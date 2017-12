RUGBY El Bathco cambia de rumbo Simon Hafoka será el nuevo técnico del Bathco. : / Daniel Pedriza El club santanderino sustituye a Mario Copetti al frente del equipo por el neozelandés afincado en Cantabria Simon Hafoka MARCO GARCÍA VIDART Santander Miércoles, 20 diciembre 2017, 07:15

El parón navideño ha traído cambios en el Bathco Rugby Club. El equipo santanderino, integrado en el grupo A de la División de Honor B, se había marcado al inicio de temporada el reto más ambicioso, estar una sola campaña en la categoría de plata y lograr el ascenso a la División de Honor. Pero a estas alturas el Bathco está fuera de esa posibilidad. El equipo santanderino es tercero en su grupo, por detrás del intratable Burgos -el líder invicto con 57 puntos- y del Zarautz, que tiene 47 puntos. Y es ahora mismo el peor tercero de los tres grupos con 40 puntos. Para el playoff por el ascenso se clasifican los dos mejores de cada uno de los tres grupos y los dos mejores terceros. Así las cosas, ahora mismo ese objetivo del ascenso es inviable.

«El equipo va hacia abajo y no se ven síntomas de mejoría. No se aprecia una evolución que nos permita salir de esto», señala Juan Gómez, presidente del club. Y como sucede en estos casos, es más fácil cambiar a uno que a 30. Así las cosas, Mario Copetti ha dejado de ser el entrenador del Bathco. El catalán ha estado un año en el banquillo del conjunto santanderino. A su cargo, en esta primera vuelta de la División de Honor B más un partido ya de la segunda, el balance del Bathco ha sido de siete victorias, un empate y cuatro derrotas. «Y no es que Mario lo haya hecho mal», recalca el presidente del Bathco. «Es que las cosas no van como esperábamos.

Hafoka, el elegido

Con la esperanza de que un nuevo técnico sea «el revulsivo» para enderezar el rumbo del equipo, al banquillo santanderino llegará Simon Hafoka (Auckland, Nueva Zelanda, 1974), que ha sido entrenador del Oviedo y del Getxo, equipo este último de División de Honor. Al Bathco también llegarán cuatro refuerzos, todos ellos procedentes de Sudáfrica: el medio de melé Cameron Anthony; el primera línea Christopher Klopper; el centro Matthew Kriel y el '8' Marco Palvie.

Los cuatro nuevos rugbiers del Bathco se incorporarán al equipo en los primeros días del año 2018 y estarán a disposición del nuevo técnico para el partido del 7 de enero, que enfrentará al Bathco con los vizcaínos del Uribealdea -novenos clasificados del grupo A- en La Albericia.