El Racing del toque

Los gourmets del juego bonito podrán decir lo que quieran, pero cuando el nuevo Racing del toque perdió en defensa dos balones en dos minutos, a más de uno se nos quitaron las ganas de degustaciones. Que sí, que será muy lucido lo de los pases en corto, construir desde atrás y sacar jugado el balón, pero donde esté la tranquilidad defensiva, que se quiten los disgustos.

Menos mal que una cosa son las buenas intenciones y otra muy distinta hacer el canelo, así que lo del juego bonito seguramente será como el jamón en los ochenta: para las ocasiones especiales. Para el día a día, la receta va a seguir siendo la misma: defensa, defensa y defensa. Pero claro, cuando tienes a Quique Rivero a los mandos del equipo, la creatividad está garantizada. Eso sí, seguro que cuando empiece la temporada no nos va a regalar más regates con el tacón al borde del área propia. Primero, porque ya sabemos que va sobrado, pero lo mismo los rivales no se han enterado y le acaban rebañando algún balón. Y segundo, porque Viadero no le va a permitir semejantes alegrías.

Que apenas se notara la diferencia de categoría durante setenta minutos dice mucho a favor de este nuevo Racing, capaz de construir o defender, pero que sobre todo sabe reconocer qué hace falta en cada momento del partido. Y más allá del anecdótico empate, en el buen tono general destacaron los extremos, sobre todo un Héber eléctrico, que apunta a estrella.

Eso sí, el míster tiene por delante varios dilemas, que prometen una temporada de apasionantes duelos individuales: la veteranía de Córcoles frente a la solvencia de Gándara; los goles de Matías Aquino frente al trabajo de Juanjo, la verticalidad de Óscar contra la versatilidad de César Díaz, la clase de Antonio Tomás frente a Granero, que algo bueno tienen que verle los entrenadores…

Si este nuevo Racing apuesta –aunque sea tímidamente– por el juego combinativo, sin perder su identidad luchadora, la temporada no puede resultar más prometedora. Que arranque ya.