Fútbol | Segunda B Viadero no se lo pensó y ya ejerce Ángel Viadero. / Celedonio Martínez El técnico acepta la oferta de renovación por un año y ya trabaja con Pachín | A diferencia de la pasada temporada participará en la composición de la plantilla, pero asesorando al director deportivo MARCOS MENOCAL - ASER FALAGAN Santander Sábado, 1 julio 2017, 09:21

La continuidad del Racing pasa por el Grupo Pitma y el futuro deportivo, por Ángel Viadero. Manolo Higuera aprovechó ayer la presentación del grupo cántabro como nuevo accionista de referencia para anunciar la renovación del entrenador, que seguirá dirigiendo al equipo al menos durante una temporada más. Un secreto a voces que sin embargo no tomó carta de oficialidad hasta ayer, cuando el de Canalejas siguió en directo la comparecencia de su presidente en la sala de prensa de los Campos de Sport acompañado por el que desde hoy es oficialmente el director deportivo del Racing: Pachín.

«Quiero comunicar formalmente que Ángel Viadero va a ser el entrenador del Racing durante esta temporada. Es algo que tanto personalmente como desde el club deseábamos, porque estamos convencidos de que es la persona ideal para liderar deportivamente este proyecto y así lo va a hacer», decía Higuera tras el anuncio estrella de la mañana de ayer, que eclipsó a la planificación deportiva.

El técnico ha aceptado la oferta que le hizo el club y será el elegido para buscar de nuevo el ascenso a Segunda División, como ya anunció El Diario Montañés. A diferencia del año pasado, lo hará en coordinación no sólo con la directiva, responsable última de las contrataciones, sino también con el director deportivo, una figura con la que el año pasado no contaba un Racing que se puso en manos del santanderino, como volverá a hacer, pero de un modo más colegiado.

De hecho, Higuera y Pachín ya han comenzado a trabajar con Viadero, al que le han transmitido sus primeras directrices y la necesidad de incorporar futbolistas creativos, en especial en el centro del campo, para dotar al equipo de mayor chispa o imprevisibilidad. Máxime tras la salida de Álvaro Peña, que ha dejado huérfano al equipo de su mediocentro más creativo, que obligará a contratar a un futbolista de similares características. Este es el primer mandato que ha recibido el entrenador, que ya ayer mismo, tras la rueda de prensa, comenzó a trabajar junto a Pachín en la sede social de los Campos de Sport.

Ángel Viadero, que ha firmado hasta el 30 de junio de 2018, seguirá así al frente del cuerpo técnico del Racing, encabezando un equipo integrado por José María Lana como segundo, Javi Pinillos como entrenador de porteros y Adolfo Mayordomo como preparador físico. Se mantiene así inmutable la confianza que la directiva, que no cambiará con el nuevo reparto accionarial, ha mostrado en el técnico santanderino. De hecho, el copresidente de Pitma, Alfredo Pérez, señaló ayer que pese a no haber participado en su momento en la contratación (el grupo cántabro aún no había entrado en el capital social), su empresa y él mismo apoyan la decisión.

A pesar de no haber conseguido el objetivo marcado a principio de temporada, que no era otro que el ascenso, Viadero ha mantenido su crédito gracias especialmente a su gran temporada regular, en la que el Racing rozó el récord de puntos y en la que sólo la diferencia de goles le dejó sin el primer puesto, que al final fue para la Cultural Leonesa, que a la postre sí ascendió.

Para prorrogar un año más su relación, ambas partes han tenido que ceder. Tanto un Racing decepcionado por no haber ascendido como un Viadero que ha aceptado la propuesta inicial –pese a la entrada de Pitma la economía de guerra sigue instalada en el Racing–, sino también cierta pérdida de autonomía o responsabilidad en la confección de la plantilla. Si el año pasado toda la responsabilidad fue suya, aunque con el apoyo, asesoramiento y última palabra de Higuera, la recuperación de la figura del director deportivo introducirá cambios en esta relación.

Pau Miguélez, renovado

Higuera ha mandado además otro mensaje: el de la renovación de un canterano: «Queremos transmitir que el proyecto del Racing, por mucho que se tenga que oír por ahí, se basa en la cantera, y a pesar de los intentos de alguna gente que dice ser muy racinguista porque se fuera a otro equipo, en concreto al Betis, Pau Miguélez ha formalizado su acuerdo con el Racing para las próximas temporadas».

Precisamente la renovación de futbolistas será una de las primeras tareas que deberá afrontar el renovado cuerpo técnico con la dirección deportiva, comenzando por los futbolistas de referencia como Abdón Prats y Jagoba Beobide. Además, las bajas que se sufrirán a lo largo del verano, comenzando por las ya confirmadas de Álvaro Peña y Samuel Llorca, dos titulares indiscutibles, obligarán a reforzar una formación titular que perderá a algunos de sus componentes.