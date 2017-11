Rugby El Bathco naufraga en La Albericia ante un sólido Eibar Un lance del partido entre el Bathco y el Eibar. / Daniel Pedriza Los cántabros llegaron a ganar por 18, pero sufrieron un apagón que los armeros aprovecharon para llevarse los puntos de Santander OPTA SANTANDER. Lunes, 27 noviembre 2017, 08:49

El Bathco cayó derrotado por 28-43 en casa ante el Eibar en un choque muy irregular de los santanderinos que tomaron ventaja en el marcador con el 28-10, pero ahí se acabó su bagaje anotador. Un apagón que aprovechó el conjunto guipuzcoano para culminar una espectacular remontada y ganar por una amplia diferencia.

28 BATHCO Churio, Goljanek, Bellelli, Martínez, Carrasco, Solórzano, Van de Ven, Mercadal, Fuentes, Zaibo, Peña, Alexander, Hills, Alfarano y Dudman. También: Álvarez, Pérez, De Castro, Serb, Ferreras. 43 EIBAR Moya, Gallego, Ortíz, Kepa Zamakola, Zabaloy, Kaling, Jiménez, Mikel Zamacola, Müller, Arrizabalaga, Malabe, Díez, Vergara, García y Vilches. También: Ibarburu, Cabanzón, Meabebasterretxea, Albizu. Árbitro Belarmino Álvarez. Excluyó a los locales Martínez, Solórzano y Goljanek. Anotaciones 0-7, m.4: Ensayo de Kaling transformado por Arrizabalaga. 7-7, m.14: Ensayo y transformación de Zaibo. 7-10, m.17: Golpe de castigo de Arrizabalaga. 14-10, m.21: Ensayo de Peña transformado por Zaibo. 21-10, m.24: Ensayo y transformación de Zaibo. 28-10, m.26: Ensayo de Fuentes transformado por Zaibo. 28-17, m.30: Ensayo de Zamacola y transformación de Arrizabalaga. 28-24, m.38: Ensayo de castigo del Eibar. 28-31, m.43: Ensayo de castigo del Eibar. 28-38, m.66: Ensayo de García y transformación de Arrizabalaga. 28-43, m.71: Ensayo de Ortíz.

Los visitantes comenzaron dominando y abrieron el marcador a los cuatro minutos con un ensayo de Kaling que transformaba Arrizabalaga. El Bathco no encontraba la manera de hacerse con las riendas del choque, pero se mostraba muy efectivo cuando tenía el balón. Así no iba a tardar en igualar con un ensayo y transformación de Zaibo. La respuesta de los eibarreses fue inmediata y Arrizabalaga volvió a adelantar a los suyos con un golpe de castigo.

A partir de ese momento fue el conjunto local el que dio un paso adelante y volvió a darle la vuelta al marcador en el minuto 21 con un ensayo de Peña transformado por Zaibo. El propio Zaibo ensayaba y transformaba en el 24 para el 21-10. Ahora el Bathco iba lanzado y el choque se le ponía muy de cara pero fue solo un espejismo. Lo último que pudo hacer el cuadro cántabro en el encuentro fue subir al marcador el 28-10 con un ensayo de Fuentes transformado una vez más por Zaibo, el mejor del partido. Pero ahí se acabó el Bathco que no volvió a mover su marcador hasta el final del choque.

El Eibar jugó un maul que culminó con un ensayo de Zamacola. Eran los mejores minutos del Eibar y el árbitro señalaba ensayo de castigo a favor de los vascos que recortaban para irse al descanso con el 28-24 y con el Bathco ya sin Martínez que veía la amarilla y era excluido.

La inferioridad de los locales se acrecentó en el inicio de la segunda mitad con la exclusión de Solórzano. El Eibar se creció con dos más y colocó un nuevo ensayo de castigo. La situación de los cántabros empeoró cuando Goljanek veía la amarilla también por placaje peligroso. A pesar de todo, el Eibar no fue capaz de ampliar su ventaja cuando estuvo con tres más sobre el campo. El Bathco se defendió bien y aguantó hasta que las fuerzas volvieron a igualarse. Parecía que los cántabros podían tener opciones de amarrar la victoria pero su casillero no se movió. El Eibar anotó un nuevo ensayo en el minuto 66 para colocar el 28-38. En los minutos finales los locales se volcaron para acortar diferencias y buscar al menos el bonus defensivo pero los vascos no dieron opciones y con un ensayo de Ortiz puso el definitivo 28-43 en el marcador.