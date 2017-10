Viadero busca cambios para recuperar la autoestima

«Nos está costando hacer goles y las pocas ocasiones que generamos no se transforman»

«Conseguir un ataque más fluido, peligroso y eficaz». Ese es uno de las objetivos que el técnico Ángel Viadero se ha marcado tras el reseteo que se ha impuesto él mismo y también la plantilla verdiblanca. Se trata de mejorar la imagen poco convincente, sobre todo ofensiva, que el conjunto cántabro ha ofrecido en los últimos partidos.

Aunque no siempre los resultados explican los verdaderos problemas de un equipo, no es ningún secreto que al Racing acusa la falta de gol. A pesar de que el cuadro cántabro lleva cinco jornadas manteniendo la portería a cero y ostenta un cuarto puesto en una clasificación muy apretada, por ahora el ataque es su talón de Aquiles. «Es cierto que nos está costando hacer goles y que las pocas ocasiones que generamos no se transforman», admitía el técnico.

Para revertir esta situación, Viadero apuesta por dar un paso atrás, una vuelta a los orígenes cuando el equipo tenía una mejor salida, preparaba mejor los ataques y llegaba a la parte final con intención.

A pesar de estar en los puestos de play off, tanto jugadores como entrenador reconocen que hay que cambiar la dinámica. Las sensaciones no son buenas, y cuando esto ocurre en un equipo, aunque se sume no vale. Y más cuando lo que se pretende es pelear por el primer puesto, y por supuesto, ascender.

En esta línea se posicionaba el delantero Dani Aquino el jueves pasado, y ÁngelViadero lo ratificaba ayer en sala de prensa: «El Racing tiene que estar en la parte alta de la tabla y pelear por el ascenso. Debemos ser exigentes». Aunque hasta ahora la afición verdiblanca ha sido benevolente, el temor de que estalle un ‘run run’ en los Campos de Sport si el equipo tarda en arrancar preocupa al técnico racinguista. Si bien reconoce que la que hinchada que acompaña alRacing es generosa y siempre da el máximo en los momentos malos, también sabe que ver al equipo en Segunda B es difícil para una afición acostumbrada a la Primera División durante los años más recientes de la historia del club. A ver desfilar sobre el césped a figuras de talla internacional.