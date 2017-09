«No hay victorias liberadoras, pero ganar lo cambia todo» DM Dani Aquino, que sintió «rabia al marcar el gol ante el Leioa», reconoce que al equipo «le está costando adaptarse al nuevo estilo, pero hay plantilla de sobra» MARCOS MENOCAL Santander Jueves, 21 septiembre 2017, 07:20

A Dani Aquino los goles le cambian el humor. Le envenenan de esa energía sin la que el Racing se vuelve inofensivo. «Sentí rabia al marcar ante el Leioa. Llevaba muchos días bien, sintiédome mejor, pero no llegaba el gol... Fue bonito», asegura el delantero. Y tanto que lo fue; gracias precisamente a ese acierto el equipo rompió una racha de tres derrotas consecutivas y eso en un club que aspira a todo no tiene nombre. «Debemos ganar muchos partidos y por eso cada ver que no lo hacemos sienta mal», añade.

Ganar el pasado domingo, para Aquino «no es una victoria liberadora, pero lo cambia todo». Natural. En el Racing y en su entorno estaban intranquilos por un inicio titubeante. «Tenemos ganas de ganar y de dar una buena imagen y de no ir en el minuto sesenta y que empiece el viento», insiste el delantero. La afición no ha podido disfrutar esta temporada de un día a gusto; el equipo ha ganado con dificultad y con un juego pobre. «Queremos agarrar una racha de triunfos que vuelva a enganchar a la gente». Aquino admite que este arranque «es diferente al del año pasado». Para el murciano, «el equipo no está dando a los suyos lo que se merecen y eso urge». No se esconde y explica la necesidad de que esto cambie. «Son dos palos muy grandes los que se ha llevado después de no ascender en las dos últimas temporadas al final de todo. Por eso hay que volver a ilusionarla y convencerla de que hay plantilla, hay calidad. La misión de quedar primeros es la que tiene que motivarnos lo suficiente».

Juanjo, una pareja perfecta

En cuanto a su nueva pareja en el ataque, Juanjo, Aquino sólo tuvo palabras de elogio. «Está cada vez mejor y es un futbolista con el que se puede alternar la posición muy bien. Si uno se fija ya se vio lo que hacía en el Llagostera cuando jugaba de enganche con Natalio por delante. Cada vez nos conocemos más y cada vez nos iremos adaptando mejor».

El delantero conoce la importancia que tiene dentro del equipo; sabe que de su estado de gracia y motivación depende un alto porcentaje del éxito, por ello manda un mensaje de tranquilidad. «Estoy bien, estoy en una situación óptima y sé que todo llegará», concluye.