El Bathco no afloja el ritmo de caza

El Batcho sigue a la caza del líder; soñando con el ascenso a División de Honor. Las focas lograron una nueva victoria con bonus ofensivo 40-17 ante el Kaleido Universidade de Vigo que lo mantiene en la segunda plaza de la Liga. Los hombres de Simon Hakofa comenzaron muy entonados y no tardaron en ponerse por delante en el marcador. En el minuto 6, Zaibo transformaba un golpe de castigo que ponía los tres primeros puntos de la mañana. Dos minutos después, los santanderinos incrementarían las diferencias en el marcador después del primer ensayo del partido, obra de Alexander. El medio melé fue uno de los hombres más activos de los locales en todo el partido y culminó con el try varias intentonas ofensivas de los cántabros en estos compases iniciales.

La zona 22 gallega seguía muy debilitada y no tardó en encajar el 11-0. Zaibo empezó tan fino como su equipo y no perdonó el segundo golpe de castigo del día. Fue a raíz de esta diferencia cuando el Bathco Rugby bajó el pie del acelerado y le dio tregua a su cansancio físico para no hacer más mella frente a un conjunto olívico que apenas pudo recomponerse.

Fue al filo de la media hora cuando el Bathco salió a la carga. Sería en el minuto 28 justo cuando el capitán Juan Carlos Solórzano logró una nueva marca tras varios picks & go. Zaibo seguía a su ritmo para colocar el tranquilizador 18-0. Resultado que duró poco porque, por fin, el Kaleido se asomó a palos contrarios. El medio melé Valentín Gutiérrez estrenaba el marcador para los vigueses con un gran ensayo que sería acompañado por la transformación de Dávila. No se movió más el marcador hasta el descanso, igualándose el juego de ambos contendientes. Los gallegos supieron contemporizar el huracán cántabro que volvería a la carga tras el descanso.

40 BATHCO Álvarez, Churio, Sedano, Carrasco, Bellelli, Mercadal, Solórzano, Palvie, Alexander, Dudman, Ferreras, Hills, Kriel, Anthony y Zaibo. También: Klopper, Goljanek, Iraizoz, Pérez, Marco, Ortiz, Peña y Hafoka. 17 KALEIDO Moure, Prieto, Brizuela, Salgado, Fernández, Dávila, Villegas, Tatafu, Valentín Gutiérrez, Barandiaran, Santi Gutiérrez, Caride, Abadía, Davilla y Santalla. También: Guimerans, Casales, Gómez, Abadía, Oliveira y Anido. Árbitro. Andoni Susperregi. Expulsó temporalmente al local Alexander. Marcador. 3-0, m. 6: Golpe de castigo de Zaibo. 8-0, m. 8: Ensayo de Alexander. 11-0, m. 13: Golpe de castigo de Zaibo. 18-0, m. 28: Ensayo de Palvie transformado por Zaibo. 18-7, m.30: Ensayo de Valentín Gutiérrez transformado por Dávila. 25-7, m. 45: Ensayo de Mercadal transformado por Zaibo. 30-7, m.53: Ensayo de Iraizoz. 35-7, m. 58: Ensayo de Bellelli. 35-12, m.62: Ensayo de Brizuela. 40-12, m. 67: Ensayo de Anthony. 40-17, m. 70: Ensayo de Davilla.

En la reanudación, comenzó, como era de esperar, el Bathco Rugby muy metido. La defensa universitaria duró apenas cinco minutos en hincar la rodilla. En el minuto 46, Romain Mercadal traspasó la línea de cal después de una gran jugada de la delantera santanderina...Y Zaibo seguía la suya (25-7).

El ritmo se detuvo. Tiempo para los cambios y jugadores nuevos para retocar especialmente la línea de tres cuartos. Mientras tanto, el Bathco Rugby siguió aumentando las diferencias en el marcador con otro nuevo ensayo, el cuarto que daba lugar al bonus ofensivo para los cántabros. El autor fue Ferchu Iraizoz que no perdonó después de un maul formado en un saque lateral (30-7). Una ventaja que sería incrementada debido a la endeblez de la defensa gallega que fue aprovechada por el segunda línea Belelli (35-7). Para entonces ya no estaba Zaibo para ejecutar con maestría las transformaciones.

Inglaterra y Gales lideran el Seis Naciones Inglaterra, que busca hacer historia conquistando en solitario el Seis Naciones por tercera vez consecutiva, y Gales lideran, ambos con 5 puntos, la clasificación del Seis Naciones de rugby tras la disputa de la primera jornada. Inglaterra echó a andar ayer en el torneo con un fácil triunfo ante Italia (46-15), en Roma. El encuentro estuvo igualado durante una hora y los hombres de Eddie Jones solo ganaban por 27-15 en el minuto 68, pero en el tramo final los ingleses anotaron tres tries (de un total de siete) para sentenciar el triunfo

Los cántabros se dejaron llevar. Quedaba todavía la mitad del segundo periodo pero la ventaja ya estaba asegurada. Kaleido Universidade de Vigo tuvo un respiro y volvió a recortar diferencias, esta vez a través de Brizuela que consiguió el segundo ensayo de la mañana para los suyos. Fue relativamente fácil hacer try en estos compases de la contienda donde las defensas eran menos contundente. Los gallegos se quedaron a tan solo uno de anotarse su bonus ofensivo. Anthony y Davilla completaron las carreras con éxito de fondo. En definitiva, gran victoria con mejores sensaciones de un Bathco Rugby que puede dar la jornada por satisfactoria por la derrota de su mayor perseguidor en la clasificación: el Zarautz.