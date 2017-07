La Segunda B más cara de la historia

El delantero Cristian Herrera, en los planes del Racing

Cristian Herrera (Las Palmas de Gran Canaria, 1991), delantero de 26 años, libre tras desvincularse del Girona –club en el que militó las dos últimas campañas y con el que logró el ascenso a Primera División– es uno de los futbolistas pretendidos por el Racing. Los responsables racinguistas se han interesado por la situación del futbolista, con experiencia pese a su juventud en Primera (Elche). Herrera se encuentra en la actualidad buscando equipo, puesto que no continuará en el conjunto catalán. No obstante, con el canario ocurre lo mismo que con Pedro Martín, el otro de los atacantes en los que Viadero y Pachín han puesto los ojos.Ambos buscan cambiar de aires –en el caso del Martín ha sido declarado transferible por el Mirandés pese a tener contrato en vigor–, pero la supuesta oferta del Racing se presenta como una alternativa si finalmente no logran encontrar acomodo en un equipo de categoría superior.

La secretaría técnica verdiblanca se está encontrando esta temporada con el mismo problema que la pasada pero más agudizado. La falta de recursos económicos impide fichar en el tiempo y en la forma que correspondería a un aspirante al ascenso. Por otro lado, en el club empiezan a dar por perdido a Jagoba Beobide al no tener noticias del futbolista semanas después de presentarle una oferta de renovación. En el Racing preocupa lo justo ya que, precisamente, la demarcación de pivote es la única que se encuentra cubierta a día de hoy en la plantilla con Granero, Sergio Ruiz y Javi Cobo, además de la primera incorporación, el cántabro Quique Rivero. Esta es la situación a tres días de empezar la pretemporada para afrontar la tercera intentona de ascenso.