por 1913 para comprar sus nuevas equipaciones. El viaje hasta la frontera comenzó con una clara intención: hacerse con las del Racing de Irún, camiseta blanca y pantalón negro. Eugenio Angoso, jugador del equipo vasco, tenía una tienda en la ciudad y era el que las vendía. Sin embargo, cuando la delegación cántabra llegó allí ya no quedaban. Para no venirse de vacío, los racinguistas decidieron adquirir la equipación del Sporting de Irún, camiseta roja y pantalón blanco. Un pequeño cambio que propició que la entidad, hoy en día verdiblanca, comenzase a jugar con unos colores muy distintos. El azar hizo de las suyas. La adquisición la llevó a cabo el encargado de los ‘tesoros’ del Racing, Carlos Iruretagoyena, un santanderino que tenía su origen en Irún y que fue el que cerró la operación.

Nadie podrá olvidar una de las curiosidades que con más cariño recuerdan los nostálgicos. El que para la gran mayoría de los racinguistas fue el mejor futbolista que ha jugado en el Racing, Rafael Alsúa, nació en Irún y después de vestir la camiseta del Real Unión fichó por el club de El Sardinero. El indomable delantero vivía en una casa junto a la iglesia Juncal, a escasos metros del ayuntamiento de la localidad y desde allí, por mediación de Juan Antonio Lekuona, el cerebro del fichaje, fue traspasado al Racing y comenzó su leyenda. Llegó junto a un defensa llamado Amorebieta, cuya historia se quedó pequeña y pasó inadvertida ante el legado del genial jugador.

Racing y Real Unión tienen infinidad de paralelismos; una historia que va de la mano y que les ha mantenido vivos durante más de un siglo. Bien es cierto que los irundarras apenas sumaron cuatro años en Primera, mientras que los racinguistas superaron las cuarenta temporadas. Se volvieron a ver años después en Segunda División y también en Copa del Rey. Precisamente en el torneo copero fue la última vez que se enfrentaron; un 12 de septiembre del 2002. El Racing cayó derrotado en el Stadium Gal por 3 a 2. Fue la primera y hasta mañana, la última ocasión que el equipo racinguista jugó en el estadio irundarra bajo la actual denominación. El Real Unión eliminó a un Racing con Munitis, Pablo Casar, Arzeno, Regueiro y compañía en sus filas. También estaba Txiki, un extremo zurdo que fichó el año anterior por el club cántabro y que se formó en las filas del Real Unión. La historia se paró en 2002 y vuelve a rodar en 2017, quince años después.