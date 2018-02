«Es un tío que se las sabe todas»

Despedida acompañado por jugadores y personal del Logroñés

arlos Pouso no estuvo solo en la sala de prensa de Las Gaunas. A su adiós asistieron varios jugadores caso de Titi, Muneta, Santos, Miguel y Paredes. Todos llegaron de su mano. También estuvo Aarán Ruiz, responsable de material, y varios directivos, amén de Juanjo Guerreros. La marcha de Pouso pone fin a una etapa, pero todos elllos quisieron mostrarle su apoyo públicamente. En mayo del 2014, Carlos Pouso llegó a Logroño con una única misión: llevar a la UDLa Segunda División. Ayer, el vasco se despidió con alguna lágrima y la evidencia de no haberlo logrado. Eso sí, los dos únicos play off que han disputado los blanquirrojos fueron de forma consecutiva y con el vasco como entrenador. Pero en el historial personal de Pouso, el técnico que colocó en el mapa del fútbol al Mirandés, siempre va a quedar esa espina clavada: no haber subido al Logroñés. La misma que le ha quedado a ÁngelViadero con su Racing.