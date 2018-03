No todo vale La catarata de excusas que se está utilizando para justificar los malos resultados del Racing a domicilio son inagotables GERARDO SISNIEGA Miércoles, 28 marzo 2018, 07:15

Resulta que ahora empatar con el Burgos que ha ganado dos de los últimos diez partidos es un gran resultado. Que perder en Baracaldo por incomparecencia, ante un rival que era décimo en la tabla, es normal. Que sacar un punto ante la Peña Sport que va en cohete hacia la Tercera División no es una catástrofe. La catarata de excusas que se está utilizando para justificar los malos resultados del equipo a domicilio son inagotables. A este paso alguno va a tratar de convencernos de que la temporada está siendo brillante y que el equipo lleva una inercia muy positiva.

Es curioso porque hace mes y medio no quedar primeros de la Liga se consideraba un desastre. Ahora se mira con benevolencia al equipo y ya damos por bueno hasta acabar cuartos. Tengo la sensación de que desde que salió Viadero del club, el nivel de exigencia del entorno ha bajado de forma alarmante y que ya nunca pasa nada. Al técnico cántabro se le miraba con lupa cada decisión, cada tropiezo, cada alineación. Ahora parece que hemos llegado a un punto en el que todo vale a pesar de que futbolísticamente seguimos a años luz de ser un equipo fiable. Cuando era pequeñito mi madre me enseñó una gran lección de vida. Si estudias para un examen y vas a por el diez, el notable te dejará un regusto amargo y querrás mejorarlo. Si tu objetivo es sólo aprobar, acabarás siendo un estudiante mediocre. La misma teoría se puede aplicar en el fútbol y el equipo parece que ha elegido ese camino. Cuando las aspiraciones son máximas todos trabajan a destajo para lograr los mejores resultados. Cuando empatas contra el Burgos y el entrenador levanta el pulgar, el mensaje que mandas al vestuario es de conformismo. Y aquí ser buenos no vale, hay que buscar la excelencia porque si no acabarás siendo uno más en cuatro días. Por eso se echó a Viadero y por eso se buscó un revulsivo a pesar de ser terceros en la tabla.

Siete partidos después la solución no ha terminado de funcionar e incluso corremos el peligro de perder una de las plazas de ascenso. Cada vez estamos más lejos de los equipos que tenemos por delante y el modestísimo Gernika amenaza con arrebatarnos el cuarto puesto. ¿ De verdad el Racing tiene que competir con el Gernika? ¿Es ese el nivel deportivo que tenemos? El efecto Pouso no termina de cuajar y el mensaje que transmite el técnico tampoco se corresponde con el nivel de exigencia que tiene que tener un club como el Racing que hace semanas que no destaca en esta categoría.

Reconozco que en los últimos partidos de casa el equipo ha dejado detalles y ratos de fútbol bastante buenos, pero eso ya no basta para estar arriba. O cambiamos el chip lejos de El Sardinero y empezamos a ser mucho más sólidos o todos nos vamos a llevar un susto morrocotudo. Porque el lobo viene por detrás y el temible Gernika ya está a sólo un punto.