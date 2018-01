Fútbol /Racing Dani Aquino asegura que no abandonará el club en el mercado de invierno Dani Aquino, en el centro, flanqueado por sus compañeros de equipo durante un entrenamiento en La Albericia / María Gil Lastra El jugador franquicia, con contrato hasta 2020, no se deja seducir por hipotéticas ofertas que define como solo «rumores» LEILA BENSGHAIYAR Miércoles, 3 enero 2018, 07:19

«Me ratifico en que el Racing es mi sitio». Dani Aquino ha encontrado su lugar y quiere quedarse en Santander, lleguen o no ofertas durante el mercado de invierno. Una firme decisión a la que hay que sumar una tozuda realidad: por el momento (aunque el plazo de inscripción acaba de abrirse) las oficinas de los Campos de Sport no han recibido ninguna oferta por el argentino de Murcia; ya casi con carta de naturaleza cántabra. Él mismo insiste en que no hay nada. Tampoco él ha recibido ninguna oferta. «Bueno, sí, de una televisión», bromeaba ayer, afable atajando cualquier cábala sobre su hipotética su salida.

«Ya me habían comentado algo -en relación al supuesto interés de otros equipos-, pero son rumores». No tiene intención de marcharse. Ni siquiera da credibilidad a esas posibles ofertas (se apuntó Sporting y Cádiz), aunque reconoce sentirse halagado. «Es un orgullo para mí porque los rumores salen porque estoy haciendo las cosas bien, y al final me quedo con eso». E insiste: «Estoy tranquilo porque para eso firmé una ampliación de contrato».

El delantero se refiere a la renovación que selló el pasado 25 de julio por la que se comprometió con el Racing hasta el 30 de junio de 2020 con una cláusula de rescisión prohibitiva de un millón y medio de euros. Una cantidad que complica mucho que se materialice un posible fichaje del jugador por parte de otros equipos interesados. Una forma de amarrar a quien es la piedra angular del proyecto concebido por Higuera. Además, en caso de ascenso el contrato se ampliará, y si por contra el Racing fracasa por tercera vez en el objetivo primordial de los verdiblancos, esta cláusula de rescisión se reducirá.

Lo que está claro es que el delantero se siente cómodo en Cantabria en general y en el Racing en particular. Y no duda en reconocer que en parte es porque «todas las personas que se mueven alrededor del club hacen todo lo posible para que estemos a gusto. En este caso, en mi caso personal, hacen todo lo posible para que esté a gusto», explicó y continuó «en la vida hay que ser agradecido con los que consiguen que me sienta como en casa. Y es que así es como me siento». Unas palabras que ya ha repetido en otras ocasiones, a los pocos meses de recalar en el Racing y que «seguiré diciendo una y otra vez».

El césped sintético de Gobela no será un problema El partido en Gobela se disputará sobre hierba artificial. Por este motivo los entrenamientos se han desarrollado hasta ahora en el campo 3,uno de los dos de césped sintético. Y aunque no es la superficie sobre la que los racinguistas están acostumbrados a desempeñarse, Aquino no lo ve como un problema. «No nos va a restar. Creo que hemos acabado con buena nota los partidos sobre hierba artificial. Sí que es duro jugar en esos campos, pero al final somos profesionales y el campo no tiene que ser una excusa, sino un buen argumento para sacar los tres puntos», puntualizó.

El jugador no puede ser más contundente. Emulando a Piqué en su afirmación antes del traspaso de Neymar: 'Aquino, se queda.' A ver si con mejor resultado que la predicción del jugador blaugrana.

Vuelta al trabajo

El delantero encara este nuevo año con ilusión. «He comenzado 2018 muy bien. Con la familia, los amigos y disfrutando del día». Además ya tiene escrita la carta a los Reyes Magos: «He pedido para los míos, sobre todo para mi niño, y también mucha salud». Para el equipo también tiene un deseo especial, pero no está incluido en la carta a los Reyes, lo lleva clamando desde inicios del año pasado: «Que todo lo que nos pase sea bueno y que todo lo que le pase al equipo sea lo mejor para todos», explicó en una clara referencia a la búsqueda del ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

Pero después de las celebraciones toca la vuelta al trabajo, y ayer tocó la primera sesión del año. Para el delantero el reencuentro con el balón fue bueno: «He vuelto a la rutina. Ya se acabaron los días libres y ahora a recargar las pilas lo antes posible para encarar el fin de semana», evaluaba ayer en las Instalaciones Nando Yosu.

En cuanto al primer partido del año, el que el Racing afrontará el próximo domingo en Gobela, Dani Aquino no quiere vender la piel del oso antes de cazarlo. «Va a ser un partido difícil. Ya lo fue en la primera vuelta. Vamos a tener que meterle mucha intensidad».

«El año pasado ganó muy poca gente allí», dictaminó, pero también dejó claro cuál es el objetivo que tiene en mente para este segundo asalto del campeonato. «Tenemos que intentar esta segunda vuelta empezar con buen pie e ir recortándole puntos al líder». Una tarea que no será fácil, pero no por ello imposible. Son seis los puntos que les distancian del Mirandés, y aún resta un enfrentamiento directo contra el equipo de Pablo Alfaro.