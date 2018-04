Fútbol | Racing Reinicio del sistema Carlos Pouso se lamenta esta semana durante un entrenamiento. / Javier Cotera Los cántabros afrontan tres choques consecutivos frente a equipos en descenso que les pueden devolver puntos y autoestima ASER FALAGÁN Santander Domingo, 1 abril 2018, 08:05

¿Has probado a apagar y volver a encender? La sola frase es un clásico. Como el Racing. Un clásico de Primera. Y de la paparda. Y últimamente de la Segunda B, que se conjuga con asombrosa comodidad con la paparda. Ese no es el clásico que los cántabros quieren evocar, pero tampoco han hecho méritos para más. Lo de apagar y volver a encender no es solo la primera ley de la informática, sino lo que necesita el Racing, que hace dos meses ya intentó reiniciar sin éxito el sistema.

Entonces cambió de entrenador, pero la decisión no tuvo el resultado esperado. Pero el verdadero reseteo se produjo el domingo pasado, cuando el autobús regresaba a Santander desde El Plantío tras el empate en Burgos. El Racing ya sabe sus pocas posibilidades de ser campeón de grupo y ha tenido que cambiar sus metas y el discurso. Ahora lo que toca es asegurar una fase de ascenso que ve amenazada. Ocupa la cuarta y última plaza y debe garantizarse cuanto antes ese objetivo de mínimos.

En la ciclotimia que le rodea, fruto no solo de la irregularidad de sus resultados, sino también la de los de los rivales, hoy tiene una buena oportunidad. No solo porque recibe en casa al colista, sino porque el Sporting B empató ayer , como antes lo habían hecho la Real Sociedad B y el Gernika. Es decir, los equipos que le preceden y el que amenaza su cuarta posición. Así que según cómo se den las cosas tal vez toque volver a soñar con una remontada no imposible, pero sí improbable. Y en este caso no sirven los tópicos.

Borja Granero, que sigue convaleciente, se quedó ayer fuera de la convocatoria

En casa y frente al colista, virtualmente descendido a falta de siete jornadas ganar es una obligación. No cabe lo de 'no hay rival pequeño' para un equipo que aspira a ascender y que puede colocarse a seis puntos del líder, a uno solo de la Real Sociedad B e incluso saltar a la tercera plaza si el Mirandés no gana al segundo equipo de Osasuna. Y sobre todo, puede coger tres puntos de ventaja en posiciones de play off.

El caso es que en los Campos de Sport toca apagar y volver a encender. Reiniciar. O simplemente iniciar, para los no iniciados. Toca adecuarse a un nuevo hábitat; a una nueva realidad. A base de errores no forzados -y esta vez el préstamo es del tenis-, lo de campeonar ya suena a chiste.

Lo de apagar el Racing lo ha hecho de sobra. Los plomos se fundieron hace tiempo. Ahora toca volver a encender. Subir el diferencial. Resucitar en un momento en que toca volver a creer. En un momento en que el racinguismo se ha transfigurado en Santo Tomás: Que necesita ver para creer.

A Carlos Pouso le ha tocado ejercer como técnico y el primer reseteo no lo ha dado el resultado esperado. Ha tenido que cortar el fluido eléctrico, quitar la batería y hasta quitar el tendido de la luz. Solo le faltaría un reseteo fuerte que devuelva al sistema a los valores de fábrica, pero el problema es que precisamente la configuración de fábrica fue la primera que falló.

Pero Carlos Pouso no es un geek. Es el pragmatismo; un trabajador del fútbol que amamantado en la margen izquierda del Nervión ha interiorizado que hay que cambiar la historia y quiere empezar -seguir, en realidad, porque ya empezó a cambiarla en el Mirandés- en Santander. Tendrá que encomendarse a Dani Aquino, a Borja Lázaro, a los santos, a la fuerza, al karma, a la suerte o a cualquier cosa que tenga a mano para que el Racing suba a Segunda a la tercera.

El rival es un equipo con carácter obrero, como el propio Pouso: el Caudal. Un equipo histórico, orgulloso y curtido. Pero colista. Así que no caben excusas. El Racing afronta tres partidos consecutivos frente a adversarios en descenso y el margen de error se agotó incluso antes de la última derrota, de modo que solo le sirve el pleno, el nueve de nueve, para devolver la fe a los suyos y, de paso, aspirar a un título a día de hoy inalcanzable.

Alineación

En lo que se refiere al partido, la primera duda es quién llevará el números dos a la espalda. Adán Gurdiel ha estado toda la semana convaleciente y en el entrenamiento del jueves Pouso probó a Gándara como lateral derecho titular, pero al final Gurdiel ha entrado en la convocatoria y no se puede descartar que se mantenga en el puesto. De eso depende también que Gonzalo de la Fuente tenga como acompañante al canterano o a Paco Regalón, suplente la semana pasada, mientras que en la banda izquierda Julen Castañeda sí que está recuperado de sus molestias en los tobillos, o al menos lo suficientemente recuperado como para poder jugar.

En una semana en la que el técnico vasco ha jugado al despiste, la alineación está condicionada a que mantenga el 4-3-3 o por el contrario opte por el 4-4-2 con el que llegó a Santander y del que echó mano en Burgos ya en el primer tiempo para corregir los desajustes de su táctica con tres delanteros.

Alternativas

Si mantiene a los tres ejes jugará con Antonio Tomás, Quique Rivero y Sergio Ruiz. Borja Granero sigue convaleciente y ayer volvió a quedarse fuera de la convocatoria, dejando como única competencia a un Javi Cobo que ya es suplente habitual. En ese hipotético 4-3-3 Borja Lázaro y Dani Aquino tienen asegurados dos puestos, mientras que al tercero optan Pau Miguélez y César Díaz.

La otra alternativa es regresar al 4-4-2. En ese caso quien más posibilidades tiene de caerse del equipo es Sergio Ruiz. A cambio podría entrar Óscar, que desde su lesión parece haber perdido el puesto pese a ser uno de los futbolistas más destacados de la temporada.

Los cántabros Alberto y Óscar Santiago serán titulares en su regreso a los Campos de Sport

Más complicado lo tiene Héber Pena, a quien él mismo reconoce que el entrenador ha decidido reservarlo, con lo que la competencia para las bandas la completaría en este caso César Díaz, titular la semana pasada en Burgos, donde sin embargo no convenció con su juego pese a que la genialidad de Borja Lázaro, cuyo tanto ha sido elegido de nuevo como el mejor de la jornada en Segunda División B, le convirtiera en asistente.

Con esas armas reciben los verdiblancos a quien según las matemáticas es el rival más débil del grupo. Un Caudal que empezó la temporada con Paco Fernández como entrenador y al que la destitución del ovetense no solo no revitalizó, sino que le hundió más en el fondo de la clasificación. Después toca visitar Villaviciosa, donde espera un Lealtad también en puestos de descenso antes de que llegue a los Campos de Sport el Osasuna B, penúltimo clasificado en la que es una buena oportunidad para sumar puntos y, con ellos autoestima, aunque la tarea pendiente sea más que nunca rendir en condiciones frente a los grandes. Frente a los rivales más fuertes.

La fase de ascenso es inminente, todo indica que será necesario seguir el camino más largo y el Racing debe estabilizar el sistema y librarse de todo el malware posible para tener alguna opción de éxito y que el reinicio no derive en bucle. En el bucle en que se ha convertido ver un año tras otro, y ya ven tres, al Racing en la tercera categoría del fútbol español. Hasta haber convertido ya el ascenso en una urgencia histórica que solo contribuye a atenazar a los futbolistas.