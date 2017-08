Fútbol-Racing El Racing solo tiene unos 25.000 euros para completar la plantilla Héber, que firmó su nuevo contrato ayer, graba en el hall del edificio multiusos de las Instalaciones Nando Yosu el vídeo que acompañará a sus goles en los videomarcadores de los Campos de Sport de El Sardinero. / Javier Cotera El club debe buscar alguna opción económica si quiere reforzar el equipo antes del cierre del mercado estival SERGIO HERRERO Santander Sábado, 12 agosto 2017, 16:06

Posiciones «huérfanas» hay, tal y como reconoció recientemente el director deportivo del Racing, Pachín, ante los medios. Lo que no es tan fácil es buscarle padre a esos puestos escasos de efectivos. Un lateral izquierdo, un central o un delantero seguramente serían bienvenidos. Pero el margen de maniobra es muy reducido. El club cuenta con unos 25.000 euros para afrontar algún fichaje más. Tal y como está el mercado, el club verdiblanco debe ir, no a las rebajas, sino a las segundas o las terceras rebajas. No hay para dispendios.

Entre los focos de la Primera División y la Champions League, cuando el presidente del Paris Saint Germain -ese equipo que hace no tanto empataba contra el Racing en Copa de la UEFA en el Parque de los Príncipes- sacó la cartera del bolsillo para fichar a Neymar por 222 millones de euros, reventó el mercado. A la Segunda División B, en su escala, han llegado las vibraciones de esa vuelta a la burbuja balompédica. El precio y el salario de los futbolistas se ha encarecido aproximadamente un 30 por ciento, según estiman desde el propio club verdiblanco. Lo que antes costaba 20.000 euros, ahora puede alcanzar los 60.000. Eso ha provocado, por ejemplo, las salidas de futbolistas como Abdón Prats. El Racing no pudo competir en ningún momento con las cantidades ofrecidas por el Mallorca al futbolista balear, con el aliciente, además, de su vuelta a casa.

Por otro lado, para mantener la base de la plantilla, formada por alguno de sus mejores futbolistas, en las oficinas de los Campos de Sport de El Sardinero han tenido que hacer un esfuerzo económico para renovar contratos y mejorar las condiciones de sus pilares. Es el caso de Dani Aquino, Iván Crespo y de Héber, ayer mismo. Eso ha mermado aún más el presupuesto estipulado para la plantilla, que, como el curso anterior, es cercano al millón de euros.

Por lo tanto, 25.000 euros no dan para mucho. Por ejemplo, hace dos temporadas, el Racing gastó unos 40.000 euros en los seis meses que Facundo Pumpido pasó en Santander, entre los costes salariales del futbolista y la cantidad que hubo que pagar a su club de procedencia, el San Martín de San Juan. Por su parte, y sin salir de Argentina, el gasto por Leonel Bontempo, la pasada campaña, desde que llegó en octubre hasta final de temporada, iba a ser cercano a los 22.000 euros, aunque la marcha prematura del lateral izquierdo dejó el gasto en una cifra muy inferior por apenas tres meses de paso. Otro caso fue el de Jagoba Beobide, que recaló en el Racing en enero de este mismo año y su contrato hasta junio, después de más de seis meses parado, supuso un importe bastante inferior a esos 25.000 euros. Por eso, en El Sardinero esperan una oportunidad que pueda traer el mercado a última hora.

El Racing sigue siendo un club con caché e histórico para la Segunda División B, pero ya son tres años consecutivos en el pozo y el argumento para convencer a los futbolistas de que el año que viene podrían jugar en Segunda ya no se ve tan claro después de dos intentos fallidos. De ahí también que el club verdiblanco haya tenido que apelar en algunas de sus incorporaciones al plano sentimental. A ofrecer el regreso a casa a jugadores como Juanjo, Quique Rivero o Antonio Tomás, dispuestos a bajar sus pretensiones con tal de estar más cerca de sus respectivos entornos.

Los jugadores graban vídeos para los marcadores Tras la sesión de entrenamiento matinal del viernes en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia, los futbolistas del Racing se convirtieron en actores por un día. En el hall principal del edificio multiusos se instaló un decorado en el que los componentes de la plantilla verdiblanca grabaron una serie de vídeos que, durante el campeonato, serán proyectados en los futuros videomarcadores de los Campos de Sport de El Sardinero. En concreto, los jugadores posaron para las imágenes que acompañarán a la alineación de cada partido y, además, los gestos con los que celebrarán los goles en las pantallas de veinte metros que colgarán del techo del estadio. El mal tiempo de los últimos días ha ralentizado aún más los trabajos de retirada de los antiguos marcadores y la puesta en funcionamiento de los nuevos podría no llegar a la primera jornada de Liga, en la que el club esperaba tener instalada por lo menos una de las pantallas. Los próximos días serán claves para saber si el Racing puede estrenar videomarcador ante el Arenas.

A coste cero

Además, hay que tener en cuenta que en la comisión deportiva racinguista ni siquiera se han planteado durante este verano la posibilidad de pagar por un traspaso. Todos los futbolistas que han llegado a Santander lo han hecho como agentes libres. Incluso Paco Regalón, que aunque tenía contrato con la Cultural Leonesa, fue liberado para poder firmar por el club verdiblanco. De ahora en adelante, la hoja de ruta es la misma. Futbolistas a coste cero en concepto de compra. Lógicamente, tampoco sería vista con malos ojos alguna cesión procedente de algún equipo de Segunda División.

A Pachín y compañía les toca tirar de imaginación y de poder de persuasión para hacer encaje de bolillos con los cerca de 25.000 euros que quedan en la caja. En un principio, ni en el banquillo ni en la directiva se plantean la salida de futbolistas, a menos que la llegada de incorporaciones cree exceso de pasajeros en alguna posición. Sin embargo, tampoco es descartable que jugadores que estimen que van a tener poco protagonismo a lo largo de la temporada decidan buscar minutos en otro destino, como ya hizo por ejemplo Sergio Camus la pasada campaña, cuando se fue cedido al Arenas de Getxo. De todas formas, quienes pueden demandar una salida son los canteranos, cuya marcha tampoco rebajaría demasiado la presión salarial.

A pesar del estrecho margen presupuestario, en el Racing tienen abiertas conversaciones y opciones, por lo que pueda pasar. Aunque en el club estiman que la plantilla ahora mismo ofrece garantías competitivas y ya no es tan prioritario fichar. Lo que surja. De hecho, uno de los posibles planteamientos es hacer algo similar a lo de la pasada campaña, cuando se guardó un remanente para el mercado invernal, siempre y cuando las lesiones respeten a los miembros de la plantilla verdiblanca -el año pasado hubo cuatro lesiones de gravedad en apenas dos meses-. De aquí al 31 de agosto todavía puede haber sorpresas y faxes de última hora.