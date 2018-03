Fútbol / Racing La recta final hacia el play off Daniel Pedriza El Racing afronta un complicado tramo decisivo de la Liga regular, especialmente a domicilio SERGIO HERRERO Santander Martes, 20 marzo 2018, 20:31

Óscar Freire lo hacía muy bien. Toda la carrera tapado. A rueda. Escondiduco, que diría aquel. Y en el último kilómetro, por allí se dejaba ver. Para qué antes. A veces con el apoyo de un lanzador y otras buscándose la vida en solitario, el torrelaveguense ponía el turbo. Quizá no era el más rápido, pero en clase e inteligencia no le ganaba nadie. Tres campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta y capaz de parar el tráfico en Bélgica y Holanda, dos clásicos de este deporte. Ya podía tomar nota el Racing, que se acerca al sprint final de la liga regular. Ocho partidos. Ocho kilómetros. Con todo en juego. Mirando a los que van delante y vigilando a los que vienen por detrás. Sin respiro. Y en esas ocho citas, el equipo cántabro debe, además de hacer los deberes y meterse en el play off de ascenso a Segunda División -otra cosa sería un fracaso de gigantescas dimensiones-, prepararse táctica y mentalmente para el momento decisivo de la temporada. El último golpe de riñón.

Después de ganar el domingo al Amorebieta, el conjunto dirigido por Carlos Pouso debe demostrar que lo visto en los Campos de Sport es una mejoría real y no un nuevo espejismo, como todo lo anterior. Si en casa el Racing va sacando un aprobado justito, a domicilio, tal y como ha reconocido el propio técnico, la calificación adquirida es de «muy deficiente». Y precisamente, lejos de Santander es donde va a tener los huesos más duros que roer. Si como local tiene un calendario relativamente asequible, fuera se verá las caras contra algunos de sus perseguidores e incluso con un rival directo. Unos contrincantes que comparte casi en su totalidad con Mirandés y Sporting B -los tres tienen caminos similares-, aunque el Racing hace tiempo que no puede mirar sólo hacia arriba.

El calendario Burgos CF- Fuera Ocupa el puesto 11º, a doce puntos del play off que marca el Racing. Caudal -Casa El colista sólo ha ganado un partido como visitante esta temporada. Lealtad-Fuera El conjunto maliayo se encuentra a seis puntos de la permanencia. Osasuna B- Casa Está sumido en puestos de descenso, a seis puntos de la salvación. Tudelano- Fuera Los navarros podrían estar peleando por el play off o ya no jugarse nada. UD Logroñes - Fuera El exequipo de Pouso se halla a seis puntos de los puestos de play off. Real Sociedad B - Fuera Rival directo. El filial donostiarra es tercero, con un punto sobre el Racing. Real Unión - Casa Lo más probable es que los iruneses lleguen a Santander sin ambiciones.

El Plantío de Burgos será la primera parada montañesa en este arreón final de la competición. Este próximo domingo. Un rival que prácticamente ha dicho adiós a la posibilidad de meterse en el play off, tiene la permanencia casi amarrada y cuya única ambición es meterse entre las ocho primeras plazas, que dan acceso a la Copa del Rey, además de maquillar una temporada bastante floja. Por desgracia para el Racing, el equipo ahora dirigido por el exverdiblanco Alejandro Menéndez, sólo ha perdido un encuentro como local: frente al Tudelano (0-1).

En la zona baja

Posteriormente, en la fecha 32, visitará los Campos de Sport el colista de la competición: el Caudal. El equipo asturiano está prácticamente desahuciado y con un pie y medio en Tercera División. El balance de los de la cuenca minera como visitantes es de tan solo una victoria -ante la UD Logroñés, 1-2- y un empate -contra Osasuna B, 0-0-.

Una semana después, el Racing viajará a territorio amigo, aunque la situación clasificatoria no entenderá de cariño por entonces. Villaviciosa espera y el Lealtad se juega la vida. De lo que pase en las dos próximas jornadas, el cuadro asturiano podría acercarse a la salvación o, en el peor de los casos, estar ya a doce puntos de la permanencia. El conjunto maliayo sólo ha ganado tres partidos en casa: UD Logroñés, Real Unión y Caudal. Hace dos meses que no conoce la victoria en Les Caleyes.

El enfrentamiento de la jornada 37 ante la Real Sociedad B puede ser una cita clave

En una circunstancia similar se encuentra el rival del Racing en la jornada 34. El Osasuna B se encuentra en puestos de descenso, empatado actualmente con el Lealtad. Ambos a seis puntos de los puestos de permanencia. Un filial con problemas que, además, baja de rendimiento lejos de Tajonar. Apenas ha cosechado un triunfo -1-3 al Real Unión- y tres empates frente a Real Sociedad B, Caudal y Lealtad.

A partir de ahí al Racing le viene el tramo más complicado de lo que le queda de campeonato regular. Un segmento que iniciará en Tudela, donde el equipo local suele hacerse fuerte. De todas formas, de aquí a entonces pueden haber cambiado mucho las cosas. Los navarros apuran sus opciones de participar en el play off -están a ocho puntos-. De esa situación dependerán las ambiciones con las que el Tudelano se tome el enfrentamiento contra el Racing.

Envite complicado

Parecido a la Unión Deportiva Logroñés, ahora mismo a seis puntos del play off que marca el Racing. El exequipo de Carlos Pouso ha logrado el triunfo en cuatro de sus desplazamientos hasta el momento: Athletic B (0-1), Gernika (0-1), Amorebieta (1-3) y Caudal (0-3). Además, el cuadro riojano tiene de momento la diferencia de goles particular ganada a los cántabros, tras el 2-1 del choque de ida.

El rival más directo contra el que se va a ver las caras el Racing llegará en la jornada 37. Bajo la pancarta del último kilómetro. La Real Sociedad B, actual tercer clasificado y con un punto de ventaja sobre el equipo verdiblanco, espera en Zubieta. Un escenario donde tres visitantes han logrado llevarse los tres puntos: Athletic B (0-3), Burgos (0-1) y Gernika (0-1). Desde la jornada 15, el filial txuri-urdin se mantiene invicto en su cancha. Salvo sorpresa, todo estará en juego por esas fechas entre ambos conjuntos. Mirandés y Sporting B también tendrán que afrontar su compromiso contra los blanquiazules.

Con buenas o malas noticias o quizá con cosas aún por decidir, el Racing cerrará el campeonato liguero ante el Real Unión. El equipo irunés tiene cerca la confirmación de su permanencia un año más en la categoría y lo más probable es que llegue a Santander ya salvado. Un rival que lejos del Stadium Gal apenas ha vencido en dos ocasiones: en Tafalla (0-1) y en Vitoria (0-1).

A diferencia de en el ciclismo, cómo termine el Racing en la jornada 38 no tiene que darle derecho a levantar ya los brazos en señal de victoria. Como mucho para esbozar una sonrisa si completa una improbable machada y se proclama campeón o se clasifica con holgura y buenas sensaciones para el play off de ascenso. Ahí, en esa fase decisiva, será cuando se dilucide quién se viste con el maillot de equipo de élite.