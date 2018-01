«El Racing es el rival a batir» 02:09 Israel Puerto posa en Anduva, su nueva casa. Al fondo, la grada en la que se ubicarán los seguidores racinguistas. / Vídeo: Héctor Díaz / Foto: María Israel Puerto, ex excentral verdiblanco, podrá disputar el choque del domingo después de que Competición le haya levantado el castigo SERGIO HERRERO MIRANDA DE EBRO. Viernes, 19 enero 2018, 07:18

El acento andaluz suena diferente en el frío de Miranda de Ebro. Pero el exracinguista Israel Puerto (El Viso del Alcor, Sevilla. 15 de junio de 1993) se ha estabilizado en la ciudad burgalesa después de su breve paso por los Campos de Sport. Es titular habitual en el once de Pablo Alfaro e incluso ya ha firmado la ampliación de su contrato para seguir en el club burgalés. Una sanción hizo peligrar su participación en el partido ante su exequipo, pero finalmente ha recibido el indulto para jugar contra el Racing. Según él, «el rival a batir».

-Cita especial para usted la del domingo...

-Es un partido bonito, contra mi exequipo, en un escenario de otra categoría, entre dos rivales con una dinámica bastante buena y que pelean por estar en los puestos de arriba. Esperemos que sea un partido bonito para los espectadores y que se queden aquí los puntos.

-Ha estado cerca de perderse el partido ante el Racing por una sanción. Finalmente, el Comité de Competición le dio la razón y le ha retirado el castigo.

-Habría sido una lástima perderme el partido, porque es el típico que todos los futbolistas quieren jugar. Con un ambiente de otra categoría, dos equipos muy buenos... Habría sido una pena.

-¿Qué tal le va en Miranda?

-Muy bien, la verdad es que estoy muy contento. Vine con unas expectativas bastante buenas. Me encontré un club con unos estamentos bastante asentados, con gente muy cercana y llana. Una ciudad donde la afición está demostrando aquí en casa e incluso fuera que es el jugador número 12 y nos da ese empujón para poder ganar el partido. Ese empujoncito que todos necesitamos. Hemos ido creciendo poco a poco, el equipo ha ido a más jornada a jornada, hemos ido ganando y ahora somos mucho mejores, aunque hayamos tenido un par de tropiezos que entran dentro de lo que es la Liga regular. Esta jornada intentaremos volver otra vez a la senda de la victoria.

-Además, con la posibilidad de asentarse, ya que acaba de firmar su renovación.

-Sí, estoy contento también por el lado personal. Necesitaba este cariño y esta continuidad sobre el césped y hoy por hoy la estoy encontrando. Me han dado confianza. Lo estoy intentando jornada a jornada y cuando el míster lo cree oportuno, devolvérsela tanto al club, como a la afición y a la ciudad. Necesitaba asentarme en un equipo tan importante como este y con un objetivo claro como el que tenemos.

-¿Cómo ve al Racing?

-Un equipo fuerte. Para mí es el equipo a batir de esta categoría. Por nombre, por afición, por equipo, por ciudad... Por todo. Ya sé lo que se respira en ese vestuario y en ese club y es el rival a batir. El domingo vendrán aquí a llevarse los tres puntos para Santander, con su afición, que seguro que les responderá. Intentaremos desplegar nuestro juego en casa y que los puntos se queden aquí.

Pasado reciente

-Usted que lo ha vivido, ¿entiende el mosqueo de la afición y la presión que hay ahora mismo sobre el Racing porque la temporada no está yendo como se esperaba?

-Al final, ellos tienen un claro objetivo, que es el ascenso. Juegas con eso. Sí que lo entiendo. Es normal que en clubes grandes la presión sea mayor y las exigencias sean mayores, igual que aquí. Nos hemos puesto un listón alto y hay que seguirlo. Te exigen, porque el fútbol son exigencias. Cada club tiene un objetivo y el Racing al final de temporada intentará alcanzar esa meta.

-¿Ha hablado con algún excompañero a lo largo de esta semana?

-Sí, sobre todo con Dani Aquino y Borja Granero, que son con los que más relación tengo. Nos hemos tirado un par de chistes, de bromas. Es una semana tranquila, como otra cualquiera, pero sí que es verdad que con un partido a la vista bastante bonito.

-Ahora ya en frío, ¿cómo ve el hecho de no conseguir el ascenso la temporada pasada con el Racing?

-Para todos los que estábamos allí fue un varapalo, porque llegamos a la última jornada del play off, después de la Liga regular que hicimos. Que con 86 puntos no quedásemos campeones, también fue un palo para todos. Sí que es verdad que esa eliminatoria contra el Barça B... Se te queda una cara de, como digo yo, de gilipollas, que no es normal. Pero bueno, eso es pasado, entra dentro del aprendizaje de un jugador. Una etapa más y hay que dar pasos adelante, aprender de los errores y seguir currando.