El Senor afronta la primera gran prueba de la Liga

MARCO G. VIDART Santander Domingo, 22 octubre 2017, 08:42

Los aficionados verdes no lo dudan ni por un segundo ¿Cuál es el equipo archienemigo del Senor Independiente? La respuesta 'el Quesos' gana de calle. Los azules han privado a los cántabros de muchos momentos de gloria. Un título de la Copa del Rey, derrota en unas semifinales de una Liga, otro título de una Supercopa... Demasiadas decepciones han vestido de azul y blanco. Y para más inri, hay otra. El Senor nunca ha ganado en el feudo pucelano, el Pepe Rojo. Ni al Quesos ni a su paisanos de El Salvador. Por eso, el partido de este domingo (12.30 horas) que afrontarán los verdes no sólo será ante el segundo clasificado, el vigente campeón de Liga y la primera gran prueba de fuego de este campeonato. También ante esa particular maldición desde que los santanderinos son equipo de élite en el rugby. Valladolid es tierra aún no conquistada.

Para hoy, el Senor es más optimista que nunca. Tercero en la Liga, a una sola victoria de los pucelanos, y algo que es casi inédito en su historia. El 'Chucho' Mozimán, el técnico de los verdes, podrá elegir entre todos. No hay nadie en la enfermería. Por fin se podrá competir con todo lo que hay. Además, los cántabros llegan eufóricos tras endosarles un 40-29 a los madrileños del Cisneros en la última jornada de la División de Honor, con un rugby excelso de velocidad sobre todo en la primera parte. Los Jackman, Palmieri, Poet o Ducamp tienen hoy un escenario de lujo para volar de nuevo por el campo.

El mejor equipo de España

Enfrente, estará lo de casi siempre. El mejor equipo de España. Un bloque azul y blanco con un arsenal casi infinito, tanto en el campo como en el banquillo. Pablo César Gutiérrez, 'Carlos' Gavidi, Nathan Paila, Pedro de la Lastra... Y de nuevo ha vuelto a la palestra Gareth 'Gas' Griffith, ausente en muchos partido de la anterior campaña. El rifle que tiene en la pierna derecha no trae ningún buen recuerdo a la parroquia cántabra. Además, los pucelanos llegan al partido con el primer título de la temporada bajo el brazo. El pasado domingo, derrotaron a la Santboiana por 46-23 para llevarse la Supercopa de España.

La estadística de ambos equipos está bastante pareja salvo en un apartado. Los 126 puntos que ha encajado el Senor Independiente son muchos más que los 76 del Quesos Entrepinares, la segunda mejor defensa del campeonato a sólo dos puntos de los 74 que ostenta el muro blanquinegro de El Salvador. Los cántabros tendrán que derribar hoy a base de ensayos la retaguardia azul y blanca quesera. Esa que nunca ha permitido que el Senor Independiente gane en el Pepe Rojo. Hoy pinta como la mejor oportunidad en todos estos años para conseguirlo.