El Racing retira 317 asientos de la Gradona «por seguridad» Un operario trabaja en la instalación de las chapas metálicas de la fachada. / Antonio 'Sane' Ya ha comenzado la instalación de las pantallas de los marcadores y el club espera que al menos uno entre en funcionamiento para el domingo SERGIO HERRERO Santander Martes, 19 septiembre 2017, 07:27

En las oficinas de los Campos de Sport El Sardinero tocan madera, porque el culebrón de verano y parte del otoño parece que llega a su fin, aunque, visto lo visto, hasta que no esté todo listo no se puede cantar victoria. Esta temporada no ha sido ni el fichaje de un jugador, ni la llegada de un nuevo entrenador. El asunto más enquistado ha sido algo mucho más banal, pero en lo que el club ha puesto especial empeño en llevar a cabo. Los futuros videomarcadores del estadio verdiblanco empiezan a tomar una forma ya casi definitiva, tras el comienzo de la instalación de las pantallas.

El más avanzado es el situado en el fondo Norte, el que cuelga sobre La Gradona. El club espera que ambos videomarcadores estén completados para el partido del próximo domingo, a las 18.00 horas, frente a la Peña Sport, y que al menos uno de ellos -el de Norte-, esté por fin en funcionamiento, después de dos meses de retraso.

Hace más de tres semanas que llegó el primero de ellos a Santander, almacenado en los Campos de Sport a la espera del montaje, que ya ha comenzado, de las alrededor de cien piezas de las que se compone, y que se deben montar sobre la estructura colocada a tal efecto. Estos son los trabajos que arrancaron a finales de agosto y que diversas dificultades técnicas han retrasado hasta que el martes pasado, cuando se retomó ya la actividad.

También se encuentra en su fase final la colocación de las chapas de la fachada

El problema es que el retraso no es solamente de esas tres semanas que han tardado las grúas en entrar al recinto para realizar su trabajo. La situación viene de mucho más atrás, ya que la primera estimación que dio la empresa responsable de la instalación al club fue que los videomarcadores estarían preparados para el 20 de julio. La segunda previsión retrasó el plazo cinco días más, pero finalmente serán más de dos meses, si no hay una complicación de última hora, algo que en todo lo que concierne al Racing nunca es descartable.

Pese a las malas condiciones climatológicas y ante la insistencia del club en que al menos uno de los videomarcadores esté en funcionamiento el próximo domingo, la empresa instaladora se está dando prisa durante estos últimos días para terminar el trabajo cuanto antes y que los aficionados puedan disponer ya ante la Peña Sport de una de las pantallas de veinte metros de largo y más de ochenta metros cuadrados de superficie.

Unos videomarcadores que, además de como elementos de entretenimiento y animación para los espectadores que acudan a ver los partidos a los Campos de Sport de El Sardinero, pretende ser un soporte publicitario que aporte ingresos económicos. Algo que no se ha podido hacer durante estos últimos años, con las deterioradas antiguas pantallas que colgaban de las viseras de ambos fondos del estadio racinguista. Este será el último paso de la presente temporada dentro del cambio de imagen del recinto.

Además, en la fachada exterior, siguen los trabajos sufragados por el Ayuntamiento de Santander para sustituir las chapas metálicas de la parte superior. Queda por completar la zona Oeste. En el resto, ya lucen las nuevas estructuras, de acero galvanizado. «Más estéticas y con un aspecto menos industrial que las anteriores -perfil tipo minionda- en gris metalizado y de alta resistencia a la corrosión», afirmó el consistorio en un documento explicativo de los trabajos. Se trata de la última fase de unas actuaciones que comenzaron meses atrás con la reparación de las costillas y de la cubierta del estadio para garantizar la seguridad tanto de usuarios como de viandantes. Las obras le han costado a La Casona alrededor de unos 354.000 euros.

Preferencia Norte

Por otro lado, el Racing anunció ayer la retirada, «por motivos de seguridad», de 317 asientos de La Gradona. «Con esta medida se conseguirá ampliar la superficie en la que se sitúa de pie un elevado número de aficionados, amontonado en la parte central del referido graderío, minimizando los riesgos para la estructura de la zona Norte del estadio».

Los asientos que se eliminarán en los próximos días son, de la fila 1 a la 7, del número 34 al 48 y del 103 al 114; de las filas 8 a 12, del35 al 47 y del 94 al 101; y de la fila 13, del 34 al 48 y del 95 al 102. Los asientos más cercanos a esa zona diáfana de la Preferencia Norte.

El Racing afirma que se trata de una «decisión obligada» y abre la posibilidad a los abonados de este sector que se vean perjudicados a cambiar su asiento en cualquiera de las preferencias de los Campos de Sport (Norte, Sur, Este y Oeste) sin tener que abonar el incremento correspondiente a esta nueva ubicación, según la tarifa general de precios del club.