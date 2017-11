Fútbol / Racing El Racing recupera la autoestima Javier Cotera El equipo de Viadero, tras su victoria en Tajonar, suma un punto más que a estas alturas del curso anterior SERGIO HERRERO Santander Lunes, 20 noviembre 2017, 07:35

Después de lo vivido en las últimas semanas, del 'match ball' salvado por Ángel Viadero frente al Burgos y, en general, de las sensaciones mostradas por el Racing, la afirmación casi parece ficción. Hay que mirar, frotarse los ojos y revisar la clasificación. El técnico verdiblanco parecía tener el dato guardado, para soltarlo si finalmente la visita a Tajonar se cerraba con triunfo. «Haciendo cuentas, ahora mismo tenemos más puntos que los que teníamos la pasada temporada a estas alturas», lanzó ante los micrófonos. Pues sí, tenía razón. En concreto, uno más que hace exactamente un año. Los números no engañan.

El equipo cántabro vive desde el sábado con 32 puntos, después de quince jornadas del campeonato disputadas. El curso anterior, a esta hora, eran 31. También en segunda posición y en unas circunstancias similares, con un líder que se muestra intratable, aunque ahora más cerca. Es el Mirandés, con 36 puntos. Cuatro de desventaja. Entonces era la Cultural Leonesa, con 39 -ocho por debajo-. Sigue pareciendo una utopía repetir los 86 de la campaña 2016-2017, de récord. Pero, de momento, ahí está parte del camino hecho.

En 2016, tras la jornada 15, el conjunto verdiblanco iba segundo, a ocho puntos del líder

Lo que cambia el fútbol en apenas semanas... Del día 1 al 18 de noviembre, el Racing ha pasado del disparadero y la tristeza a la calma y la alegría. De la cuarta plaza, diez puntos por debajo del líder, a la situación actual. El gol de Óscar Fernández frente al Burgos fue el auténtico punto de inflexión. Después llegaron Caudal, Lealtad y Osasuna B. «Es muy importante sumar de tres en tres». Tan tópica como real la afirmación de Ángel Viadero. Cuatro de cuatro. Con seis goles a favor y sólo uno en contra.

El Racing ha pasado su bache particular -no tanto de resultados como de sensaciones- con creces. En estos meses de octubre y noviembre, el equipo de hace un año venía de empatar a cero en los Campos de Sport frente a una pobre Arandina. Y, lo que es peor, de los últimos seis partidos, sólo había ganado uno -contra el Boiro, a última hora-. Las dudas aún duraron unas cuantas semanas, hasta que empezó una remontada no culminada por los pelos. El balance en la jornada quince era de nueve triunfos, cuatro empates y dos derrotas, por las diez victorias, dos tablas y tres tropiezos de la actualidad.

Bastante peor estaban las cosas en la temporada 2015-2016, cuando el Racing de Pedro Munitis marchaba en cuarta posición, con 25 puntos, once menos que el líder: el Racing de Ferrol. Para entonces, el técnico del Barrio Pesquero ya había salvado su cabeza con una victoria agónica en Guijuelo (1-2), que inauguró una gran racha de seis victorias consecutivas. Al final, el equipo cántabro quedó campeón, aunque sin éxito posterior en la fase de ascenso a Segunda División.

Otros dos equipos que quedaron campeones y que, además, lograron el ascenso al final de temporada fueron el de Paco Fernández (2013-2014) y el de Felines (1990-1991). Los del asturiano eran cuartos, con 24 puntos -un partido menos- y tres puntos por debajo del Guijuelo, que encabezaba la clasificación. Por su parte, los de Felines eran líderes, con los mismos 24 puntos -que serían 34 con el sistema de puntuación actual-, dos por delante del filial de la Real Sociedad, segundo.

El Racing de Ángel Viadero ha mejorado ostensiblemente en estos últimos veinte días. De hecho, ya se ha convertido en el cuarto mejor equipo de la Segunda División B a estas alturas. Sólo superan los guarismos de los verdiblancos el intratable Mallorca de Abdón Prats, invicto en el grupo III y con 39 puntos; el ya citado Mirandés, líder del grupo del Racing y el Fuenlabrada, que encabeza el grupo I con 36 puntos. Del IV, ninguno alcanza las cifras racinguistas. Tampoco estamos tan mal, que diría aquel. Aunque ya ha quedado demostrado por activa y por pasiva que el curso regular sirve más bien de poco en los exámenes finales del play off de ascenso a Segunda. Cuando se juega todo el cocido.

En racha

Ahora, además de seguir sumando de tres en tres, otro de los objetivos es superar el récord de victorias consecutivas del Racing en esta categoría, que quedó instaurado la pasada campaña en siete -nueve si se suman otros dos de Copa-. Desde la jornada 3 a la 9, ambas incluídas. Pero no será fácil. El equipo de Viadero está a tres compromisos de igualar esa marca y para ello tendrá que superar a un Tudelano, quinto clasificado y en una clara dinámica positiva; después a la Unión Deportiva Logroñés en Las Gaunas y a la Real Sociedad B, que será el último visitante de los Campos de Sport de 2017. El viaje a Irún, frente al Real Unión, cerrará el año y la primera vuelta de la competición. Esos próximos partidos y lo que hagan Mirandés y Sporting B -el Burgos ha quedado algo descolgado- dilucidará quién se convierte en el simbólico campeón de invierno. No sirve de gran cosa, pero vale para marcharse a las vacaciones de Navidad con la sensación del trabajo bien hecho. Así el turrón sienta mucho mejor y los Reyes no traerán carbón al personal.