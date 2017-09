Viadero ensaya una defensa de tres como alternativa

La resolución sobre Antonio Tomás se dilata otra jornada

El Tribunal de Arbitraje Deportivo pospuso su decisión sobre la sanción de Antonio Tomás de ayer a hoy, algo un tanto inusual pero que sin embargo al Racing le transmite buenas sensaciones. En el club confían en que el organismo dé marcha atrás y reduzca a la mitad la sanción de cuatro partidos que se le impuso al cántabro tras ser expulsado con roja directa en el partido que enfrentó al Racing y al Mirandés (Jornada 3). El Racing recurrió a los comités correspondientes, Competición y Apelación, y en última estancia al TAD, quien debía de haber fallado ayer. Los servicios jurídicos del club santanderino han aportado unas imágenes en las que –a su juicio– se observa que no hay mala fé y que el contacto no es ni mucho menos la consecuencia directa de que el portero del conjunto burgalés, Limones, se cayese al suelo como sucedió. Hoy será el día esperado para dar carpetazo a este asunto ya que por el momento se ha perdido dos jornadas y de no reducirse el castigo ya no tendría sentido perseverar en el intento.

Por su parte, Antonio Tomás entrenó ayer en solitario por la tarde en La Albericia después de que por la mañana se ausentara de la sesión con el grupo.El cántabro acudió a una revisión rutinaria al Hospital Valdecilla para comprobar sus problemas de alergia. Pese a su aportación más que pobre en lo que va de temporada –tan solo le dio tiempo a sumar veinte minutos el día de su expulsión– es muy probable que pronto se introduzca en el equipo. Antonio Tomás llegó a Santander lesionado y so retrasó su puesta a punto. La experiencia y veteranía del centrocampista le coloca como una de las opciones preferidas para ocupar un puesto en el pivote.

Actualmente Sergio Ruiz y Quique Rivero son los elegidos, toda vez que Granero tendrá que ocupar la posición de defensa central. A pesar de estar bien cubierto el centro del campo –posiblemente la demarcación que mejor lo está– el regreso de Antonio Tomás aportará un plus al equipo verdiblanco.