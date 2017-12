«Vivimos siempre al límite» El técnico Ángel Viadero da órdenes durante un entrenamiento en La Albericia. / Javier Cotera Ángel Viadero recela de la Real Sociedad B, que llega a Santander a sólo tres puntos del Racing LEILA BENSGHAIYAR Sábado, 9 diciembre 2017, 08:13

Después de caer derrotado la jornada pasada ante el Logroñés y de un empate que supo a derrota frente al Tudelano hace dos semanas, ahora al Racing le toca medirse a un rival de lo más complicado, la Real Sociedad B, que va a recalar en El Sardinero con la escopeta cargada. Como admitió Viadero ayer en rueda de prensa:«Vivimos siempre al límite».

El rival que recibe el el Racing este domingo a las 17.00 horas en los Campos de Sport llega a Santander a sólo tres puntos del cuadro cántabro, en cuarta posición, pisándole los talones y después de haber ganado al primer y segundo clasificado. «Es un equipo que viene avisando, ganó al Mirandés 0-2 hace 15 días. Si tu le presionas y no lo haces bien, encuentran caminos fácil», explicó.

El de Canalejas también aseguró que «se ha preparado al equipo para intentar ganar y eso lo que tenemos en mente, ganar y sumar». Puede que no sea una tarea fácil, pero Viadero cree que ha encontrado la fórmula para conseguirlo y contrarrestar el juego del filial txuri-urdin: «Somos conscientes de que vamos a tener que estar seguramente tiempo sin balón y lo que no podemos hacer es apurarnos ni estresarnos y darles opciones a que encuentren caminos. Son muy buenos con el balón», comentó.

Aunque ese no es único argumento que el técnico racinguista piensa usar para hacerles frente. «Habrá momentos en que podamos presionar en la parte alta, pero también tendremos que ir atrás. Si estamos certeros en la presión y ellos no están muy bien podremos dificultarles también su juego de creación y si robamos ahí, puodemos hacer daño», continuó el santaderino. Lo fundamental para el míster es no cometer errores que puedan penalizar al equipo y sobre todo, no precipitarse. «Si te vuelves loco y empiezas a presionar desordenado, lo normal es que les abras caminos y encuentren tu portería con facilidad», reflexionó. Para Viadero es importante «tener la madurez suficiente, para, a pesar de que somos el Racing y somos un equipo de arriba, esperar a que el rival no nos haga daño por presiones alocadas o a destiempo». Ante la posibilidad de que la afición que acuda a Los Campos de Sport no entienda ese juego basado en la paciencia y espere ver unRacing que tenga el balón y cree más oportunidades de juego que el rival, el técnico aseveró que «el equipo que nos toca esta semana juega muy bien. Son chicos jóvenes pero mucho de ellos ya llevan jugando juntos unos cuantos años en esta categoría, y con la pelota son muy buenos».

Viadero no quiere que se repita la misma situación que en Las Gaunas frente al Logroñés, donde según él mismo «el equipo regaló los primeros 45 minutos», pero aclaró que las sensaciones después de esta derrota no son tan malas como las que sintieron los jugadores racinguistas tras caer en otras ocasiones, como ocurrió en el choque frente al Amorebieta. «Tras aquel partido el equipo estaba muerto, no había por donde cogerle, estaba mal. Ahora es distinto, en Logroño desgraciadamente perdimos porque creo que el equipo no carburó bien, pero a pesar de la derrota son mejores sensaciones que el día de Amorebieta», dijo.

Enmendar errores

Precisamente los entrenamientos semanales verdiblancos se centraron en enmendar esos errores cometidos en partidos anteriores. El equipo trabajó la finalización de las jugadas y la falta de tino a la hora de encontrar la portería rival. «Hemos trabajado el contraataque pero hemos dedicado partes muy grandes de las sesiones a los ataques contínuos e intentar llevar la pelota al área contraria y que sea con frecuencia. También tratar de que cuando perdamos la pelota el rival no nos haga transiciones». En este sentido, el técnico hizo varias pruebas estos últimos siete días para encontrar el ataque que pueda garantizarle una mejora cualitativa, e incluyó a Óscar Fernández como punta. «Hemos probado varios delanteros. A ver si somos capaces de tener un buen ataque que haga daño a la Real. Todavía no tenemos decidido qué hacer en cuanto a nombres, pero hemos dado diferentes alternativas porque cada jugador tiene unas características ditintas y al final se trata de que esas características individuales se fusionen con el colectivo». En definitiva, para el entrenador verdiblanco lo fundamental es que «en función de quien juegue, el oponente sufra con nuestro tridente».

Respecto al rival donostiarra, que sólo ha perdido cinco encuentros en esta campaña, el santanderino analizó su sistema de juego y se reiteró en lo importante que será mostrarse paciente en El Sardinero. «Usan un sistema 4-3-3 y depende de los medias puntas, pero es más importante la idea que tienen de combinar. Se manejan muy bien con el balón y no tienen prisa», sentenció, y señaló también que «son muy buenos y tienen la pausa suficiente para moverte e intentar desorganizarte. Ante esa situación tenemos dos opciones. Irte loco a por ellos y empezar a dejar espacios y que ellos los encuentren, o ajustar presiones en momentos muy concretos», expuso el de Canalejas. Aunque también es consciente de que esta es una táctica arriesgada: «Hay veces que sale bien. En nuestro caso ha salido muchas veces bien pero también hay veces que sale mal, como la semana pasada, que fuimos a ganar y volvimos perdiendo.Pero eso es parte del juego», admitió.

Viadero también habló del juego interior del filial txuri -urdin, con jugadores de banda que no son extremos puros de los que se pegan a la cal. «Son jugadores más de estar por dentro, de salir a sus pies naturales. Ahí te acumula mucha gente en las espaldas de los medios campos rivales y tienen la capacidad de ser muy ágiles y dinámicos en esos espacios reducidos», un aspecto que le preocupa y para el que intentará «buscar unas zonas donde nos puede venir bien presionarles sin riesgos». Eso sin olvidar el trabajo defensivo, al que le concede una importantacia clave, ya que los donostiarras cuentan entre sus filas con jugadores determinantes como Jauregui o Merquelanz, los máximos goleadores del filial guipuzcoano y que cuentan con cinco dianas cada uno: «Hay que evitar que entren balones entre líneas, que las distancias entre esas líneas sean apropiadas», razonó. Para el santanderino que no encuentren caminos es fundamental. «No podemos permitir que el rival salga de algunas zonas y en otros momentos nos tenemos que organizar y juntar mucho para no permitirles encontrar caminos», aclaró el míster.

Sin Antonio Tomás

En el capítulo de las bajas para el encuentro Viadero no podrá contar con el lesionado Antonio Tomás. El del Cartes sufrió molestias en el bíceps femoral tras el entrenamiento del pasado martes y desde entonces no ha podido incorporarse a la semana con el grupo. El técnico no cree que pueda contar con él mañana. «Vamos a ver cómo evoluciona de aquí a mañana. A día de hoy lo veo difícil porque tiene esa zona cargada, con mucha tensión. Lleva unos días con dolor y entendemos que salvo que la mejoría sea muy grande de aquí al domingo, que puede ser, ahora mismo no somos muy optimistas».

El jugador cántabro es una parte fundamental del conjunto verdiblanco y a su vez uno de los jugadores más tácticos del equipo. Por ese motivo su baja puede condicionarmucho el estilo de juego del Racing. «Es un hombre que nos da en medio del campo mucha cabeza. Es muy inteligente a la hora de defender y tiene una visión muy especial que le ha hecho llegar donde está», dijo Viadero, que continuó detallando las virtudes del central. «En el juego rápido es capaz de saltar a las presiones en unas zonas donde luego te da mucho beneficio y con la pelota es bueno. Le da sentido, pausa, criterio, y es una pieza importante, pero tenemos jugadores suficientes para cubrir el puesto», sentenció el entrenador.