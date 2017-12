Regreso al trabajo sin caras nuevas En primer término Badiola, César Díaz, en el centro, y Paco Regalón, al fondo, durante la sesión de entrenamiento. / Celedonio El Racing vuelve a la rutina de entrenamientos después de las vacaciones navideñas con la única novedad de la vuelta de Álex García tras su lesión LEILA BENSGHAIYAR Miércoles, 27 diciembre 2017, 07:49

La vida sigue igual. Parece que no ha pasado el tiempo. Y es que en ocho días de descanso las cosas han cambiado poco o nada para el Racing. Al menos a primera vista. Se acabaron las breves vacaciones navideñas para los jugadores verdiblancos que ayer regresaron a los entrenamientos para sacudirse la pereza después de días de celebraciones con familia y amigos. Como todos. Poco a poco y bajo el frío que reina impertérrito en La Albericia, la plantilla al completo se enfundó el mono de trabajo y saltó al césped. Los mismos de siempre. Ninguna cara nueva. Ni entradas, ni salidas, al menos por el momento. Los mismos rostros y los mismos puntos en el casillero para hacer frente a las mismas carencias.

La falta de pegada para librar la batalla que supone la lucha por el ascenso. La meta de recortar distancias con el líder, el Mirandés, que por ahora se mantiene a seis puntos, una diferencia que, aunque no lo es, se antoja pantagruélica a medida que avanzan las jornadas. Y la esperanza de cambiar las sensaciones y no ceder puntos ante el perseguidor inmediato, el Bilbao Athletic, al que por ahora los cántabros miran por el retrovisor, pero que, a cinco puntos, no acaba de perder de vista. Sin olvidar al Sporting B, rival directo del Racing y segundo en la clasificación con dos puntos más que el conjunto que dirije Ángel Viadero.

La única certeza por ahora es que de momento no hay movimientos sobre el césped, lo que no significa que no los haya en los despachos. Se espera la llegada de un delantero, un hecho que el Racing admitió abiertamente hace ya casi un mes. Si además de esta nueva incorporación el conjunto montañés buscase alguna otra adhesión para apuntalar la plantilla y encarar la fase de ascenso con más garantías, Viadero tendría que dar salida a algún jugador, ya que únicamente queda una ficha libre. Por lo que las quinielas con candidatos para salir y también para llegar acaban de comenzar. Empieza el baile de nombres y se admiten apuestas. Y mientras suenan los teléfonos en los despachos en el césped reina de nuevo la rutina.

Una sesión suave, de apenas una hora escasa, para ponerse a punto y dejar atrás el relajo navideño, que no ha sido mucho. Al margen de algún pequeño capricho, los futbolistas tenían instrucciones precisas para no excederse con las comidas durante las fiestas y no descuidar su aspecto físico. Algo de carrera, algunos rondos, un breve partidillo a medio campo y un poco de gimnasio. En eso consisitió ayer la vuelta al trabajo del Racing. De nuevo a las órdenes de Ángel Viadero y bajo la atenta mirada de varios aficionados que se acercaron hasta las instalaciones Nando Yosu para acompañar al equipo.

Y dentro de esa rutina, la única novedad es la incorporación de Álex García al trabajo de grupo con el resto de compañeros. El jugador ya está totalmente recuperado de la lesión de gemelo que le trajo por la calle de la amargura después de una recaída en un entrenamiento y que además le impidió entrar en la convocatoria del último partido liguero de la primera vuelta, frente al Real Unión en Irún -un partido que dejó al Racing tres puntos más que valiosos-. Con esta incorporación al trabajo de grupo, la enfermería pierde uno de sus inquilinos y sólo la ocupan ya Regalón y Raúl Domínguez. Los dos jugadores realizaron ayer trabajo específico al margen de sus compañeros para continuar con sus respectivos procesos de recuperación. Por su parte, los porteros Iván Crespo y Rumenov, de la cantera, también efectuaron entrenamiento específico bajo los tres palos.

La rutina de entrenamientos continuará toda esta semana, hasta el sábado, para después disfrutar de tres días de vacaciones y dar la bienvenida la nuevo año. La vuelta al trabajo en 2018 será el día 2 de enero. Aunque el partido frente al Arenas de Getxo del próximo siete de diciembre aún queda un poco lejos, los jugadores racinguistas no bajan la guardia. El viernes a las 20.00 horas participan en un encuentro amistoso frente al Laredo, en la localidad pejina, con motivo del centenario del conjunto rojillo.

Un ensayo sin fuego real que servirá para ponerse a punto antes del debut en la segunda vuelta. Una segunda vuelta que se antoja clave para lograr los objetivos marcados. Una nueva oportunidad para resarcirse y enmendar los errores cometidos. Para reivindicarse y mejorar en la finalización de las jugadas. Para buscar la portería rival con más tino. Y sobre todo para recuperar la pegada. También para sumar más puntos, pero en este aspecto el Racing no se puede quejar. Aún con todas su carencias también tiene virtudes y ha resultado ser el mejor equipo de Segunda División B durante el año 2017. Los de Ángel Videro han sumado 82 puntos durante el presente año, por delante de equipos como el Fuenlabrada o el Celta B.

Un triunfo que le sabe a poco al conjunto cántabro, que ha conocido épocas mejores y que busca deseperadamente salir del pozo de la Segunda División B en el que lleva ya sumido tres años. Con el ascenso como una idea fija, la plantilla se ha conjurado para encarar 2018 con ilusiones renovadas. Y quién sabe si también con algún relevo. Alguna cara nueva que ayude al equipo como ya lo hiciera el mallorquín Abdón Prats la temporada pasada. Lo que de momento es una incógnita es si ese refuerzo llegará para el desplazamiento a Guecho o no. Como dice el refrán: 'Lo bueno se hace esperar'.