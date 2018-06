Talento precoz por obligación Gándara (en el centro), seguido por Javi Cobo y Pau Miguélez en un entrenamiento de esta temporada. El máximo de efectivos de una plantilla en Segunda B es de 22, de los cuales seis han de ser sub 23 y el Racing sólo tiene tres MARCOS MENOCAL Santander Lunes, 18 junio 2018, 08:04

Miguel Gándara, Pau Miguélez y Javi Cobo son los tres futbolistas del Racing que en la actualidad tienen ficha sub 23. El reglamento en dicha materia es muy estricto y establece unos cupos mínimos en la composición de la plantilla absolutamente innegociables y que condicionan la incorporación de futbolistas. En estos momentos es uno de los quebraderos de cabeza de la dirección deportiva del Racing. Todo equipo de Segunda División B debe cumplir tres requisitos fundamentales: al menos deber reunir diez jugadores con ficha profesional; como máximo debe rellenar 16 licencias con futbolistas mayores de 23 años y, finalmente, nunca el total de la plantilla superará la cifra de 22 efectivos. Así las cosas, el Racing tiene en la actualidad tan solo tres jóvenes, por lo que deberá fichar otros tres al menos si quiere explotar todas las opciones que le permite la legislación.

«Es fundamental que los jugadores con ficha sub 23 mantengan el nivel de la plantilla si queremos ser competitivos durante todo el año», aseguró Iván Ania en la primera entrevista que ofreció -a este periódico- nada más ser presentado como entrenador del Racing. La dirección deportiva no quiere que los jóvenes talentos sean -como ocurre en algunas ocasiones- una alternativa de urgencia. Por esa razón, en la hoja de ruta de Chuti Molina no sólo está el encargo de fichar jugadores contrastados que marquen la diferencia, sino que uno de sus principales esfuerzos está siendo fichar jóvenes.

¿Dónde están los jugadores jóvenes con mayor proyección? La pregunta no tiene trampa: en los filiales. El Racing ha sondeado al Sporting de Gijón, Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Celta, Osasuna y Atlético de Madrid -entre otros- en busca de esos descartes, que sin tener aún la calidad necesaria para ocupar un puesto en el primer equipo donde las exigencias pueden ser muy grandes sí están enormemente capacitados para aportar y crecer en un conjunto como el Racing. Pese al silencio con el que están trabajando en el El Sardinero, el pasado sábado se aireó el caso del avilesino Berto Cayarga, que a sus 21 años se ha desvinculado del Sporting de Gijón y el Racing lo quiere atar. Como los verdiblancos otros tantos, obviamente, pero en el caso de los cántabros con el asturiano se conseguirían dos objetivos: incorporar un jugador de calidad y joven.

En el Racing tienen claro que para un fin tan ambicioso como el ascenso se debe armar un equipo con 22 fichas, el tope que permite el reglamento. Para ello está obligado a que al menos seis de ellas las ocupen jóvenes y en la actualidad -como se dijo antes- tan solo cuenta con Pau Miguélez, Javi Cobo y Miguel Gándara. Por si fuera poco, en las oficinas de El Sardinero no tienen claro que Pau Miguélez y Javi Cobo continúen formando parte del plantel; la primera intención que se barajó en la mesa de la dirección deportiva fue la de buscarles acomodo mediante una cesión para garantizarles los minutos que en Santander no han tenido. El tiempo ha pasado y es probable que la forma de pensar haya cambiado, pero el problema sigue existiendo. De los tres, Miguel Gándara parte con algo más de ventaja al demostrar su versatilidad durante la últimas tres temporadas.

En ese sentido, peor lo tiene la Gimnástica, que en la actualidad tan solo cuenta con un jugador con ficha sub 23, Salas (recién incorporado del Bansander) y que debe darse prisa para ponerse al día. Precisamente esta semana firmará oficialmente como racinguista el portero Galnares, que rechazó una oferta de los torrelaveguenses y que después de haberse comprometido con el Tropezón llagó a un acuerdo con el Racing B. El chaval tiene 20 años y a los blanquiazules les hubiese encajado perfectamente. En principio jugará en el filial verdiblanco