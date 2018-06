Fútbol | Racing Los supervivientes del naufragio Iván Crespo y Dani Aquino, en un entrenamiento de la pasada temporada, son dos de los futbolistas que tienen contrato vigente con el Racing. / Javier Cotera Quince futbolistas tienen contrato con el Racing, aunque muchos de ellos no tienen asegurada su continuidad S. HERRERO | M. MENOCAL Santander Lunes, 4 junio 2018, 07:34

Quince futbolistas. A día de hoy, eso es lo que tiene Iván Ania a su disposición de cara a la próxima temporada. A la espera de nuevos refuerzos y, ojo, que muchos de ellos ni siquiera tienen su permanencia asegurada en la plantilla racinguista. El desastre de la campaña recién finalizada ya ha tenido consecuencias y puede que tenga alguna más, pese a que eso suponga un gasto extra para el club verdiblanco. El entrenador, Iván Ania, y el director deportivo, Chuti Molina, tendrán la palabra definitiva.

Mientras tanto, los veteranos Antonio Tomás, Juanjo y Álex García cuentan con seguir, pese a su bajo rendimiento de esta campaña. Los tres tienen firmada una temporada más en el primer equipo y en el caso de los dos primeros, la relación se prolongará con una función sin especificar en el cuerpo técnico de la entidad. Antonio Tomás tiene 33 años y Juanjo los hará el próximo mes de octubre; ninguno de los dos ha cumplido con las expectativas, sin embargo, es obvio que esperan cumplir sus contratos: «Yo estoy ilusionado por hacer las cosas bien. Tengo ganas. Al final me encontré bien aunque no me tocara jugar», admitió Juanjo a este periódico hace unos días. El de Ontaneda renunció a unas condiciones económicas mejores por regresar a Santander y es evidente que salvo que el club quiera rescindir su contrato de manera unilateral -algo que no se descarta en las oficinas-, el delantero seguirá a las órdenes de Iván Ania. Algo similar le ocurre a Antonio Tomás, a quien las lesiones no le han permitido rendir como quería. «Tengo contrato y estoy a la espera de que me llamen para empezar la pretemporada».

La dirección deportiva ha reconocido que cada jugador conoce perfectamente su situación y en el caso de estos dos futbolistas también. A día de hoy ninguno de los dos ha recibido una llamada para renegociar sus contratos pese a los rumores que se escuchan sobre su posible marcha. Por su parte, a Álex García le resta una temporada más y quedará libre; Ania y Molina sondean el mercado. Por el momento, el de Beranga sigue en la lista.

LOS QUE QUEDAN Porteros. Iván Crespo y Raúl Domínguez. Defensas. Miguel Gándara, Julen Castañeda, Juan Gutiérrez y Javi Gómez. Centrocampistas. Antonio Tomás, Sergio Ruiz, Quique Rivero, Álex García, Javi Cobo, Pau Miguélez y Jerín. Delanteros. Juanjo y Dani Aquino.

Los supervivientes, los restos del naufragio, se pueden dividir en varias categorías. Dani Aquino tiene relevancia como para formar parte de un grupo propio. El futbolista murciano tiene contrato hasta 2020. Hasta ahí, todo bien. El problema es que el divorcio del 'torito' con la afición tiene pocos visos de reconciliación y su cláusula, tras el no ascenso, queda mermada a una cantidad asequible para cualquier club -a partir del 15 de julio, volverá a ser de 1,5 millones de euros-. Parece un tira y afloja para quitarse de encima la responsabilidad de una ruptura. Su alta ficha puede resultar prohibitiva para los clubes españoles y su futuro puede estar en el extranjero.

Por otro lado está el caso de Quique Rivero. Aún es joven (26 años) y aunque no ha dado el nivel que se esperaba de él, hay esperanzas de que en esta campaña que llega pueda volver a ser el futbolista que brilló en Cartagena antes de aterrizar de vuelta en Santander.

Junto a él, en la lista de continuidades aparecen dos canteranos como Javi Cobo y Pau Miguélez. Ni el torrelaveguense ni el nojeño han contado con demasiado protagonismo en la última temporada, pese a ser dos de los principales talentos surgidos de La Albericia en los últimos años. Tienen cartel fuera de Cantabria y seguro que les llegarán propuestas. De momento, en el Racing no se plantean su salida. Cuentan con ellos y esperan que inicien la pretemporada a las órdenes del técnico asturiano. Sin embargo, todo dependerá de la predisposición que tengan ambos canteranos para seguir o buscar un nuevo destino donde foguear su proyección.

Menos dudas generan los casos de futbolistas que tienen contrato y que, además, han logrado rendir a un nivel cuando menos aceptable dentro del desastre generalizado que ha vivido el Racing en los últimos meses. Sergio Ruiz, Miguel Gándara, Julen Castañeda, Iván Crespo y Raúl Domínguez. La única incógnita es si el portero cayonés querrá estar por tercer año consecutivo a la sombra de su compañero o, por el contrario, decidirá buscar el protagonismo necesario para un guardameta de sus característica.

A todos ellos se les añaden los chavales. Por un lado, un Javi Gómez que, pese a tener contrato profesional, no ha dispuesto de un solo minuto a lo largo de la última campaña. Ni con Viadero ni con Pouso. Las lesiones tampoco han ayudado. Habrá que ver si este puede ser el año del despegue definitivo del torrelaveguense. Junto a él se encuentran prometedores jugadores como Jerín y Juan Gutiérrez, que han dado el salto al primer equipo recientemente, con muy buenas sensaciones sobre el césped. Pueden formar parte del futuro racinguista.